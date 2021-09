TPHCM 7/9: Số ca mắc mới tăng nhẹ, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin

Dân trí Trong đợt cao điểm tiêm vắc xin Covid-19 từ nay đến ngày 15/9, TPHCM sẽ phấn đấu hoàn thành công tác tiêm bao phủ vắc xin Covid-19 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi.

Tính từ 17h ngày 6/9 đến 17h ngày 7/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.208 ca nhiễm mới, trong đó TPHCM có 7.310 trường hợp, tăng nhẹ so với mức 7.122 ca trong ngày 6/9.

Đẩy nhanh tiêm vắc xin Covid-19 để sớm mở lại một số hoạt động

Chiều 7/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết: Trong đợt cao điểm tiêm vắc xin Covid-19 từ nay đến ngày 15/9, thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành công tác tiêm bao phủ vắc xin Covid-19 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi.

TPHCM dự kiến đến ngày 15/9, địa bàn sẽ bao phủ vắc xin Covid-19 mũi một cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi.

Để đạt được mục tiêu này, ngành y thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19. Cụ thể, 700 đội tiêm trên địa bàn tiếp tục được duy trì hoạt động với công suất 200 đến 250 mũi vắc xin Covid-19/đội/ngày.

Những ngày gần đây, công tác tiêm vắc xin Covid-19 tại TPHCM đã đạt được tốc độ cao. Trong ngày 6/9, toàn địa bàn đã hoàn tất tiêm hơn 162.000 mũi vắc xin Covid-19, con số cao nhất từ ngày 20/8 đến nay.

"Trước đây, thành phố áp dụng nhiều biện pháp trong công tác phòng, chống dịch như xét nghiệm, truy vết... nhưng từ nay đến ngày 15/9, ưu tiên hàng đầu của thành phố là tập trung tiêm chủng vắc xin Covid-19, để người dân có đầy đủ kháng thể", Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh.

Xem thêm: TPHCM đẩy nhanh tiêm vắc xin Covid-19 để sớm mở lại một số hoạt động

Thiếu vắc xin Moderna tiêm mũi 2, có thể thay thế vắc xin Pfizer

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn chiều 7/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thông tin, hiện tại trên thế giới có 4 công nghệ sản xuất vắc xin khác nhau.

Vắc xin Covid-19 Pfizer và Moderna sử dụng cùng một công nghệ sản xuất.

Công nghệ thứ nhất sử dụng một loại virus khác nhưng có đoạn gen tương đồng của SARS-CoV-2. Hiện tại, các loại vắc xin sử dụng công nghệ này là AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V.

Công nghệ thứ 2 dùng mã di truyền. Hiện thế giới có 2 loại vắc xin Covid-19 áp dụng công nghệ này là Pfizer và Moderna.

Công nghệ thứ 3 sử dụng một đoạn protein của virus.

Công nghệ thứ 4 sử dụng virus gây bệnh nhưng đã làm giảm độc lực.

PGĐ Sở Y tế TPHCM cho biết, vắc xin Moderna và Pfizer có cùng công nghệ sản xuất, có điểm tương đồng. Trong trường hợp thiếu vắc xin Moderna để tiêm mũi 2, vắc xin Pfizer có thể được thay thế.

Xem thêm: TPHCM: Thiếu vắc xin Moderna tiêm mũi 2, có thể thay thế vắc xin Pfizer

Thời gian siết chặt giãn cách, công an phát hiện 63 F0 ra đường

Chiều 7/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra sau khi TPHCM hoàn thành đợt cao điểm siết chặt giãn cách xã hội, giai đoạn 23/8 đến 6/9.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trường phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Tại buổi họp báo, ông Lê Mạnh Hà, Phó Trường phòng Tham mưu, Công an TPHCM, cho biết: trong thời gian này, lực lượng chức năng toàn địa bàn đã kiểm tra hơn 2 triệu phương tiện, tại 914 chốt kiểm soát. Trong đó, các lực lượng đã lập biên bản, xử lý hơn 11.000 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 17 tỷ đồng, hầu hết các trường hợp bị xử phạt là do ra đường không có lý do chính đáng.

Thông qua việc kiểm tra mã QR khai báo y tế tại các chốt, trạm, lực lượng công an đã phát hiện 63 trường hợp F0 lưu thông trên đường. 29 người trong số đó thuộc diện được cấp giấy đi đường.

"Lực lượng công an đã thu hồi 9 giấy đi đường, đưa vào danh sách cảnh báo hủy giấy đối với 20 trường hợp", ông Lê Mạnh Hà cho hay.

Trong số 63 trường hợp F0 lưu thông trên đường, tính đến nay, 10 người đã được điều trị khỏi bệnh, 17 người đang thực hiện cách ly tập trung và số ca F0 còn lại thực hiện cách ly tại nhà.

Xem thêm: TPHCM: Thời gian siết chặt giãn cách, công an phát hiện 63 F0 ra đường

Thế Anh