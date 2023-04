Thiếu nước sạch, hơn 700 trẻ dưới 5 tuổi chết mỗi ngày vì bệnh tiêu chảy

Ngày 21/4, tại TPHCM đã diễn ra lễ phát động chương trình "Nước uống sạch cho trẻ em" năm 2023.

Chương trình được triển khai trên toàn cầu từ năm 2004, đến nay đã mang 21 tỷ lít nước sạch đến với người dân thông qua bột lọc nước do các chuyên gia tạo nên. Sau khi lọc khoảng 30 phút, nước được loại bỏ chất bẩn, sâu bọ và ký sinh trùng để trở thành nước sạch, sử dụng an toàn.

Từ năm 2016, chương trình này bắt đầu triển khai tại Việt Nam. Với sự đồng hành từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ cùng chính quyền địa phương, đến nay chương trình đã cung cấp hơn 90 triệu lít nước uống sạch cho gần 150.000 hộ gia đình tại hơn 10 tỉnh thành bị thiếu nguồn nước sạch, bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Long An, An Giang, Đồng Tháp...

Cô bé người Mông bên cạnh giếng nước từng dùng để cung cấp cho một trường tiểu học tại tỉnh Điện Biên (Ảnh: UNICEF Việt Nam).

Trong mùa lũ năm 2020 tại miền Trung, chương trình đã hỗ trợ nước sạch cho người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế...

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và những thay đổi trong vòng tuần hoàn nước tự nhiên đang khiến việc tiếp cận nước uống an toàn trở nên khó khăn hơn, đặc biệt với những trẻ em dễ bị tổn thương nhất.

Khoảng 74% các trận thiên tai trong thời gian 2001-2018 có liên quan đến nước, như hạn hán và lũ lụt. Tần suất và cường độ thiên tai dự kiến tăng lên cùng với biến đổi khí hậu.

Thống kê cho thấy, khoảng 450 triệu trẻ em hiện đang sống ở các khu vực dễ bị tổn thương và đặc biệt dễ bị tổn thương về nguồn nước. Điều này cũng đồng thời với việc sẽ không có đủ nước để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của trẻ em sinh sống tại khu vực này.

Trẻ em dùng bột lọc nước bẩn thành nước sạch để uống (Ảnh: BTC).

Nước bị ô nhiễm là mối đe dọa lớn với sinh mạng của trẻ em. Các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu của trẻ dưới 5 tuổi.

UNICEF ước tính, mỗi ngày có hơn 700 trẻ dưới 5 tuổi chết vì tiêu chảy do thiếu nước sạch, thiếu tiếp cận vệ sinh và vệ sinh cá nhân (số liệu cập nhật đến tháng 3/2022). Dự đoán đến năm 2040, trong cứ 4 trẻ em, sẽ có một trẻ sống ở những khu vực có mức độ căng thẳng cao về nước.

"Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, chúng tôi cam kết nỗ lực mở rộng chương trình đến các địa phương, vùng miền thiếu nước sạch và dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai" - bà Lê Thị Tuyết Mai, đại diện tổ chức thực hiện chương trình ở Việt Nam chia sẻ.

Chương trình Nước uống sạch cho trẻ em năm 2023 dự kiến sẽ mang 250.000 lít nước sạch đến mọi miền đất nước, đặc biệt là khu vực miền Tây nhiễm mặn, miền Trung và những vùng xa xôi phía Bắc.