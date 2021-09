TPHCM: Thời gian siết chặt giãn cách, công an phát hiện 63 F0 ra đường

Dân trí Trong số 63 trường hợp F0 lưu thông trên đường tại TPHCM, tính đến nay, 10 người đã được điều trị khỏi bệnh, 17 người đang thực hiện cách ly tập trung và số còn lại đang cách ly tại nhà.

Chiều 7/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra sau khi TPHCM hoàn thành đợt cao điểm siết chặt giãn cách xã hội, giai đoạn 23/8 đến 6/9.

Tại buổi họp báo, ông Lê Mạnh Hà, Phó Trường phòng Tham mưu, Công an TPHCM, cho biết: trong thời gian này, lực lượng chức năng toàn địa bàn đã kiểm tra hơn 2 triệu phương tiện, tại 914 chốt kiểm soát. Trong đó, các lực lượng đã lập biên bản, xử lý hơn 11.000 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 17 tỷ đồng, hầu hết các trường hợp bị xử phạt là do ra đường không có lý do chính đáng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trường phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Thông qua việc kiểm tra mã QR khai báo y tế tại các chốt, trạm, lực lượng công an đã phát hiện 63 trường hợp F0 lưu thông trên đường. 29 người trong số đó thuộc diện được cấp giấy đi đường.

"Lực lượng công an đã thu hồi 9 giấy đi đường, đưa vào danh sách cảnh báo hủy giấy đối với 20 trường hợp", ông Lê Mạnh Hà cho hay.

Trong số 63 trường hợp F0 lưu thông trên đường, tính đến nay, 10 người đã được điều trị khỏi bệnh, 17 người đang thực hiện cách ly tập trung và số ca F0 còn lại thực hiện cách ly tại nhà.

Nhằm khắc phục tình trạng các F0 ra đường trong thời gian giãn cách xã hội, trong sáng 7/9, Công an TPHCM đã tập huấn, cung cấp trang, thiết bị gồm sim 4G, camera cho các quận, huyện và TP Thủ Đức. Trong thời gian tới, hơn 100 đầu quét mã QR sẽ được triển khai toàn địa bàn TPHCM.

Trong đợt cao điểm giãn cách xã hội theo nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó" của TPHCM, lượng phương tiện lưu thông giảm khoảng 85% so với trước 22/8. Tại các khu dân cư, người dân cơ bản chấp hành theo yêu cầu của thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít bộ phận người dân ra ngoài mà không có lý do chính đáng.

Trong quá trình thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, TPHCM đã linh động, kịp thời giải quyết những vướng mắc khi kiểm soát các phương tiện và đối tượng lưu thông. Qua đó, dù hạn chế đến mức tối đa phương tiện lưu thông trên đường, nhưng nhu cầu thiết yếu của người dân vẫn được đảm bảo.

