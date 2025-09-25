Thói quen ăn sáng tai hại khiến thận kêu cứu

Một bữa sáng tốt không cần phải cầu kỳ, chỉ cần đảm bảo được sự cân bằng giữa các nhóm dinh dưỡng và độ tươi mới của thực phẩm.

Những món đơn giản như cháo nóng, trứng luộc, bánh mì đen kèm rau xanh hay một cốc sữa ít đường đã đủ để cung cấp năng lượng mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa và bài tiết.

Để bảo vệ thận, mỗi người nên bắt đầu từ chính những việc nhỏ hàng ngày, đặc biệt là trong cách lựa chọn và chuẩn bị bữa sáng. Chăm chút cho một bữa ăn đầu ngày không chỉ giúp tỉnh táo hơn, làm việc hiệu quả hơn mà còn là cách thiết thực nhất để giữ gìn sức khỏe lâu dài.

Không ăn sáng vẫn uống trà/cà phê

Bỏ bữa sáng chỉ uống trà và cà phê gây hại cho cơ thể (Ảnh: Getty).

Theo Health, buổi sáng là thời điểm quan trọng để tái khởi động các cơ quan trong cơ thể sau một đêm nghỉ ngơi. Trong đó, thận là bộ phận đóng vai trò then chốt, giúp lọc máu, điều hòa nước và điện giải.

Tuy nhiên, chính bữa sáng lại đang bị nhiều người coi nhẹ hoặc ăn qua loa, gây áp lực âm thầm lên cơ quan này.

Nhiều người bắt đầu ngày mới chỉ bằng một tách trà hoặc cà phê. Họ cho rằng như vậy là đủ để tỉnh táo và tiếp tục công việc.

Tuy nhiên, caffeine trong những thức uống này có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể nhanh chóng mất nước. Khi không đủ nước, thận buộc phải hoạt động vất vả hơn để duy trì chức năng lọc, từ đó dễ bị tổn thương nếu tình trạng này kéo dài.

Một vấn đề khác thường bị bỏ qua là việc nhịn ăn sáng thường xuyên. Khi cơ thể không được cung cấp năng lượng đúng lúc, các cơ quan tiêu hóa, đặc biệt là gan và mật, cũng bị ảnh hưởng.

Dịch mật tiết ra không được sử dụng sẽ tích tụ lại, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Về lâu dài, tình trạng này có thể dẫn đến viêm túi mật, sỏi thận và suy giảm chức năng lọc máu của thận.

Thay vì giúp cơ thể bắt đầu một ngày mới khỏe mạnh, thói quen bỏ ăn sáng hoặc uống thay bằng các loại nước chứa caffeine vô tình đang khiến thận “làm việc quá giờ” mà không được bảo vệ đúng mức.

Thường xuyên sử dụng đồ chế biến sẵn

Chế độ ăn quá nhiều natri và phốt pho làm tăng khả năng hình thành sỏi thận (Ảnh: Getty).

Vì cuộc sống bận rộn, không ít người lựa chọn bữa sáng nhanh gọn bằng thực phẩm đóng gói hoặc chế biến sẵn. Tuy tiện lợi, nhưng đây lại là nhóm thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, đặc biệt là với thận.

Mì gói, xúc xích, bánh sandwich công nghiệp hay ngũ cốc ăn liền thường chứa lượng muối cao. Muối khi vào cơ thể sẽ được thận lọc và đào thải, nhưng nếu ăn quá nhiều, thận sẽ phải làm việc quá sức.

Theo một nghiên cứu của Cleveland Clinic, chế độ ăn quá nhiều natri và phốt pho làm tăng khả năng hình thành sỏi thận, đồng thời gây rối loạn chuyển hóa canxi trong cơ thể. Đáng chú ý, bữa sáng nhiều đường cũng là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tổn thương thận.

Các loại bánh ngọt, sữa đặc, trà sữa, ngũ cốc có đường thường khiến lượng đường huyết tăng đột ngột. Khi đường trong máu cao, thận phải tăng cường lọc để duy trì cân bằng nội môi. Về lâu dài, điều này dẫn đến suy giảm chức năng lọc và dễ phát triển thành bệnh thận do tiểu đường.

Ăn sáng tưởng là đơn giản, nhưng nếu chọn sai cách, cơ thể không chỉ thiếu năng lượng mà còn phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, trong đó có các bệnh lý về thận.