"Thổi giá" máy thở lên gấp đôi, một doanh nghiệp phải giải trình

Dân trí Ngày 11/8, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh làm rõ việc chênh lệch giá máy thở gấp đôi so với thực tế.

Cụ thể, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh máy thở (model MV2000 EVO5, hãng sản xuất Mekics Co., Ltd., Hàn Quốc) được Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh công khai giá trên cổng thông tin điện tử https://congkhaiyte.moh.gov.vn là hơn 960 triệu đồng một máy.

Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, tại cùng thời điểm báo giá (cùng loại, cùng hãng, model máy thở trên) do phía công ty cung cấp cho các đơn vị là 455 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Theo Vụ, chênh lệch giá này (nếu có) là quá lớn, làm ảnh hưởng đến việc tra cứu, lập kế hoạch của các đơn vị mua sắm và giảm hiệu quả của việc công khai giá.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, toàn bộ hệ thống chính trị trên cả nước đang tập trung cho công tác phòng chống dịch.

Ngày 6/8/, Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đó có quy định về việc áp dụng giá công khai của các đơn vị làm cơ sở thực hiện lập kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ phòng chống dịch.

Vì thế, Bộ Y tế đề nghị Công ty khẩn trương, nghiêm túc rà soát và có báo cáo giải trình rõ lý do công bố giá cao đột biến (chênh lệch tới khoảng 210% so với giá báo giá). Công văn giải trình, làm rõ đề nghị gửi về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế) trước 17h ngày 13/8.

Nếu quá thời gian trên, Công ty không có giải trình, Bộ Y tế sẽ thực hiện việc tạm dừng tài khoản, thông tin công bố giá của Công ty trên Cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế.

Nam Phương