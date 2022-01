Thù hồi kem chống nắng, mặt nạ hồng sâm không đạt chất lượng

Ngày 13/1, Cục Quản lý Dược ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm Kem chống nắng SPF 50 PA++++ Oribe suncreen Cream 30g, số lô: 040621, hạn dùng: 040624 (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 561/17/CBMP-HN) do Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược Mỹ phẩm SJK (Địa chỉ: xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) sản xuất và Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm Oribe (Địa chỉ: 242/16 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Sản phẩm bị thu hồi do không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM lấy mẫu kiểm nghiệm kem chống nắng thuộc lô trên. Kết quả mẫu mỹ phẩm được lấy để kiểm tra chất lượng không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm: Labute Revive the skin Red Ginseng mask (Mặt nạ hồng sâm labute revive the skin - 23 ml), số lô: F04JC2, hạn dùng: 240623 (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 78622/18/CBMP-QLD cấp ngày 16/10/2018) do Công ty TNHH Chung Sức VINA (Địa chỉ: : 81 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi vì sản phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật theo quy định tại.

Mẫu sản phẩm trên được Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM lấy để kiểm tra chất lượng tại Cửa hàng Medicare (Địa chỉ: 254 Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM). Kết quả kiểm nghiệm mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định.

Cục Quản lý Dược đề nghị các bên liên quan thông báo khẩn việc thu hồi, thực hiện thu hồi, giám sát thu hồi và báo cáo về Cục Quản lý Dược.