Bé trai 5 tuổi tử vong nghi do bệnh dại, từng bị mèo cào, chó cắn

Ngày 4/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về một trường hợp bệnh nhi tử vong nghi do bệnh dại trên địa bàn.

Vào ngày 30/4, bé Y.Đ. (5 tuổi, trú tại xã Krông Năng) xuất hiện các biểu hiện mệt mỏi, sợ ánh sáng, sợ gió, ăn uống kém, nôn và đau bụng. Gia đình đã đưa bé Đ. vào bệnh viện tư nhân tại phường Buôn Hồ (Đắk Lắk) để điều trị.

Ngày 2/5, bệnh nhi được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại đây, bé Đ. được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi co giật do sốt.

Ngày 3/5, tình trạng bệnh nhi diễn biến nặng, tiên lượng tử vong, gia đình xin cho trẻ xuất viện về nhà. Theo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, thời điểm xuất viện cháu Đ. được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết gây tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa, viêm não - màng não, theo dõi bệnh dại và suy hô hấp độ 4. Cùng ngày, bệnh nhi tử vong tại nhà.

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 4 tháng trước, cháu bé từng bị một con mèo nhỏ cào vào cẳng tay phải và gia đình đã bán con mèo này. Tiếp đó, 3 tháng trước khi nhập viện, cháu Đ. từng bị chó cắn gây trầy da ở vùng bụng, hiện con chó vẫn còn sống.

Sau khi ghi nhận ca tử vong nghi do bệnh dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị y tế liên quan điều tra dịch tễ, xác minh các yếu tố nguy cơ và tiền sử phơi nhiễm của bệnh nhi.

Đây là trường hợp thứ hai tử vong nghi do bệnh dại từ đầu năm tới nay tại Đắk Lắk.