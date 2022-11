The Vigo ra mắt với mục tiêu nâng tầm ngành làm đẹp

Đội ngũ The Vigo Group chụp hình kỷ niệm tại sự kiện Beyond The Galaxy.

The Vigo chính vừa ra mắt tại TPHCM và Hà Nội, thông qua sự kiện Beyond The Galaxy, thu hút hơn 300 khách mời tham dự. "Sự kiện đã ghi dấu ấn quan trọng về một The Vigo phát triển mạnh mẽ, không chỉ là đối tác kinh doanh hàng đầu tại thị trường Việt Nam mà vươn rộng ra các nước Đông Nam Á", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Beyond The Galaxy với hơn 300 khách mời là các bác sĩ đầu ngành, chuyên gia trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, sự kiện có sự góp mặt của ca sĩ Hà Nhi, ca sĩ Bùi Lan Hương, MC Thiên Vũ, cùng những màn trình diễn đan xen trong chương trình.

Thị trường làm đẹp ngày càng khắt khe hơn, đòi hỏi sự minh bạch và cải tiến để hòa cùng nhịp tăng trưởng toàn cầu. Hiểu được những điều này, The Vigo chính thức ra mắt với định vị "Lift Passion - Lead Beauty" - Khơi dậy đam mê - dẫn đầu xu thế.

Với mục tiêu tiếp thêm sinh khí, nâng tầm giá trị ngành làm đẹp Việt, The Vigo cho biết mang đến những sản phẩm chất lượng quốc tế, đạt các chứng nhận danh giá từ các tổ chức châu Âu. Cùng với chất lượng, The Vigo xây dựng "hệ sinh thái" ngành làm đẹp bền vững, tạo niềm tin cho các đối tác đồng hành gồm hệ thống phòng khám, spa/clinic, thẩm mỹ viện, beauty store… cùng phát triển, kiến tạo và nâng tầm giá trị ngành làm đẹp Việt.

Sự kiện Beyond The Galaxy thu hút giới chuyên gia, bác sĩ trong và ngoài nước tham dự.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, The Vigo Group đang phân phối độc quyền các thương hiệu làm đẹp như: Fusion Meso, Ekseption, Laboratorios BABÉ, NanoMD,... cùng với nhiều thương hiệu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe khác.

Fusion Meso - thương hiệu Tây Ban Nha nổi tiếng với các sản phẩm ứng dụng liệu pháp Mesotherapy đã và đang được hơn 1.500 đơn vị spa, clinic tin dùng, hỗ trợ cải thiện mụn, nám, lão hóa,...

Ekseption - thương hiệu Tây Ban Nha với các sản phẩm chính phục vụ cho liệu pháp "peel" da cùng các sản phẩm chăm sóc tại nhà đa dạng.

Laboratorios BABÉ - thương hiệu dược mỹ phẩm Tây Ban Nha được giới trẻ tin dùng nhờ bảng thành phần và hiệu quả cho làn da.

NanoMD là nhãn hàng mới nhất, được giới thiệu trong sự kiện Beyond The Galaxy đến với giới làm đẹp, hỗ trợ cải thiện nám, sáng da tại Mỹ. Các sản phẩm của NanoMD sở hữu công nghệ Nano bảo vệ hoạt chất giúp tối ưu hiệu quả trên da.

Sự kiện ra mắt The Vigo nhận được quan tâm của khách mời.

Theo đại diện doanh nghiệp, các sản phẩm phân phối độc quyền bởi The Vigo không chỉ hiệu quả mà còn đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng ở mọi lứa tuổi. Các sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng đều trải qua quá trình kiểm định, chứng minh hiệu quả, đảm bảo lành tính trên làn da và sức khỏe của khách hàng. Bởi The Vigo luôn tâm niệm rằng chất lượng, uy tín chính là thước đo của sự thành công, để bất kỳ ai cũng có cơ hội tiếp cận công nghệ cao và sở hữu một làn da khỏe mạnh.

Bà Thanh Phạm - Founder & CEO The Vigo Group bày tỏ sự tri ân đến các khách mời, đối tác đã tham dự đêm tiệc, cũng như đã dành sự tin tưởng, đồng hành cùng The Vigo như: các bệnh viện thẩm mỹ, spa, clinic và các cửa hàng về làm đẹp, chăm sóc sức khỏe.

Bà Thanh Phạm tin rằng, The Vigo Group với sự am hiểu về ngành hàng và đồng điệu về định hướng, sẽ cùng đối tác góp phần nâng tầm ngành làm đẹp Việt.

Bà Thanh Phạm - Founder & CEO The Vigo Group chia sẻ định hướng của The Vigo sắp tới.

"The Vigo Group với sức sống mãnh liệt sẽ khơi dậy đam mê, dẫn đầu xu thế và khao khát xây dựng hệ sinh thái ngành chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bền vững. Bằng tất cả sự nghiêm túc và nỗ lực mỗi ngày, chúng tôi tin chắc hành trình mới sẽ đầy giá trị hơn cho sứ mệnh nâng tầm ngành làm đẹp Việt".

Theo đó, The Vigo định hướng "chung vai sát cánh" cùng đối tác trong quá trình xây dựng và nâng tầm ngành làm đẹp Việt để cùng vươn ra "biển lớn". The Vigo không chỉ cung cấp các sản phẩm làm đẹp, mà còn hướng đến lĩnh vực sức khỏe, không chỉ tại Việt Nam mà vươn rộng ra các nước Đông Nam Á.

