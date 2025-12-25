Thí điểm dùng thiết bị bay không người lái vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc

Phát biểu tại lễ khai trương ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong lĩnh vực y tế diễn ra ngày 25/12, ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết việc triển khai UAV vận chuyển y tế là bước đi cụ thể của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong ứng dụng khoa học công nghệ.

Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng y khoa, rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng tính chủ động và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Mô hình này đặc biệt có ý nghĩa trong các tình huống cấp cứu, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi hệ thống giao thông đô thị bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

“Từ mô hình thí điểm này, thành phố sẽ hướng tới xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân”, ông Diện nhấn mạnh.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết thêm, việc triển khai thí điểm mô hình vận chuyển y tế bằng thiết bị bay không người lái là bước đi cụ thể của bệnh viện trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào hoạt động chuyên môn, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ người bệnh.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Ảnh: B.V).

Mô hình góp phần rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế, nâng cao tính chủ động, kịp thời trong công tác chuyên môn, đặc biệt khi có các tình huống cần phản ứng nhanh hoặc khi điều kiện giao thông đô thị gặp nhiều khó khăn.

“Từ mô hình thí điểm này, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá, hoàn thiện và từng bước mở rộng phạm vi ứng dụng trong thời gian tới, góp phần xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân”, PGS Tùng nhấn mạnh.

Theo mô hình, thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ được thiết kế riêng cho thử nghiệm vận chuyển y tế, bảo đảm đủ điều kiện an toàn và pháp lý để cấp phép bay với bán kính khoảng 10km. Mỗi tuyến dự kiến thực hiện 2 chuyến bay mỗi ngày.

Hình ảnh thiết bị bay không người lái trong vận chuyển mẫu sinh phẩm, vật tư y tế (Ảnh: Minh Nhật).

Thiết bị bay UAV có tốc độ hành trình lên tới 60 km/h, phạm vi hoạt động bán kính 15km, được tích hợp camera giám sát hành trình theo thời gian thực. Khoang chứa chuyên dụng được thiết kế bảo đảm các điều kiện cần thiết đối với mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Mô hình máy bay thử nghiệm sẽ được nâng cấp dần để đạt tầm bay xa khoảng 20km, trọng tải phù hợp với vận chuyển y tế khoảng 10kg. UAV bay theo lộ trình được thiết lập và giám sát chặt chẽ, phù hợp với không gian bay tầm thấp tại khu vực đô thị và tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn, an ninh.