Thực phẩm bảo vệ sức khỏe K2 là gì mà được các đối tượng làm giả?

BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2 là 2 sản phẩm Bộ Công an xác định là thực phẩm chức năng giả do Công ty TNHH công nghệ Herbitech (ở Hà Nội) sản xuất.

Vitamin K2 là gì?

Vitamin K được phát hiện vào năm 1929 như một chất dinh dưỡng thiết yếu cho quá trình đông máu.

Có hai dạng chính của vitamin K:

- Vitamin K1 (phylloquinone): có trong thực phẩm thực vật như rau lá xanh.

- Vitamin K2 (menaquinone): có trong thực phẩm động vật và thực phẩm lên men, cũng được sản xuất bởi vi khuẩn đường ruột. Vitamin K2 có thể được chia thành một số phân nhóm khác nhau. Những phân nhóm quan trọng nhất là MK-4 và MK-7.

Vai trò của vitamin K2 với sự phát triển của trẻ

Theo TS.BS Phan Bích Nga, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế), để trẻ có thể tăng trưởng và phát triển chiều cao tối ưu, cùng với chế độ dinh dưỡng cân bằng, lành mạnh, việc bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin D3 và K2 có vai trò cốt yếu trong việc tăng cường sự hình thành và phát triển xương.

Vitamin K được phát hiện từ năm 1929 và đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp sphingolipids, một loại lipid (chất béo) rất quan trọng trong màng các tế bào não.

Vitamin K thuộc nhóm quinones, là một nhóm vitamin tan trong dầu, gồm nhiều loại vitamin có cấu trúc giống nhau, điển hình là phylloquinone (vitamin K1), menaquinones (vitamin K2) và menadion (vitamin K3).

Vitamin K1 chủ yếu có trong các loại rau lá xanh và chiếm khoảng 75-90% tổng lượng vitamin K trong khẩu phần hàng ngày. Vitamin K2 tập trung ở các thực phẩm lên men và thịt động vật, ngoài ra K2 có thể được sản xuất bởi hệ vi sinh đường ruột.

Vitamin K1 đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu của cơ thể. Trong những năm gần đây, vitamin K2 đang được chứng minh có vai trò trong việc duy trì mật độ khoáng chất của xương cũng như hỗ trợ phát triển chiều cao tối ưu ở trẻ em.

Có 2 cơ chế đã được chứng minh trong vai trò của vitamin K2 cho hiệu quả chắc khỏe xương:

- K2 kích hoạt osteocalcin (một protein được sản xuất từ quá trình tạo cốt bào), giúp gắn canxi vào xương, từ đó làm tăng mật độ khoáng chất trong xương. Để osteocalcin phát huy được hiệu quả tối đa, cần có vitamin K2.

- K2 giữ cho canxi không lắng đọng tại các mạch máu và hướng đích cho canxi vào xương thông qua một loại protein điều chỉnh quá trình canxi hóa là Matrix Gla Protein (MGP). MGP là một loại protein phụ thuộc vào vitamin K, được các tế bào cơ trơn sản xuất và có chức năng điều chỉnh lượng canxi trong cơ thể.

Hậu quả nếu thiếu vitamin K2

Nếu không có vitamin K2, cơ thể không thể định hướng được canxi vào xương, thay vào đó, canxi có thể sẽ lắng đọng tại các mô mềm, như tại các động mạch, dẫn đến một tình trạng phối hợp giữa loãng xương và xơ vữa mạch máu, hay còn gọi là nghịch lý canxi (calcium paradox).

Vitamin K2 tồn tại trong thực phẩm dưới 2 dạng chính là MK4 và MK7, đều rất tốt cho sức khỏe.

Nguồn thực phẩm giàu vitamin K2

MK4 chủ yếu có trong các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật, ví dụ như bơ, lòng đỏ trứng. Trong khi đó, MK7 lại được tạo ra qua quá trình lên men vi khuẩn, có mặt nhiều trong thực phẩm sữa lên men như sữa, phô mai, đậu nành lên men.

Tương tự theo Healthline, vitamin K2 chủ yếu có trong một số loại thực phẩm từ động vật và lên men. Các nguồn thực phẩm từ động vật giàu vitamin K bao gồm các sản phẩm từ sữa giàu chất béo từ bò và lòng đỏ trứng, cũng như gan và các loại thịt nội tạng khác.

Vitamin K là vitamin tan trong chất béo, vì thế các sản phẩm từ động vật ít chất béo và nạc thường không chứa nhiều loại vitamin này.

Thực phẩm từ động vật chứa phân nhóm MK-4, trong khi thực phẩm lên men như dưa cải bắp, natto và miso chứa nhiều phân nhóm dài hơn, từ MK-5 đến MK-14.

Dùng thực phẩm bổ sung có thể là một giải pháp thay thế hữu ích nếu bạn không thể tiếp cận những thực phẩm này.

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bước đầu, lực lượng chức năng xác định được 2 sản phẩm giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Herbitech sản xuất là BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2, dành cho trẻ em.

2 sản phẩm bước đầu được xác định là giả (Ảnh: CAND, VTV).

Trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm nêu trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan công an. Cục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để thông tin kịp thời đến người dân.