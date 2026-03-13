Toạ đàm: Kiểm soát cân nặng và các hậu quả của bệnh lý thừa cân

Theo nhiều nghiên cứu y học, béo phì là một bệnh lý mạn tính phức tạp liên quan đến rối loạn hormone, chuyển hóa và yếu tố di truyền. Tình trạng này có thể kéo theo hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ, ngưng thở khi ngủ và thoái hóa khớp.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn cho rằng béo phì đơn thuần chỉ là hệ quả của việc ăn nhiều và ít vận động. Không ít trường hợp tự áp dụng các phương pháp giảm cân thiếu khoa học, dẫn đến hiệu quả thấp hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong bối cảnh đó, việc nhận diện đúng béo phì như một bệnh lý cần được điều trị bài bản, đa chuyên ngành trở nên đặc biệt quan trọng.

Nhằm cung cấp góc nhìn khoa học và giúp độc giả hiểu rõ hơn về bản chất của bệnh béo phì cũng như các phương pháp điều trị hiện nay, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Kiểm soát cân nặng và các hậu quả của bệnh lý thừa cân”.

Từ trái sang phải: MC Kim Yến, Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Thầy thuốc ưu tú, TS.BS Đỗ Tuấn Anh, chuyên gia Ngoại khoa tiêu hóa Gan - Mật - Tụy; và ThS.BSNT Nguyễn Thị Như Quỳnh, chuyên gia Nội tiết (Ảnh: Mạnh Quân).

Chương trình được phát trực tuyến vào lúc 14h30 ngày 13/3 trên báo Dân trí với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực ngoại khoa, tiêu hóa và nội tiết, tới từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Các khách mời gồm Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp; Thầy thuốc ưu tú, TS.BS Đỗ Tuấn Anh, chuyên gia Ngoại khoa tiêu hóa Gan - Mật - Tụy; và ThS.BSNT Nguyễn Thị Như Quỳnh, chuyên gia Nội tiết.

Xin mời quý vị cùng theo dõi.