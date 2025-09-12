Thêm nhà máy dược phẩm Việt đạt chuẩn quốc tế EU-GMP

Chứng nhận EU-GMP - thước đo khắt khe của ngành dược phẩm quốc tế

Trong lĩnh vực dược phẩm, chất lượng là yếu tố không thể thỏa hiệp và phải luôn được đảm bảo tốt nhất. Vì vậy, Liên minh châu Âu đã đưa ra tiêu chuẩn EU-GMP (Good Manufacturing Practices) - bộ quy định nghiêm ngặt nhằm giám sát toàn bộ quy trình sản xuất thuốc: từ nhân sự, nhà xưởng, thiết bị, vệ sinh cho đến chất lượng sản phẩm.

Để đạt được chứng nhận này, mỗi nhà máy phải trải qua các cuộc thẩm định thực địa nghiêm ngặt của chuyên gia quốc tế, bao gồm cả việc kiểm chứng hồ sơ, quy trình vận hành và năng lực kiểm nghiệm. EU-GMP giống như một sự khẳng định cho độ uy tín, bảo chứng cho chất lượng sản phẩm đạt chuẩn cao trên phạm vi toàn thế giới, bất kể thuốc được sản xuất tại nội địa hay nhập khẩu.

Trong bối cảnh vấn nạn thuốc giả và kém chất lượng vẫn tồn tại, chứng nhận EU-GMP là “bộ lọc” giúp bảo vệ người tiêu dùng và củng cố niềm tin với những doanh nghiệp dược chân chính.

UIP và chứng nhận EU-GMP năm 2025 - Dấu ấn trên hành trình phát triển

United International Pharma (UIP) là thành viên của tập đoàn Unilab - một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Tập đoàn hiện hoạt động tại 10 quốc gia trong khu vực, sở hữu 12 nhà máy hiện đại và hơn 350 nhãn hàng dược phẩm được hàng triệu người tiêu dùng tin chọn.

Nhà máy đạt chuẩn EU-GMP của UIP (Ảnh: UIP).

Với tôn chỉ “Đồng tâm vì sức khỏe, Chung tay vì cuộc sống”, UIP bắt đầu hành trình tại Việt Nam hơn 30 năm trước và không ngừng thay đổi công nghệ, phát triển sản phẩm mới để nâng cao chất lượng điều trị cho cộng đồng. Trong hơn hai năm gần đây, tập đoàn nỗ lực đầu tư cải tiến quy trình, hiện đại hóa công nghệ và đào tạo nhân lực, với mục tiêu đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất từ châu Âu.

Kết quả, đầu năm 2025 ghi dấu một cột mốc đáng tự hào cho doanh nghiệp: nhà máy UIP đặt tại Khu công nghiệp VSIP 2, Bình Dương được trao chứng nhận EU-GMP, bên cạnh loạt chứng nhận hiện hữu như WHO-GMP- GLP-GSP, ISO và OHSAS.

Theo thống kê, trong số các nhà máy dược tại Việt Nam đã đạt chuẩn GMP, chỉ chưa tới 10% tiếp tục vượt qua được các yêu cầu nghiêm ngặt để sở hữu chứng nhận EU-GMP. Việc UIP nằm trong nhóm rất ít ỏi này không chỉ khẳng định năng lực sản xuất theo chuẩn quốc tế, mà còn mở ra cơ hội để thuốc sản xuất tại Việt Nam vươn tầm, khẳng định vị thế trên thị trường khu vực.

Hiện nay chỉ có hơn 20 nhà máy tại Việt Nam đạt được chứng nhận khắt khe này (Ảnh: UIP).

Chứng nhận EU-GMP tại UIP được áp dụng cho nhiều sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng như Decolgen, Alaxan, Kremil-S, Enervon, Obimin. Đây đều là những sản phẩm đã có mặt lâu năm trên thị trường, nay tiếp tục được bảo chứng bởi tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao niềm tin của người dùng.

Trong bối cảnh thuốc giả và kém chất lượng tràn lan khiến người tiêu dùng hoang mang, việc một nhà máy trong nước được EU-GMP công nhận chính là lời khẳng định cho cam kết của UIP: mang đến những sản phẩm dược phẩm đáng tin cậy, chất lượng cao nhưng vẫn phù hợp với khả năng chi trả của cộng đồng.

Vì một cộng đồng được tiếp cận thuốc chất lượng cao theo chuẩn quốc tế

Sự kiện UIP đạt chứng nhận EU-GMP không chỉ là dấu mốc của một doanh nghiệp, mà còn mang ý nghĩa to lớn đối với sức khỏe của cộng đồng. Người Việt thay vì phụ thuộc vào “thuốc ngoại” - vốn tiềm ẩn nguy cơ bị làm giả và thường có giá thành cao giờ đây có thể dễ dàng tiếp cận những sản phẩm dược phẩm đạt chuẩn quốc tế ngay trong nước, với mức giá hợp lý, phù hợp với điều kiện thị trường nội địa.

Người dân có thể tiếp cận dược phẩm chất lượng quốc tế ngay trong nước nhờ chứng nhận EU-GMP (Ảnh: UIP).

Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, mỗi viên thuốc đạt chuẩn EU-GMP còn gửi gắm thông điệp về trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Giữa bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng như hiện nay, người Việt vẫn có thể an tâm lựa chọn những sản phẩm được sản xuất ngay trên quê hương mình với chất lượng tốt ngang bằng thị trường quốc tế.

Sự xuất hiện của các nhà máy đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam sẽ củng cố niềm tin của người dân vào sản phẩm “Made in Vietnam”, tiếp thêm niềm tin vào sức mạnh nội lực của ngành dược nước nhà và trông đợi vào tương lai vươn tầm quốc tế sắp đến của Việt Nam.