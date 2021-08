Sáng 27/8: Đà Nẵng, Nghệ An giảm mạnh ca mắc cộng đồng, Quảng Bình tăng

Dân trí Đà Nẵng ghi nhận 144 ca mắc mới, trong đó chỉ có 11 ca cộng đồng. Nghệ An chỉ ghi nhận duy nhất 1 ca cộng đồng. Hai địa phương khác là Thanh Hóa, Quảng Bình có số ca cộng đồng tăng cao.

Hà Nội: Điểm nóng quận Thanh Xuân

Chỉ sau 4 ngày bùng dịch, đã có 110 F0 được phát hiện tại phường Thanh Xuân Trung, tập trung tại ngõ 328 và ngõ 330 Nguyễn Trãi. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi với hơn 2.000 người. Nhiều lớp hàng rào, chốt trực đã được dựng lên tại đây.

Riêng ngày 26/8, trên địa bàn quận Thanh Xuân ghi nhận thêm 38 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó phường Thanh Xuân Trung có 37 ca đều là F1 và người sống trong khu vực phong tỏa; phường Nhân Chính ghi nhận một ca.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 2.836 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.481 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.355 ca.

Đà Nẵng: Số ca cộng đồng giảm mạnh

TP Đà Nẵng đang siết mạnh các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện "ai ở đâu ở yên đó".

Tối 26/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 144 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong số các ca nhiễm mới, có 60 ca cách ly tập trung, 29 ca cách ly tạm thời tại nhà, 44 ca trong khu phong tỏa và 11 ca cộng đồng.

Chuỗi lây nhiễm liên quan đến hoạt động xét nghiệm hộ gia đình vẫn còn nguy cơ rất cao. Trong ngày, ngành y tế ghi nhận thêm 23 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến hoạt động xét nghiệm hộ gia đình, trong đó có 15 trường hợp F1 và 8 trường hợp trong khu vực phong tỏa.

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.455 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Thanh Hóa: Ghi nhận nhiều ca cộng đồng

Công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm được triển khai thần tốc, khẩn trương (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa , ngày 26/8, địa phương này ghi nhận 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhiều ca cộng đồng.

Tính từ ngày 27/4 đến 26/8, Thanh Hóa ghi nhận tổng số ca bệnh là 244 ca, trong đó điều trị khỏi ra viện 99 người. Không có ca diễn biến nặng, nguy kịch.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số địa phương tại Thanh Hóa cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An: Ca nhiễm cộng đồng giảm mạnh

TP Vinh hoàn thành việc lấy mẫu tầm soát Covid-19 cho người dân tại các khu vực nguy cơ cao và rất cao (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, trong ngày 26/8, ghi nhận 57 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các ca nhiễm mới tại TP Vinh, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn và Nam Đàn.

Trong đó chỉ có duy nhất một ca cộng đồng, được ghi nhận tại huyện Đô Lương; 12 ca cách ly tại nhà, sàng lọc cộng đồng trong vùng phong tỏa; 44 ca được cách ly tập trung trước đó. Số ca nhiễm cộng đồng giảm mạnh so với những ngày trước đó.

Đến thời điểm này, sau 3 ngày triển khai, với sự tham gia của một lực lượng hùng hậu cán bộ, nhân viên y tế và sự hỗ trợ của 152 y, bác sỹ Hà Tĩnh, TP Vinh đã hoàn thành việc lấy mẫu tầm soát Covid-19 cho người dân tại các khu vực nguy cơ cao và rất cao. Hiện số liệu và kết quả xét nghiệm đang được ngành y tế tổng hợp cụ thể.

Hà Tĩnh: Các ca mắc mới đều ở trong khu cách ly

Trong ngày 26/8, Hà Tĩnh ghi nhận 9 ca mắc Covid-19, trong đó 2 ca F1 chuyển F0, còn lại là các ca về từ tỉnh miền Nam thực hiện Chỉ thị 16 đã được cách ly tập trung.

Từ 10/7 đến nay, phát hiện 30 ca cộng đồng, 252 ca F0 từ TPHCM, Bình Dương,... về trên địa bàn tỉnh được cách ly ngay.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 420 ca mắc Covid-19, trong đó 176 ca đã khỏi bệnh ra viện, 214 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 27 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong.

Quảng Bình: Ghi nhận 118 ca mắc, nhiều ca cộng đồng

Cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, nơi có nhiều F0 trong cộng đồng (Ảnh: Tiến Thành).

Từ chiều 24 - 26/8, tại tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 118 ca nhiễm SARS-CoV-2, chủ yếu là các ca trong cộng đồng.

Các địa phương đã ghi nhận ca mắc Covid-19 gồm Quảng Ninh, Lệ Thủy và Tuyên Hóa. Qua điều tra truy vết các yếu tố dịch tễ cho thấy các ca bệnh đều liên quan đến hoạt động kinh doanh tại cảng cá Nhật Lệ. Đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 256 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 26/8, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ toàn TP Đồng Hới và huyện Bố Trạch; thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh này cũng đã kích hoạt thêm Cơ sở điều trị Covid-19 cấp 1 tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung để điều trị các F0.

Quảng Trị: Người đến từ nơi giãn cách theo Chỉ thị 16 phải cách ly tập trung

Quảng Trị ghi nhận mới 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong 9 trường hợp này, có 7 người được tỉnh hỗ trợ vận chuyển bằng tàu hỏa từ TPHCM và Bình Dương về Quảng Trị trong đợt 2. Hai trường hợp còn lại đi xe ô tô từ TPHCM về vào ngày 15/8, được cách ly tập trung.

Từ 26/8, trước tình hình dịch bệnh người đến và về Quảng Trị từ các khu vực thuộc tỉnh Quảng Bình đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định; người từ các khu vực khác phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị trong vòng 72h hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 24h kể từ thời điểm kiểm tra. Đối với việc cách ly tập trung, tỉnh Quảng Trị quyết định tăng thời hạn cách ly từ 14 ngày lên 21 ngày.

Thừa Thiên Huế: Phong tỏa tạm thời 9 hộ dân ở một thôn



Tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền vừa có trường hợp nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng sau khi đi cách ly tập trung về.

UBND xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) ngày 26/8 cho biết vừa thực hiện phong tỏa 9 hộ dân tại thôn Đông Thái của xã, liên quan trường hợp vừa phát hiện nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Theo đó, trường hợp được phát hiện nghi mắc Covid-19 là ông N.T.T. (trú thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ). Ngày 21/8, ông T. hoàn thành cách ly tập trung tại khu cách ly T5 và về nhà cách ly, giám sát y tế tiếp tục.

Tuy nhiên, đến ngày 25/8, qua test nhanh, ông T. có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.



Cần Thơ: Số ca mắc thấp nhất trong vòng một tháng qua

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 26/8, thành phố ghi nhận 15 ca nhiễm mới. Đây là ngày có số ca mắc Covid-19 thấp nhất một tháng qua.

Trong các ca nhiễm mới, có 1 trường hợp tầm soát ở cơ sở y tế, 11 trường hợp qua tầm soát cộng đồng và 3 trường hợp trong khu cách ly.

Trong ngày, thành phố có 56 ca được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 2.407 người và có 1 ca tử vong, nâng số tử vong lên 53 người. Hiện các bệnh viện đang điều trị 1.461 người, trong đó 51 bệnh nhân nặng.



Tính từ 18h ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.569 ca ghi nhận trong nước, với 5.603 ca cộng đồng.

Trong ngày 26/8 cũng xác nhận một kỷ lục đáng mừng, với số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh cao nhất từ trước đến nay, với 18.567 ca ra viện.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Đến nay có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang; Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

