Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, tính từ đầu năm đến ngày 7/5, TPHCM đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại, tăng 3 ca so với cùng kỳ năm 2025.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh. Hiện nay, tình hình bệnh dại cần được đặc biệt lưu ý, nhất là tại các khu vực còn chó, mèo chưa tiêm phòng dại đầy đủ; chó thả rông, không đeo rọ mõm khi ra nơi công cộng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, chưa đến cơ sở y tế kịp thời sau khi bị chó, mèo cắn, cào, hoặc còn sử dụng các biện pháp dân gian như lấy nọc, đắp lá, tự điều trị tại nhà.

Trước thực tế trên, từ ngày 3/4, Sở Y tế TPHCM đã ban hành công văn về tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn, tập trung việc chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ, xử lý kịp thời ổ dịch bệnh dại, tăng cường phối hợp liên ngành giữa y tế và thú y.

Việc phối hợp này nhằm tăng cường giám sát chủ động, phát hiện sớm các ổ dịch dại hoặc nghi dại trên đàn chó, mèo. Qua đó, hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh dại sang người.

Ngành y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng ngừa. Song song đó là các biện pháp giám sát người phơi nhiễm, dựa vào điểm tiêm vaccine ngừa dại.

Người dân đến bệnh viện tiêm huyết thanh kháng dại sau khi bị chó cắn (Ảnh: Hoàng Lê).

Cụ thể, khi tiếp nhận các trường hợp chó cắn 2 người trở lên trong 10 ngày; chó ốm, chết trong 10 ngày; chó, mèo có biểu hiện nghi mắc dại khác... bác sĩ khám sàng lọc sẽ ghi nhận thông tin, đánh giá yếu tố nguy cơ và chuyển thông tin đến y tế cơ sở, cơ quan thú y để phối hợp điều tra, giám sát, phát hiện sớm động vật nghi dại hoặc ổ dịch dại trong cộng đồng.

Ngoài ra, HCDC còn tổ chức tập huấn giám sát bệnh dại cho các trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn; phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM tập huấn cho các cơ sở có tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại.

Nội dung tập huấn bao gồm cập nhật hướng dẫn chuyên môn, thực hiện đúng phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, tư vấn đầy đủ cho người dân khi bị chó, mèo cắn, cào. Đồng thời, thực hiện báo cáo, chia sẻ thông tin ca phơi nhiễm theo quy định; xử lý vết thương sau phơi nhiễm.