Kỹ thuật giúp bé trai 7 tuổi bị gãy tay hồi phục nhanh, không để lại sẹo

Khi đang chơi, bé M. (7 tuổi, Hải Phòng) bị ngã chống tay xuống đất khiến khuỷu tay phải sưng to, đau đớn không thể cử động. Ngay lập tức, gia đình đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng cấp cứu.

Bệnh nhi nhanh chóng được sơ cứu, giảm đau và cố định tạm thời khuỷu tay. Sau khi chụp X-quang, ThS.BSNT Vũ Đức Việt, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, chẩn đoán bé bị gãy trên lồi cầu xương cánh tay phải, di lệch nhiều. Nếu không được điều trị đúng cách, tình trạng này có thể để lại di chứng lệch khuỷu, cứng khớp hoặc tổn thương mạch - thần kinh.

“Bệnh nhi cần được phẫu thuật nắn chỉnh và găm đinh kín (kết hợp xương kín) - một kỹ thuật không sẹo mổ, ít xâm lấn, giúp ổ gãy được nắn đúng vị trí, liền nhanh và đảm bảo tính thẩm mỹ cho trẻ”, bác sĩ Việt cho biết.

Phẫu thuật nắn chỉnh - găm đinh kín là phương pháp được chỉ định cho các trường hợp gãy xương có di lệch nhiều nhưng mạch máu và thần kinh vẫn còn nguyên vẹn. Dưới hướng dẫn của máy X-quang tăng sáng (C-arm), bác sĩ sẽ nhẹ nhàng nắn chỉnh đoạn xương gãy về đúng vị trí mà không cần phải rạch da. Sau đó, kim chuyên dụng sẽ được xuyên qua ổ gãy để cố định xương. Phương pháp này có nhiều ưu điểm như: ít xâm lấn, mất máu rất ít, hạn chế để lại sẹo, đảm bảo tính thẩm mỹ và giúp bệnh nhi hồi phục nhanh. Trẻ có thể vận động nhẹ sau 2-3 tuần và tháo kim sau khoảng 4-6 tuần.

Sau mổ, bé M. hồi phục tốt, giảm đau nhanh, vận động nhẹ nhàng sớm và xuất viện chỉ sau 1 ngày. Đây là một trong những ca bệnh điển hình cho thấy hiệu quả vượt trội của kỹ thuật kết hợp xương kín tại Vinmec Hải Phòng.

Giải pháp nắn chỉnh - găm đinh kín giúp bé trai giảm đau nhanh, không để lại sẹo mổ.

Theo bác sĩ Việt, gãy trên lồi cầu xương cánh tay là một trong những chấn thương thường gặp nhất ở trẻ em, đặc biệt trong độ tuổi 5-7 tuổi khi trẻ hiếu động, thường xuyên chạy nhảy và ngã chống tay. Hơn 95% các trường hợp gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em xảy ra do ngã chống tay khi khuỷu duỗi thẳng. Lực tác động mạnh từ bàn tay truyền ngược lên khuỷu, khiến xương bị gập ngược quá mức, gây gãy phần trên lồi cầu.

Đây là chấn thương nguy hiểm do khu vực này gần bó mạch và thần kinh quan trọng (động mạch cánh tay, thần kinh giữa, trụ, quay). Nếu không được nắn chỉnh đúng trục, trẻ có thể bị lệch khuỷu, biến dạng vĩnh viễn, gây hạn chế vận động, đau mạn tính và ảnh hưởng thẩm mỹ khi trưởng thành.

Theo bác sĩ Việt, dấu hiệu nhận biết gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em thường gặp là đau dữ dội ở vùng khuỷu tay, không thể giơ tay lên hoặc luôn giữ tay ở một tư thế cố định để giảm đau. Khuỷu tay thường sưng to, nóng, có thể bầm tím và đau tăng khi chạm nhẹ.

Trong trường hợp nặng, bàn tay có thể trở nên lạnh, tái hoặc không sờ thấy mạch quay. Đây là dấu hiệu nguy hiểm cho thấy có thể tổn thương mạch máu, cần được cấp cứu ngay. “Nhiều phụ huynh dễ nhầm tình trạng này với bong gân hoặc trật khớp khuỷu, vì vậy việc đưa trẻ đi khám sớm là rất quan trọng để chẩn đoán chính xác và tránh biến chứng lâu dài”, bác sĩ Việt chia sẻ.

Khi trẻ bị ngã, kêu đau vùng khuỷu tay và không thể cử động, bác sĩ Việt lưu ý cha mẹ tuyệt đối không nên cố nắn, duỗi hoặc xoay tay của trẻ. Việc xử lý sai có thể khiến xương gãy di lệch thêm, thậm chí gây tổn thương mạch máu và dây thần kinh quanh khuỷu tay.

Thay vào đó, phụ huynh cần bình tĩnh và thực hiện theo hướng dẫn sau: Cố định tạm thời cánh tay bằng cách dùng khăn xô, vải mềm hoặc áo khoác treo tay trẻ lên ngực, giúp tay được đỡ nhẹ nhàng, giảm đau. Giữ khuỷu tay gập khoảng 90 độ, tránh duỗi thẳng hoặc xoay cánh tay. Nếu trẻ kêu đau hơn khi cử động, hãy để tay ở tư thế mà bé cảm thấy dễ chịu nhất.

Đặc biệt, cha mẹ không chườm nóng, xoa bóp hoặc đắp lá lên vùng bị tổn thương. Sai lầm này có thể khiến vùng gãy sưng nặng hơn, làm tổn thương thêm mạch máu và dây thần kinh, tăng nguy cơ phù nề hoặc hoại tử mô mềm. Nếu muốn giảm sưng, chỉ nên chườm lạnh gián tiếp (bọc đá lạnh trong khăn mềm) trong 10-15 phút, không đặt đá trực tiếp lên da.

Bác sĩ Việt lưu ý cha mẹ có thể giúp giảm nguy cơ gãy xương cho trẻ bằng cách tránh để trẻ leo trèo, chạy nhảy ở nơi cao, trơn trượt hoặc sàn cứng. Trang bị bảo hộ khuỷu tay, cổ tay khi trẻ chơi thể thao như đi xe đạp, trượt patin, đá bóng. Dạy trẻ cách ngã an toàn - khi ngã, nên co tay và lăn nhẹ thay vì chống thẳng tay ra phía trước