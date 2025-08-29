Tiêm botox làm đẹp, 2 bệnh nhân liệt toàn thân, thở máy

Ngày 29/8, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về 2 trường hợp nguy kịch sau khi tiêm botox làm đẹp sai cách.

Bệnh nhân đầu tiên là người phụ nữ 34 tuổi ở Hà Nội, tiêm botox tại nhà do một người quen trên mạng thực hiện. Chị tiêm hai bên cằm và vùng giữa trán để giảm nếp nhăn, làm đẹp.

Sau 2 ngày tiêm botox, chị bắt đầu đau rát họng, khó nuốt, yếu cơ, liệt tay chân rồi nhanh chóng chuyển sang liệt toàn thân, không thể đi lại, khó thở.

Chị được người nhà đưa đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tỉnh táo nhưng liệt toàn thân, phải đặt ống nội khí quản, thở máy.

"Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc độc tố botulinum. Bệnh nhân phải tiếp tục hồi sức, chăm sóc và tình trạng liệt hồi phục vẫn rất chậm", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Bệnh nhân phải thở máy sau tiêm botox làm đẹp (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ 38 tuổi ở Hưng Yên. Chị cũng được một người không phải nhân viên y tế tiêm 3 loại thuốc cùng chứa hoạt chất botulinum và một loại thuốc có chữ Hàn Quốc liên tiếp trong hai ngày tại nhà với mục đích làm đẹp.

Bệnh nhân được tiêm nhiều mũi liên tiếp vùng bắp tay, xương đòn và hàm. Sau ngày tiêm cuối cùng, chị xuất hiện sụp mi, nhìn đôi, nuốt nghẹn, khó thở và yếu tứ chi, thân mình, cơ vùng cổ, gần như mất toàn bộ khả năng vận động, phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác.

Qua nhiều ngày điều trị, tình trạng liệt của bệnh nhân hồi phục rất chậm nhưng may mắn đã trở về gần bình thường.

Theo TS Nguyên, botulinum là độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum tiết ra, được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm chất độc thần kinh mạnh hàng đầu.

"Chỉ với liều 0,09 microgram tiêm vào tĩnh mạch, một người trưởng thành 70kg có thể tử vong", TS Nguyên cảnh báo.

Trong y học, botulinum toxin type A được ứng dụng hợp pháp trong điều trị thần kinh, phục hồi chức năng, và thẩm mỹ (xóa nếp nhăn, tạo gọn cơ mặt).

Tuy nhiên, đây là một phương pháp điều trị, đòi hỏi người thực hiện phải là bác sĩ, nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu về các chuyên khoa này. Việc điều trị cần thực hiện tại cơ sở được cấp phép, sản phẩm nhập khẩu hợp pháp và sử dụng đúng liều lượng.

Các bác sĩ kiểm tra phản xạ chân của bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Việc sử dụng bừa bãi rất dễ gây ngộ độc botulinum có thể dẫn đến liệt toàn thân, liệt ruột, chướng bụng, loạn nhịp tim. Bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tử vong cao vì suy hô hấp, viêm phổi, loét do nằm lâu, tắc ruột, nhiễm trùng bệnh viện...

TS Nguyên cảnh báo, rất nhiều người tin vào các quảng cáo tiêm thuốc thẩm mỹ làm đẹp “tại nhà”, “giá rẻ”, “bác sĩ riêng”, “đẹp sau 15 phút”... trên mạng xã hội. Thực tế, nhiều người đã tiêm botox tại nhà, ở các spa, salon tóc, thậm chí người bán hàng online... cũng liều lĩnh tiêm botox cho chị em.

Theo các báo cáo về tai biến do tiêm thuốc có thành phần là độc tố botulinum trên thế giới, ngay cả với các bác sỹ chuyên khoa thẩm mỹ khi đứng trước các thuốc chứa botulinum thẩm mỹ cũng gặp khó khăn và rất thận trọng.

Vì cùng một thành phần hoạt chất là botulinum, với cùng hàm lượng, nhưng giữa các sản phẩm thuốc của các nhà sản xuất khác nhau cũng có tác dụng và độc tính ở các mức độ khác nhau.

"Người dân tuyệt đối không tiêm botox tại nhà hoặc ở các cơ sở không có giấy phép hành nghề y tế chuyên khoa thẩm mỹ. Chỉ thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép, với bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ thành thạo sử dụng botulinum", TS Nguyên cảnh báo.