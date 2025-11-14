Ca mổ thay cùng lúc hai khớp gối, cắt cơn đau hơn 10 năm cho bệnh nhân 67 tuổi

Thay cùng lúc 2 khớp gối trong một ca phẫu thuật

Bà Hợp bắt đầu cảm nhận những cơn đau âm ỉ ở cả hai khớp gối từ hơn 10 năm trước và đã điều trị nội khoa bằng thuốc và vật lý trị liệu. Gần đây, bà sử dụng thuốc nhưng cơn đau không giảm.

Thậm chí, khớp gối biến dạng, sưng to, khiến bà không thể gấp duỗi thẳng chân, phải di chuyển khập khiễng và thường xuyên mất ngủ vì đau nhức.

Lo lắng cho sức khỏe của mẹ, các con đã thuyết phục bà đi từ Bắc Ninh đến Bệnh viện Vinmec Hải Phòng khám và điều trị.

Theo PGS.TS.BS Lưu Hồng Hải, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, kết quả khám lâm sàng và chụp CT dựng hình 3D cho thấy bệnh nhân bị thoái hoá khớp gối hai bên độ IV (giai đoạn muộn của bệnh).

Nếu không được điều trị, bệnh có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng như cứng khớp, teo cơ, thoái hóa khớp háng - cột sống và loãng xương.

Bà Hợp có tiền sử cắt toàn bộ tuyến giáp do ung thư, phải dùng hormone thay thế đã ổn định và đang điều trị tăng huyết áp. Các yếu tố này làm tăng nguy cơ biến chứng khi phẫu thuật như mất máu, sốc, rối loạn tim mạch hoặc suy giáp sau mổ.

“Đây là một ca bệnh khó vì tổn thương ở khớp nặng, kèm theo bệnh lý nền phức tạp. Nếu phẫu thuật thay từng khớp một, người bệnh phải chịu hai lần gây mê, hai lần đau, hai lần phục hồi chức năng. Vì vậy, chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định thực hiện thay khớp gối toàn phần hai bên cùng lúc.

Đây là giải pháp giúp tối ưu hiệu quả, rút ngắn thời gian phục hồi và giảm chi phí cho người bệnh, nhưng cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kinh nghiệm của ê-kíp phẫu thuật”, PGS.TS.BS Lưu Hồng Hải cho biết.

PGS.TS.BS Lưu Hồng Hải cùng ê-kíp phẫu thuật.

Ca phẫu thuật được tiến hành trong điều kiện gây mê kiểm soát toàn thân, với sự phối hợp chặt chẽ đa chuyên khoa giữa các bác sĩ gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình. Toàn bộ quá trình được thực hiện tại phòng mổ vô khuẩn một chiều, hệ thống lọc khí tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn.

PGS Hải cùng ê-kíp đã tiến hành lên kế hoạch mô phỏng trên phần mềm dựng hình 3D, đánh giá các lát cắt xương và góc cắt phù hợp, từ đó chọn lựa kích cỡ khớp nhân tạo chính xác nhất.

“Khó khăn lớn nhất là việc cân bằng hai khớp gối sao cho chiều dài chi và biên độ vận động hai bên tương xứng. Chỉ cần sai lệch vài độ cũng có thể khiến người bệnh đi lệch trục hoặc mất cân bằng cơ học sau này”, PGS Hải cho biết.

Nhờ kỹ thuật hạn chế tối đa xâm lấn và vật lý trị liệu sớm của Vinmec, bà Hợp đã có thể ngồi dậy và đứng tại chỗ ngay ngày đầu sau mổ. Đến ngày thứ 2, bệnh nhân đã tập đi với khung hỗ trợ, kiểm soát đau tốt.

Sau 5 ngày, người bệnh tập vận động gối duỗi hết tầm, gập gối hai bên 90 độ, vết mổ khô, cơ lực cơ mặt trước đùi cải thiện, đi lại bằng khung tập tốt, được xuất viện.

Điều trị cùng chuyên gia đầu ngành ngay tại địa phương

Sau chưa đầy một tháng kể từ ngày phẫu thuật, bà Hợp đã có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường, không còn phụ thuộc vào người thân. Ca phẫu thuật thay đồng thời khớp gối toàn phần hai bên cho bệnh nhân là minh chứng cho năng lực chuyên môn sâu, kỹ thuật hiện đại và sự phối hợp đa chuyên khoa của đội ngũ bác sĩ tại Vinmec Hải Phòng.

PGS.TS.BS Lưu Hồng Hải - người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân - là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình của Việt Nam với 40 năm kinh nghiệm.

Ông đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật phức tạp về khớp, chi thể, ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến như thay khớp háng, khớp gối, khớp vai nhân tạo, tái tạo dây chằng, phẫu thuật chỉnh hình biến dạng chi, kết ghép xương và phẫu thuật phục hồi vận động sau chấn thương nặng.

Ông cũng là một trong những chuyên gia đưa kỹ thuật thay khớp có hỗ trợ định vị và phẫu thuật ít xâm lấn vào ứng dụng lâm sàng ở Việt Nam.

Bệnh nhân có thể đi lại được sau ít ngày phẫu thuật.

Bên cạnh đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, Vinmec Hải Phòng còn là một trong những cơ sở y tế hàng đầu khu vực miền Bắc được đầu tư đồng bộ về công nghệ phẫu thuật hiện đại và đạt chuẩn an toàn quốc tế.

Bệnh viện sở hữu hệ thống phòng mổ Hybrid, thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại, cùng hệ thống định vị 3D trong phẫu thuật khớp giúp bác sĩ quan sát, đo đạc chính xác cấu trúc xương, khớp và phần mềm trong thời gian thực.

Mô hình chăm sóc toàn diện cũng được áp dụng triệt để từ khâu đánh giá tiền phẫu, tư vấn dinh dưỡng, gây mê - hồi sức chuyên biệt cho từng bệnh nhân, đến vật lý trị liệu sớm và theo dõi phục hồi. Quy trình khép kín này giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng, đồng thời tối ưu khả năng phục hồi vận động của bệnh nhân.

“Phẫu thuật thay khớp không chỉ là đặt một bộ khớp nhân tạo vào cơ thể mà là quá trình phục hồi khả năng đi lại, tự chăm sóc bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới tại Vinmec Hải Phòng”, PGS Hải khẳng định.

Với định hướng trở thành trung tâm điều trị chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình - cơ xương khớp, Vinmec Hải Phòng không ngừng nâng cao năng lực phẫu thuật các bệnh lý phức tạp như thay khớp, tái tạo xương, điều trị chấn thương nặng, dị tật bẩm sinh và phục hồi vận động sau chấn thương… mang tới cho người bệnh cơ hội điều trị với chuyên gia đầu ngành ngay tại địa phương.

Để được tư vấn, thăm khám với PGS.TS.BS Lưu Hồng Hải, liên hệ đặt lịch thông qua website Vinmec tại đây hoặc tải ứng dụng MyVinmec.