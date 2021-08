Tín hiệu tích cực tại "điểm nóng" dịch Covid-19 ở Nghệ An, Quảng Bình

Dân trí Mặc dù ca mắc Covid-19 tại Nghệ An còn cao nhưng không còn ghi nhận ca cộng đồng, trong khi điểm nóng Quảng Bình giảm mạnh; riêng Thanh Hóa đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên.

Thanh Hóa: Ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên tử vong

Ngày 27/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, địa phương này đã ghi nhận một bệnh nhân (SN 1968), ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương tử vong. Đây là bệnh nhân từ TPHCM về ngày 19/8/2021, được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Các đội phản ứng nhanh và lấy mẫu xét nghiệm vẫn đang thần tốc thực hiện nhiệm vụ, mở rộng đối tượng lấy mẫu nhằm tách F0 nhanh chóng ra khỏi cộng đồng (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Ngày 20/8, kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2, được chuyển vào Bệnh viện Phổi cách ly điều trị. Tại Bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm phổi, Covid-19, đái tháo đường và đã điều trị tạm ổn định. Đến chiều 26/8, bệnh nhân có diễn biến nặng, đã được điều trị hồi sức cấp cứu tích cực, thở máy, hội chẩn Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi và tử vong.

Liên quan đến tình hình dịch tại 2 huyện Nông Cống và Như Thanh, các đội phản ứng nhanh và lấy mẫu xét nghiệm vẫn đang thần tốc thực hiện nhiệm vụ, mở rộng đối tượng lấy mẫu nhằm tách F0 nhanh chóng ra khỏi cộng đồng.

Trong vòng 4 tháng qua (tính từ 27/4 đến ngày 27/8), số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 253 ca; trong đó điều trị khỏi ra viện là 99 người. Thanh Hóa đã ghi nhận bệnh nhân tử vong đầu tiên.

Nghệ An: Ca nhiễm tăng trở lại, thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch

Báo cáo của CDC Nghệ An cho thấy, trong ngày 27/8, địa phương này ghi nhận 74 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tăng 17 ca so với ngày 26/8.

Trong ngày 27/8, tỉnh Nghệ An không phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Dấu hiệu tích cực của công tác khoanh vùng, truy vết tại các địa phương trong toàn tỉnh là trong ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng; có 5 ca cách ly tại nhà sàng lọc trong vùng phong tỏa, còn lại là các trường hợp đã cách ly trước đó.

Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Nghệ An có 1.239 bệnh nhân mắc Covid-19 trên toàn tỉnh. TP Vinh vẫn là địa phương đứng đầu về số ca phát hiện mới trong ngày và tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 với 22 trường hợp trên tổng số 383 bệnh nhân Covid-19.

Ngày 27/8, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm có 20 thành viên, do ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm Chỉ huy trưởng.

Tại quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm chỉ huy; nguyên tắc, chế độ làm việc cũng như trách nhiệm và quyền hạn của Chỉ huy trưởng, các thành viên.

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An chính thức hoạt động từ thời điểm ban hành quyết định thành lập.

Hà Tĩnh: Các ca mắc đã được cách ly

Trong ngày 27/8, Hà Tĩnh có 6 ca mắc Covid-19, tất cả đã được cách ly tập trung trước đó.

Sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, đưa 6 bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 426 ca mắc covid-19, trong đó 176 ca đã khỏi bệnh ra viện, 220 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 27 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong.

Quảng Bình ghi nhận 45 ca mắc mới, 4 bệnh nhân xuất viện

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, trong ngày 27/8, tỉnh này phát hiện thêm 45 ca dương tính với SARS-CoV-2.

4 bệnh nhân Covid-19 xuất viện tại Quảng Bình ngày 27/7 (Ảnh: Tiến Thành).

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR các trường trên dương tính với SARS-CoV-2, CDC Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

CDC Quảng Bình cũng phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các lực lượng khác tiếp tục khẩn trương điều tra truy vết các trường hợp F1 và lập danh sách F2 để theo dõi, giám sát kịp thời. Tính đến ngày 27/8, Quảng Bình đã ghi nhận tổng cộng 308 ca mắc Covid-19.

CDC Quảng Bình đón bệnh nhân mắc Covid-19 mới vào khu điều trị.

Hiện tại, công tác xét nghiệm được tăng cường trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ở tại các địa phương, vùng phong tỏa… để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng sớm nhất có thể. Có thể nói, công tác kiểm soát dịch của Quảng Bình đang đi đúng hướng, nên F0 trong cộng đồng đang có chiều hướng giảm.

Cũng trong sáng nay, tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh có 4 bệnh nhân (2 nữ và 2 nam) đã được điều trị khỏi, được trao quyết định hoàn thành cách ly y tế và giấy ra viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên con số 62.

Quảng Trị ghi nhận 4 ca mắc mới, một nhân viên Trung tâm y tế

Ngày 27/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện một nam nhân viên tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện trường hợp trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã khoanh vùng được hơn 40 F1, khoảng 80 F2.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định tạm thời phong tỏa Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà và cách ly y tế Trạm Y tế phường 1 cùng một số điểm tại phường 1 (thành phố Đông Hà) để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Trung tâm Y tế Đông Hà tạm thời bị phong tỏa do phát hiện nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh: Đăng Đức).

Ngoài trường hợp nêu trên, trong ngày cũng ghi nhận 3 trường hợp trở về từ phía Nam dương tính với SARS-CoV-2, phát hiện trong khu cách ly.

Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh.

Tính đến ngày 27/8, tỉnh Quảng Trị có 91 trường hợp đang điều trị.

Bắt đầu từ ngày mai (28/8), các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, giải khát… trên địa bàn Quảng Trị dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi, khuyến khích bán hàng online, bán hàng qua mạng.

Dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Nhóm PV Bắc miền Trung