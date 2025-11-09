"Thủ phạm" làm 103.000 người Việt tử vong mỗi năm, không có ngưỡng an toàn

Không có ngưỡng an toàn với khói thuốc lá

Tại Lễ phát động “Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công cộng”, vừa diễn ra ở TPHCM, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khẳng định: “Không có ngưỡng an toàn nào cho việc tiếp xúc với khói thuốc lá”.

Không chỉ người hút thuốc chủ động, mà người hít phải khói thuốc thụ động, trong đó có phụ nữ, trẻ em, nhân viên phục vụ, du khách… đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Lễ phát động “Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công cộng” tại TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 7 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có hơn 103.000 người tử vong liên quan đến thuốc lá, trong đó có 18.800 trường hợp tử vong do tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, hoạt động tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, khách sạn và địa điểm công cộng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đây không chỉ là hành động thiết thực nhằm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, mà còn là biểu hiện của nếp sống văn minh, trách nhiệm xã hội và sự tôn trọng sức khỏe cộng đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch (năm 2023), trung bình mỗi năm Việt Nam đón khoảng hơn 100 triệu lượt khách du lịch nội địa và gần 18 triệu lượt khách quốc tế. Số lượng các cơ sở lưu trú du lịch trên cả nước lên đến hơn 38.000, cùng với đó là hơn 320.000 cơ sở kinh doanh ăn uống.

Riêng tại TPHCM, địa phương có gần 3.150 cơ sở lưu trú du lịch và hơn 16.000 nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mỗi năm đón tiếp và phục vụ hàng triệu lượt khách du lịch đến ăn uống và lưu trú.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chia sẻ các tác hại của thuốc lá (Ảnh: Hoàng Lê).

Chỉ tính trong năm 2024, TPHCM đón hơn 45 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Do đó, nếu mỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện tốt và duy trì môi trường không khói thuốc sẽ góp phần bảo vệ sức khoẻ của gần hàng chục triệu người dân mỗi năm.

"Những con số trên cho thấy việc tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và địa điểm công cộng là nhiệm vụ cấp thiết và bền vững.

Điều này nhằm bảo vệ sức khỏe con người, tiết kiệm chi phí y tế, giảm gánh nặng bệnh tật, đồng thời góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của Việt Nam", ông Hà Anh Đức khẳng định.

Sẽ không dừng lại ở TPHCM

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh kiêm Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cũng chia sẻ, thời gian qua, Quỹ đã tích cực hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại nhiều loại hình cơ sở.

Có thể kể đến như các đơn vị y tế, trường học, cơ quan hành chính, phương tiện giao thông công cộng và đặc biệt là các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, điểm tham quan…

Hoạt động đạp xe tuyên truyền lưu động "không khói thuốc lá" tại các tuyến phố diễn ra tại Lễ phát động (Ảnh: Hoàng Lê).

Thông qua nguồn kinh phí và hoạt động phối hợp, Quỹ đã cùng với các địa phương thực hiện các hoạt động như truyền thông, tập huấn, hướng dẫn thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, xây dựng và nhân rộng mô hình điểm “Môi trường không khói thuốc”.

Quỹ còn tổ chức các chiến dịch truyền thông sáng tạo, như “Thanh niên nói không với thuốc lá điện tử”, “Giải chạy vì cuộc sống không khói thuốc”, “Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá”...

Những hoạt động đó đã góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ trong cộng đồng.

Lãnh đạo Bộ Y tế mong Chiến dịch vừa phát động sẽ không dừng lại ở TPHCM mà tiếp tục được nhân rộng, để cùng xây dựng một bản đồ du lịch Việt Nam không khói thuốc lá và môi trường sống trong lành, văn minh, phát triển bền vững.