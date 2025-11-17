Bên trong phòng mổ thay khớp nhân tạo in 3D cho bé trai 10 tuổi mắc ung thư xương

Tháng 4, bé Minh (10 tuổi, Vĩnh Long) phát hiện mắc ung thư xương giai đoạn IIB. Đây là căn bệnh ác tính hiếm gặp ở trẻ em nhưng tiến triển nhanh và nguy cơ cắt cụt chi rất cao. May mắn, bé Minh có cơ hội bảo toàn chi nhờ phương pháp điều trị tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City.

BS.CKII Nguyễn Trần Quang Sáng, Trưởng khoa phẫu thuật u xương và phần mềm, cho biết: “Điều quan trọng nhất là vừa loại bỏ triệt để khối u, vừa bảo tồn được chi, đảm bảo chức năng vận động về lâu dài cho bé”.

Ê-kíp đa chuyên khoa với gần 20 nhân viên y tế được huy động để thực hiện ca phẫu thuật. Trong ảnh: Các bác sĩ đang tiến hành gây mê cho bé Minh.

Bác sĩ Sáng trao đổi với ê-kíp phẫu thuật trước khi ca mổ bắt đầu.

Các bác sĩ cắt bỏ khối ung thư xương cho bé Minh.

Mọi thao tác đều được bác sĩ Sáng và ê-kíp tỉ mỉ thực hiện giúp ca phẫu thuật diễn ra an toàn, hiệu quả.

Ê-kíp tiến hành tạo hình khuyết hổng bằng khớp nhân tạo tăng trưởng được thiết kế 3D cá thể hóa. Khớp nhân tạo được thiết kế riêng biệt cho từng bệnh nhi, mô phỏng chính xác cấu trúc xương thật nhờ công nghệ in 3D, giúp phục hồi tối đa chức năng vận động sau mổ.

Theo bác sĩ Sáng, với những bệnh nhi nhỏ tuổi như Minh, xương vẫn đang phát triển. Nếu sử dụng khớp nhân tạo thông thường, vài năm sau sẽ xảy ra tình trạng lệch chiều dài hai chân, dẫn đến vẹo khung chậu, cột sống, ảnh hưởng toàn bộ dáng đi và thể lực. Loại khớp đặc biệt mà Vinmec sử dụng có khả năng “lớn lên cùng cơ thể”, tức có thể kéo giãn theo sự phát triển tự nhiên của xương lành.

Ca mổ thuận lợi là yếu tố quan trọng giúp các bác sĩ phục hồi chức năng, vật lý trị liệu tiếp tục giúp Minh sớm bình phục.

Sau phẫu thuật khoảng 14-15 tiếng, các bác sĩ bắt đầu lên kế hoạch phục hồi chức năng sớm cho bé Minh. Hàng ngày, Minh được đội ngũ kỹ thuật viên hướng dẫn tập luyện bằng các thiết bị phục hồi chức năng hiện đại được trang bị tại Vinmec Times City.

Ba ngày sau mổ, bé Minh đã có thể bước xuống giường bệnh tập đi nhờ sự hỗ trợ của khung tập.

Cậu bé vui vẻ vẽ tranh và mong ước sớm đi lại bình thường để được đến khu vui chơi. Sau hơn một tuần phẫu thuật, Minh được xuất viện. Bệnh nhi sẽ tiếp tục tái khám, tập phục hồi chức năng và hóa trị.