TPHCM chuẩn bị gì để ứng phó với biến chủng Omicron nguy hiểm?

Dân trí Theo WHO, bằng chứng sơ bộ cho thấy những người đã từng bị Covid-19 có thể bị tái nhiễm dễ dàng hơn với Omicron, so với các biến thể khác. TPHCM đã có những chuẩn bị để ứng phó với biến chủng này.

Chiều 29/11, tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 ở TPHCM, phóng viên đặt câu hỏi, TPHCM đã chuẩn bị gì để đối phó với biến chủng mới Omicron vừa xuất hiện của virus SARS-CoV-2?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM chia sẻ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây đã có những thông tin ban đầu về biến chủng Omicron.

Cụ thể, WHO đang khẩn trương phối hợp với các nhà nghiên cứu trên thế giới để hiểu rõ hơn về Omicron. Các nghiên cứu hiện đang được tiến hành trong thời gian ngắn, bao gồm đánh giá khả năng lây truyền, các triệu chứng và mức độ nặng khi mắc bệnh, hiệu quả bảo vệ của vaccine và hiệu quả xét nghiệm chẩn đoán, các phương pháp điều trị.

Bà Mai dẫn lời WHO cho biết, vẫn chưa rõ liệu Omicron có dễ lây truyền hơn hay không so với các biến thể khác, bao gồm cả Delta. Về mức độ nghiêm trọng của bệnh, WHO cho rằng vẫn chưa rõ liệu nhiễm Omicron có gây ra bệnh nặng hơn so với nhiễm các biến thể khác hay không, bao gồm cả Delta.

Dù vậy, WHO cho biết đã có bằng chứng sơ bộ cho thấy có thể có tăng nguy cơ tái nhiễm Omicron. Tức là những người đã từng bị Covid-19 có thể bị tái nhiễm dễ dàng hơn với Omicron, so với các biến thể cần quan tâm khác, nhưng thông tin còn hạn chế.

Những người đã từng bị Covid-19 có thể bị tái nhiễm dễ dàng hơn với Omicron (Ảnh: WHO).

WHO khẳng định, tất cả các biến thể của Covid-19, bao gồm cả biến thể Delta đang chiếm ưu thế trên toàn thế giới, đều có thể gây bệnh nặng hoặc tử vong, đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Do đó, việc phòng ngừa phải được xem luôn là yếu tố quyết định.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết đến nay qua giám sát dịch tễ của virus SARS-CoV-2 chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 với biến chủng mới Omicron.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM cho biết, hiện tại có 9/22 quận huyện tại địa phương có mức độ dịch ở cấp một, 13/22 quận huyện đạt cấp độ 2. Về đơn vị phường xã, có 123/312 phường xã đạt cấp độ một, 184/312 cấp độ 2, 5/312 đạt cấp độ 3.

Trong ngày 28/11, có hơn 1.400 bệnh nhân nhập viện, hơn 1.000 người xuất viện và 62 trường hợp tử vong.

Ông Hải cho rằng, có 4 điều cần đặt ra về diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương những ngày qua. Một là số ca mắc mới vẫn còn cao. Hai là số ca tử vong vẫn còn cao. Thứ ba là số ca nhập viện những ngày qua luôn cao hơn số ca xuất viện. Thứ tư là biến chủng mới Omicron vừa xuất hiện.

Ông Phạm Đức Hải cho biết, TPHCM đã chuẩn bị kịch bản đối phó với Omicron.

Dù đặt ra 4 vấn đề trên, ông Hải khẳng định, TPHCM vẫn đang kiểm soát được dịch, cấp độ dịch chung ở TPHCM vẫn là cấp 2. TP đã chuẩn bị đầy đủ kịch bản để xử lý tình huống khi số ca mắc mới tăng cao. Ông Hải cho rằng, dù là Omicron hay biến chủng gì cũng lây qua đường hô hấp. Do đó, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đề nghị người dân không hoang mang, nhưng không chủ quan lơ là, đặc biệt tuân thủ 5K.

Ông Hải kêu gọi, mọi người dân cố gắng thay đổi nhiều nhất thói quen yêu thích của mình như tụ tập, la cà, ngồi với nhau ở khoảng cách gần… vì tất cả điều này sẽ gây nguy cơ gia tăng các ca mắc mới, kéo theo tăng tỷ lệ tử vong.

Ông Hải cũng thông tin thêm, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã giao Sở Y tế thường xuyên theo dõi, bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng chống biến chủng Omicron. TPHCM cần chuẩn bị các kịch bản như trước giờ từng làm, đó là xây dựng trạm y tế lưu động; củng cố trạm y tế phường, xã; tăng cường tiêm vaccine ngừa Covid-19. Đồng thời tăng cường phối hợp y tế công tư, đông tây y trong việc chăm sóc, điều trị F0.

Biên Thùy