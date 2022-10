Cẩn trọng khi tiêm filler và botox làm đẹp

Dưới đây là tư vấn của bác sĩ Thẩm mỹ bệnh viện Hồng Ngọc về bản chất của tiêm filler/botox để bạn có thể chọn được phương pháp thẩm mỹ phù hợp cho mình.

Tiêm filler và botox có phải là một?

Botox và filler là phương pháp thẩm mỹ nội khoa ít xâm lấn hiện nay, được ưa chuộng trong làm đẹp bởi tác dụng xóa mờ nếp nhăn và trẻ hóa làn da nhanh chóng. Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn hai phương pháp này là một bởi cơ chế hoạt động và tác dụng có những nét tương đương. Nhưng trên thực tế, tiêm filler và botox là hai loại hình hoàn toàn khác nhau mà các chị em nên lưu ý để tránh lựa chọn sai mục đích thẩm mỹ

Tiêm filler hay còn gọi là tiêm chất làm đầy với thành phần chính là Hyaluronic Acid để cấp ẩm thêm nhiều dưỡng chất vào các nếp nhăn ngay khóe miệng hay khóe mắt… giúp làm đầy các vùng da này. Bằng cách tiêm một lượng rất nhỏ vào da, các chất này sẽ lập tức tạo thành một khối mô dày nằm dưới những nếp nhăn, từ đó cũng có công dụng tạo hình các đường nét trên gương mặt như cằm v-line, sống mũi cao, dáng môi dày…

Trái ngược với tiêm filler, tiêm botox là một dạng độc tố vi khuẩn Clostridium botulinum. Khi tiêm với liều lượng nhỏ vào các cơ trên khuôn mặt sẽ giúp làm giãn sự căng cơ và nếp nhăn do tuổi tác, được sử dụng để loại bỏ các nếp nhăn, làm giảm lão hóa cho làn da. Bên cạnh đó, tiêm botox cũng giúp được sử dụng để nâng cơ mặt chảy xệ, làm thon gọn góc hàm làm khuôn mặt không bị thô cứng.

Vì sao tiêm filler/botox phổ biến trong ngành làm đẹp?

Đối với các chị em có nhu cầu cải thiện nhan sắc nhưng không muốn tác động sâu bởi phẫu thuật thì tiêm filler/botox là sự lựa chọn bởi tiêm filler/botox là hai phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn và không tốn quá nhiều thời gian, không cần nghỉ dưỡng và hiệu quả nhanh chóng.

Tiêm botox hiệu quả có thể kéo dài 3-4 tháng đối với các nếp nhăn ở giữa hai chân mày, trán và vết chân chim quanh mắt. Có nhiều yếu tố tác động có thể khiến nếp nhăn trở lại nhanh hơn, càng cử động nhiều ở cơ mặt thì tác dụng của botox càng ngắn.

Còn với tiêm filler thì có thể từ 3 đến 18 tháng, tùy vào cơ địa và chế độ chăm sóc của mỗi người, sau đó chất làm đầy sẽ tự tan ra trong cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Chính vì lý do đó nên mặc dù được ưa chuộng nhưng hai phương pháp làm đẹp này vẫn có những khuyến cáo bởi sẽ khiến nhiều người có hội chứng nghiện bơm botox và filler để bảo trì nhan sắc, ngăn chặn tiến trình lão hóa.

Theo các chuyên gia thẩm mỹ, ngoài những yếu tố về ngoại hình thì việc lạm dụng hai phương pháp trên cũng có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng như liệt cơ mặt, đẩy nhanh quá trình lão hóa, gây biến chứng…

Cẩn trọng khi tiêm filler/botox tại các cơ sở không uy tín

Trên thực tế, tiêm botox và filler là phương pháp thẩm mỹ khá an toàn nhưng điều này không có nghĩa là chúng sẽ hoàn toàn không xảy ra biến chứng. Vậy nên, để đạt được hiệu quả thẩm mỹ như mong muốn, bạn cần để tâm một số lưu ý sau để vừa làm đẹp vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân:

Thứ nhất, chị em cần chọn lựa cơ sở thẩm mỹ phải được cấp phép theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và bạn nên yêu cầu ca phẫu thuật của mình phải do bác sĩ chuyên khoa thực hiện. Một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn cao sẽ giúp hạn chế được tối đa những rủi ro trong và sau quá trình thẩm mỹ. Ngoài ra, bạn cũng cần lắng nghe các bác sĩ tư vấn những việc nên làm và hạn chế làm trước, trong, sau khi thẩm mỹ để mang lại hiệu quả cao nhất.

Thứ hai, nên yêu cầu kiểm tra nguồn gốc của filler/botox trước khi tiêm. Các chất này cần là loại chất lượng cao và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Thứ ba, nên tham khảo những người đi trước hoặc tra cứu trước thông tin về cơ sở thẩm mỹ trước khi lựa chọn. Bạn nên lựa chọn cơ sở được nhiều khách hàng đánh giá cao cùng chế độ bảo hành và chăm sóc hậu thẩm mỹ chu đáo.

Tiêm filler/botox đều có những ưu và nhược điểm nhất định, vì thế bạn nên tham khảo và cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn thẩm mỹ. Đặc biệt hãy nên chọn những cơ sở uy tín để "chọn mặt gửi vàng" và tránh những rủi ro không đáng có.

