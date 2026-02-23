Thu hồi thuốc nhỏ mắt Dexamethason 0.1%

Lô thuốc bị thu hồi có Số đăng ký lưu hành: VD-25717-16; Số lô: 010225; Ngày sản xuất: 7/2/2025; Hạn dùng: 7/2/2027, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân sản xuất.

Trước đó, Sở Y tế nhận được công văn kèm phiếu kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội, xác định mẫu thuốc nhỏ mắt Dexamethason 0.1% không đạt yêu cầu về chỉ tiêu định lượng và giới hạn chất sát khuẩn theo tiêu chuẩn cơ sở.

Việc không đảm bảo chỉ tiêu định lượng có thể khiến hàm lượng hoạt chất trong thuốc không đúng như công bố, làm giảm hiệu quả điều trị hoặc tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời, việc không đạt yêu cầu về giới hạn chất sát khuẩn có thể ảnh hưởng đến độ an toàn của sản phẩm trong quá trình sử dụng.

Thuốc nhỏ mắt là sản phẩm sử dụng trực tiếp lên mắt, do đó phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn theo quy định trước khi lưu hành (Ảnh: Getty).

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Hà Nội SKV phối hợp với Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân, trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ký công văn, phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ các cơ sở bán buôn, bán lẻ và cơ sở sử dụng thuốc có liên quan.

Hai đơn vị có trách nhiệm tổ chức thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên tại Hà Nội cũng như tại các cơ sở do Công ty Cổ phần Hà Nội SKV cung cấp.

Trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày ký công văn, doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế Hà Nội.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng và cơ quan kiểm nghiệm thuốc nhà nước tiến hành lấy mẫu bổ sung tại ít nhất 2 cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc theo quy định.

Các mẫu bổ sung được gửi tới Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương để kiểm tra lại chất lượng đối với hai chỉ tiêu đã vi phạm là định lượng và giới hạn chất sát khuẩn.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở y tế, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng và tiến hành thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên nếu còn tồn kho.

UBND các xã, phường có trách nhiệm thông báo tới các cơ sở hành nghề thuộc phạm vi quản lý, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi theo quy định.

Việc thu hồi lần này là động thái nhằm siết chặt công tác quản lý chất lượng thuốc, đảm bảo các sản phẩm lưu hành trên thị trường đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả, qua đó bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân.