Thay khớp gối nhân tạo tuổi thọ trên 20 năm giúp người phụ nữ thoát viêm khớp nặng

Bà N.T. L. (tên nhân vật đã được thay đổi, 73 tuổi, trú tại Hà Nội) phải sống chung với tình trạng đau khớp gối trái dai dẳng suốt 10 năm. Bệnh nhân từng điều trị bằng thuốc, tiêm dịch khớp, vật lý trị liệu nhưng chỉ có tác dụng tạm thời. Khi thời tiết thay đổi, cơn đau lại bùng phát dữ dội, khiến bà mất ngủ, đi lại khó khăn và phụ thuộc vào con cháu trong sinh hoạt hằng ngày.

Đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng, kết quả chẩn đoán hình ảnh bằng X-quang và MRI cho thấy bà L. bị thoái hóa khớp mức độ nặng nhất, sụn khớp đã bị bào mòn, khe khớp xẹp kín, trục chi biến dạng gây tình trạng chân vòng kiềng, viêm mạn tính quanh khớp.

Với tình trạng này, các phương pháp bảo tồn (uống thuốc, tiêm khớp, vật lý trị liệu) không còn hiệu quả. Do đó, bà được chỉ định phẫu thuật thay khớp gối trái toàn phần. “Đây là giải pháp tối ưu nhất để giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn đau mạn tính và lấy lại khả năng vận động”, bác sĩ Mạnh cho biết.

Ca phẫu thuật do TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc bệnh viện, cùng ThS.BSNT Vũ Đức Việt tiến hành. Ê-kíp sử dụng phương pháp gây tê tủy sống kết hợp kiểm soát đau đa mô thức giúp bệnh nhân tỉnh táo sau mổ. Đồng thời, kỹ thuật thay khớp ít xâm lấn giúp giảm tổn thương phần mềm, hạn chế mất máu. Các bác sĩ sử dụng loại khớp nhân tạo thế hệ mới bằng titanium và polyethylene có độ tương thích sinh học cao, tuổi thọ có thể kéo dài trên 20 năm. Toàn bộ quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kéo dài khoảng 90 phút.

Ảnh chụp phim X-quang sau phẫu thuật thay khớp gối trái toàn phần (Ảnh: BVCC).

Sau mổ, bệnh nhân ổn định, ít đau, mạch huyết áp bình thường. Đặc biệt, chỉ sau 6 tiếng phẫu thuật, bà L. đã có thể ngồi dậy và bắt đầu tập đi với khung tập. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện, có thể đi lại bình thường.

Theo bác sĩ Mạnh, thoái hóa khớp gối là một trong những bệnh lý xương khớp mạn tính phổ biến nhất ở người cao tuổi, gây đau đớn, hạn chế vận động và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Ở giai đoạn muộn, sụn khớp bị bào mòn nghiêm trọng, khiến người bệnh không thể đi lại bình thường, mất ngủ và phụ thuộc vào người thân trong sinh hoạt hàng ngày.

Với những trường hợp thoái hóa khớp gối giai đoạn nặng, phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo là giải pháp toàn diện giúp xử lý triệt để tổn thương, phục hồi trục chi sinh lý và đưa khớp trở lại chuyển động tự nhiên.

Bác sĩ Mạnh cho biết tại Vinmec Hải Phòng, nhờ ứng dụng công nghệ phẫu thuật hiện đại, việc thay khớp gối hiện nay trở nên an toàn và chính xác hơn, với nhiều ưu điểm vượt trội. Cụ thể, bệnh viện sử dụng hệ thống định vị và căn chỉnh trục chi chính xác từng độ, đảm bảo cân bằng vận động. Người bệnh được thay khớp nhân tạo thế hệ mới mô phỏng gần như hoàn hảo cấu trúc và chức năng của khớp thật. Do đó, nguy cơ biến chứng như lệch trục, lỏng khớp hay giảm biên độ vận động sau mổ được giảm thiểu tối đa.