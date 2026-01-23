Thói quen gội đầu khiến tóc nhanh hỏng nhiều người mắc phải

Với nhiều người, đặc biệt là nhóm tóc nhanh đổ dầu, việc gội đầu mỗi ngày gần như trở thành thói quen bắt buộc để giữ vẻ ngoài gọn gàng. Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu cho rằng thói quen này có thể đang âm thầm làm tổn hại mái tóc và da đầu.

Theo tiến sĩ Heather W.Goff, giảng viên chuyên khoa Da liễu, Trung tâm Y khoa UT Southwestern (Mỹ), gội đầu quá thường xuyên là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tóc khô, dễ gãy và chẻ ngọn.

"Tóc được cấu tạo từ keratin, một loại protein bền chắc. Nhưng việc liên tục loại bỏ lớp dầu tự nhiên sẽ khiến tóc mất đi hàng rào bảo vệ cần thiết", bà cho biết.

Theo bà Goff, một trong những hiểu lầm phổ biến là ai cũng nên gội đầu theo cùng một tần suất. Trên thực tế, tần suất gội đầu phụ thuộc nhiều hơn vào kết cấu tóc.

Với tóc xoăn hoặc tóc rất khô, bác sĩ Goff khuyến nghị chỉ nên gội 1 lần/tuần thậm chí 2 tuần/lần. Tóc xoăn vốn khó giữ ẩm, lại dễ gãy, nên việc gội quá thường xuyên có thể khiến tình trạng khô xơ trầm trọng hơn.

Theo các chuyên gia, việc gội đầu mỗi ngày là không cần thiết, có thể ảnh hưởng xấu đến mái tóc và da đầu (Ảnh minh họa: Unsplash).

Ngược lại, những người có tóc mảnh và da đầu nhiều dầu có thể cần gội thường xuyên hơn, khoảng 2-3 ngày/lần. Trái với nhóm có da đầu khô, nhóm da đầu dầu nếu có tần suất gội đầu quá thưa có thể gây ra gàu và viêm da tiết bã.

Theo các chuyên gia, tóc nhanh bết phần lớn do yếu tố di truyền và nội tiết. Sau tuổi dậy thì, hormone androgen kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, khiến da đầu tiết nhiều dầu. Đây cũng là lý do nhiều người vừa gặp tình trạng da dầu, vừa dễ nổi mụn.

Trong trường hợp tóc nhanh bết, thay vì gội đầu mỗi ngày, người dùng có thể sử dụng dầu gội khô như một giải pháp tạm thời. Sản phẩm này giúp hút dầu thừa và làm tóc trông sạch hơn. Tuy nhiên, việc lạm dụng dầu gội khô mà không làm sạch da đầu đúng cách có thể gây tích tụ cặn, làm tắc nang tóc.

Nhiều người lo lắng việc thấy tóc rụng nhiều khi gội là dấu hiệu rụng tóc bệnh lý. Thực tế, theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ, bình thường, mỗi người rụng khoảng 50-100 sợi tóc/ngày. Những sợi tóc rụng tự nhiên thường đã ở cuối chu kỳ sống.

Tuy nhiên, nếu tình trạng rụng tóc kéo dài, tóc rụng thành từng mảng hoặc kèm theo các dấu hiệu bất thường khác, người bệnh nên đi khám để loại trừ các nguyên nhân như stress kéo dài, rối loạn nội tiết hoặc bệnh lý da đầu.

Bên cạnh tần suất gội đầu, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, phương pháp gội đầu cũng quan trọng không kém trong việc bảo vệ tóc.

Các bác sĩ khuyến cáo chỉ nên thoa dầu gội lên da đầu và chân tóc là nơi tích tụ dầu và bụi bẩn. Trong khi đó, dầu xả nên được thoa tập trung ở phần ngọn tóc để hạn chế khô xơ.

Ngoài ra, da đầu có biểu hiện ngứa, đỏ, bong vảy kéo dài cần được thăm khám sớm, vì đây có thể là dấu hiệu của viêm da tiếp xúc hoặc vảy nến.

Các chuyên gia nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là không có công thức gội đầu chuẩn cho tất cả mọi người. Vì vậy, mọi người nên hiểu rõ mái tóc của mình cũng như theo dõi biểu hiện của da đầu để giữ mái tóc khỏe mạnh lâu dài.