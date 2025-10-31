Toạ đàm trực tuyến: Lựa chọn phương pháp mổ cận an toàn

Lựa chọn phương pháp mổ cận an toàn: Góc nhìn từ chuyên gia

Giữa hàng loạt phương pháp như Femto, Smartsight, ReLEx Smile hay Phakic ICL, việc tìm ra công nghệ vừa an toàn vừa đảm bảo chất lượng thị lực đang là mối băn khoăn lớn của nhiều người.

Để giúp độc giả có cái nhìn đúng đắn và toàn diện, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Lựa chọn phương pháp mổ cận an toàn: Góc nhìn từ chuyên gia khúc xạ”.

Chương trình quy tụ hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ, những bác sĩ đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật thành công, mang lại thị lực sáng rõ cho nhiều bệnh nhân.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc kiểm tra mắt cho một bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện Hồng Ngọc)

Khách mời đầu tiên là PGS.TS.BS Nguyễn Đức Anh, nguyên Trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt Trung ương, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ là người đầu tiên nghiên cứu và ứng dụng phẫu thuật điều trị tật khúc xạ tại Việt Nam, với hơn 30 nghìn ca mổ thành công.

PGS.TS.BS Nguyễn Đức Anh, nguyên Trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt Trung ương, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Cùng tham gia chương trình là TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, chuyên gia về phẫu thuật khúc xạ, bệnh lý thể thủy tinh và giác mạc; thành viên các hội chuyên môn quốc tế ASCRS và ESCRS.

TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Ảnh: Thành Đông).

Tiến sĩ Đinh Thị Hoàng Anh đã đạt nhiều giải thưởng quốc tế về nhãn khoa, có 4 bài báo quốc tế tại tạp chí nhãn khoa đứng đầu Mỹ, Châu Âu và Nga; đồng thời sở hữu 10 bằng sáng chế kỹ thuật được ứng dụng trong ghép giác mạc nội mô - được bộ Y tế và chính phủ Nga công nhận.

Toạ đàm “Lựa chọn phương pháp mổ cận an toàn: Góc nhìn từ chuyên gia khúc xạ” được phát sóng trực tuyến trên Báo điện tử Dân trí và fanpage Dân trí vào 14h30 ngày 31/10 (Ảnh: Dân trí).

Trong buổi tọa đàm, hai bác sĩ sẽ chia sẻ hành trình phát triển của phẫu thuật khúc xạ tại Việt Nam, giải thích cách lựa chọn phương pháp phù hợp với từng người bệnh và đưa ra lời khuyên thiết thực về chăm sóc, phục hồi sau mổ.

Hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ có mặt tại Dân trí giao lưu cùng độc giả (Ảnh: Thành Đông).

Nhiều thắc mắc phổ biến như “Sau mổ có tái cận không?”, “Mắt yếu đi theo thời gian có đúng không?”, hay “Phụ nữ mang thai có nên mổ không?” sẽ được hai chuyên gia phân tích một cách dễ hiểu, dưới góc nhìn khoa học và thực tiễn lâm sàng.

Công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ Smartsight tiên tiến tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc (Ảnh: Hồng Ngọc).

Ngoài phần trao đổi trực tiếp, chương trình còn dành thời lượng để giải đáp các câu hỏi gửi về từ độc giả cả nước, từ trường hợp cận nặng, giác mạc mỏng, lệch khúc xạ giữa hai mắt, cho tới những ca tái cận sau mổ hay giảm thị lực ở tuổi trung niên. Mỗi câu chuyện là một “hồ sơ thị giác” riêng biệt, đòi hỏi sự tư vấn cẩn trọng để người bệnh hiểu rõ tình trạng của mình và lựa chọn hướng điều trị phù hợp nhất.

Chương trình toạ đàm bắt đầu vào 14h30 ngày 31/10 (Ảnh: Thành Đông).

Theo các chuyên gia, mổ cận không chỉ là cuộc chạy đua công nghệ, thiết bị, mà là hành trình tìm lại sự cân bằng cho đôi mắt. Trong đó, công nghệ hiện đại chỉ là công cụ hỗ trợ, yếu tố quyết định vẫn nằm ở tay nghề bác sĩ, quy trình kiểm soát chất lượng và sự hợp tác nghiêm túc của người bệnh trong quá trình chăm sóc hậu phẫu.

Chương trình sẽ được phát sóng trực tuyến trên Báo điện tử Dân trí và fanpage Dân trí vào 14h30 ngày 31/10. Quý độc giả có thể gửi câu hỏi tại phần bình luận hoặc điền vào bảng thu câu hỏi bên dưới.

Trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia buổi giao lưu.