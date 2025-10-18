Thiếu hụt nhân lực làm tăng nguy cơ xung đột trong môi trường bệnh viện

Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực điều dưỡng, với tỷ lệ chỉ đạt khoảng 18 điều dưỡng trên 10.000 dân vào năm 2024.

Con số này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu, nơi một bác sĩ thường có 3-4 điều dưỡng hỗ trợ, trong khi ở Việt Nam, tỷ lệ này chưa đến 2 điều dưỡng trên một bác sĩ.

Tình trạng thiếu hụt này đang tạo áp lực lớn lên đội ngũ điều dưỡng, đặc biệt tại các bệnh viện tuyến cuối, nơi yêu cầu chăm sóc toàn diện người bệnh ngày càng cao. Điều này đòi hỏi điều dưỡng không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn phải đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Phenikaa chia sẻ tại Hội nghị (ảnh: BTC).

Phát biểu tại Hội nghị Khoa học Điều dưỡng 2025 diễn ra ngày 18/10 tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Phenikaa, nhấn mạnh vai trò then chốt của điều dưỡng trong toàn bộ quá trình điều trị của bệnh nhân.

"Điều dưỡng là người có mặt ở hầu hết các giai đoạn trong hành trình điều trị của người bệnh, từ khi bước chân vào bệnh viện đến lúc ra viện. Họ đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ khám bệnh, thực hiện y lệnh, chăm sóc hậu phẫu, xử lý thủ thuật và giải đáp những băn khoăn của người bệnh," PGS Hồi cho biết.

Ông cũng chỉ ra rằng, những vướng mắc và sự không hài lòng của bệnh nhân thường xuất phát từ việc không được giải đáp thắc mắc kịp thời hoặc chưa nhận được sự chăm sóc đầy đủ.

Do đó, điều dưỡng ngày nay không chỉ là người thực hiện y lệnh mà còn cần có chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt và luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Khi có đủ nhân lực điều dưỡng chuyên nghiệp, bệnh nhân sẽ cảm thấy được quan tâm, từ đó nâng cao sự hài lòng và giảm thiểu xung đột.

TS Trần Quang Huy, Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam (Ảnh: Phương Trang).

TS Trần Quang Huy, Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của chủ đề hội thảo "trao quyền cho điều dưỡng", không chỉ là giao trách nhiệm mà còn là giao quyền tự chủ.

"Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, điều dưỡng có thể thiết kế các kế hoạch chăm sóc cá thể hóa, đáp ứng đúng nhu cầu thể chất và tinh thần của từng người bệnh. Đây cũng là xu hướng tất yếu của y học hiện đại trên thế giới, là nỗ lực của nhiều cơ sở y tế, để hướng tới sự hài lòng của người bệnh," TS Huy phát biểu.

Việc tăng cường năng lực điều dưỡng được xem là mắt xích quan trọng để cải thiện hiệu quả chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân tại Việt Nam. Hội nghị đã trình bày 13 báo cáo khoa học, trong đó có 6 báo cáo tiếng Việt và 5 báo cáo tiếng Anh, với sự tham gia của 3 báo cáo viên quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Các chuyên gia đã cùng cập nhật xu hướng và kiến thức mới nhất trong chăm sóc và quản lý điều dưỡng, khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới thực hành lâm sàng và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc.

Đánh giá về xu hướng cá thể hóa trong điều trị, PGS Hồi cho biết đây là xu hướng tất yếu của thế giới. Việc điều trị và chăm sóc được cá thể hóa, dựa vào tình trạng bệnh lý, tuổi tác, giới tính và cảm xúc của bệnh nhân.

"Mỗi bệnh nhân là một cá thể riêng biệt, việc chăm sóc, hỗ trợ giảm đau thế nào... đều cần được thiết kế phù hợp để đạt hiệu quả điều trị tối ưu. Khi điều dưỡng hiểu rõ sự khác biệt này, họ có thể phối hợp chặt chẽ với bác sĩ để nâng cao chất lượng điều trị", PGS Hồi chia sẻ.