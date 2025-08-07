Thận suy không hay biết vì những thói quen tưởng vô hại

Lạm dụng thuốc giảm đau

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, các loại thuốc giảm đau không kê đơn, chẳng hạn như thuốc kháng viêm không steroid và thuốc giảm đau, có thể làm giảm các cơn đau nhức. Tuy nhiên, chúng cũng có thể gây hại cho thận, đặc biệt nếu bạn đã mắc bệnh thận.

Vì thế, hãy giảm liều lượng sử dụng thuốc kháng viêm không steroid thường xuyên và không bao giờ dùng quá liều lượng khuyến cáo.

Uống ít nước, ăn mặn, ăn nhiều thịt, thực phẩm chế biến sẵn... đều ảnh hưởng đến sức khỏe của thận (Ảnh: NDTV).

Lạm dụng muối

Chế độ ăn nhiều muối hoặc natri có thể làm tăng huyết áp và gây hại cho thận. Vì thế, bạn hãy nêm nếm thức ăn bằng thảo mộc và gia vị thay vì muối. Hương vị cũng ngon không kém. Vị giác của bạn sẽ điều chỉnh và bạn có thể thấy việc giảm muối trong chế độ ăn uống sẽ dễ dàng hơn theo thời gian.

Ăn thực phẩm chế biến

Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy những người ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn 24%. Những thực phẩm này được chế biến rất nhiều và chứa nhiều chất phụ gia nhân tạo, đường bổ sung, carbohydrate tinh chế, chất béo không lành mạnh và natri, nhưng lại ít chất xơ, protein và các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Vì thế, bạn hãy thử ăn nhiều thực phẩm nguyên chất như trái cây, rau củ và ngũ cốc.

Không uống đủ nước

Nếu uống không đủ nước, bạn có nguy cơ bị tổn thương thận, đặc biệt nếu bạn làm việc nặng hoặc trong thời tiết nóng bức. Nước giúp thận đào thải chất thải. Nó cũng giúp ngăn ngừa sỏi thận và giúp thuốc điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu hoạt động tốt hơn.

Những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối có thể cần hạn chế chất lỏng. Vì thế, hãy hỏi ý kiến bác sĩ chăm sóc sức khỏe về lượng nước bạn nên uống.

Bạn hãy đặt mục tiêu uống ít nhất 1,5 đến 2 lít mỗi ngày. Chính xác lượng nước bạn cần phụ thuộc phần lớn vào sức khỏe và lối sống của bạn. Các yếu tố như khí hậu, tập thể dục, giới tính, sức khỏe tổng thể và việc bạn đang mang thai hay đang cho con bú đều rất quan trọng để cân nhắc khi lập kế hoạch uống nước hàng ngày.

Những người trước đây đã bị sỏi thận nên uống nhiều nước hơn một chút để giúp ngăn ngừa sự tích tụ sỏi trong tương lai.

Thiếu ngủ

Một giấc ngủ ngon vào ban đêm cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và hóa ra, cũng quan trọng đối với thận. Chức năng thận được điều chỉnh bởi chu kỳ ngủ - thức, giúp điều phối khối lượng công việc của thận trong suốt 24 giờ.

Ăn quá nhiều thịt

Protein là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống. Nó giúp mọi người xây dựng cơ bắp, chữa lành, chống nhiễm trùng và duy trì sức khỏe. Lượng protein chúng ta cần phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính và sức khỏe.

Protein động vật, như thịt, sữa và trứng, chứa tất cả các thành phần thiết yếu, nhưng một số có thể chứa nhiều chất béo không lành mạnh. Cá, gia cầm và sữa ít béo có ít chất béo này hơn, tốt hơn cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, nếu bạn bị bệnh thận, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc loại bỏ tất cả chất thải protein.

Ăn quá nhiều đường

Đường góp phần gây béo phì. Béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao và tiểu đường, hai nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận. Bạn có thể tìm thấy đường ở nhiều nơi, chẳng hạn như món tráng miệng, đồ uống và những thực phẩm mà bạn có thể không coi là ngọt.

Vì thế, hãy chú ý đến các thành phần khi mua thực phẩm đóng gói để tránh thêm đường vào chế độ ăn uống.

Hút thuốc

Bạn có thể biết rằng hút thuốc không tốt cho phổi hoặc tim. Tuy nhiên, có thể bạn không biết rằng hút thuốc cũng gây hại cho thận. Những người hút thuốc dễ có protein trong nước tiểu hơn, một dấu hiệu của tổn thương thận.

Uống rượu quá mức

Uống rượu nhiều có thể gây hại cho thận. Rượu làm thay đổi hoạt động của thận. Bên cạnh việc lọc máu, thận còn giúp duy trì lượng nước cần thiết trong cơ thể. Rượu có thể làm mất cân bằng này bằng cách làm cơ thể mất nước.

Uống quá nhiều rượu cũng có thể làm tăng huyết áp, một nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận, và gây hại cho gan, khiến thận phải làm việc nhiều hơn.

Lười vận động

Tập thể dục thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh thận. Nó giúp mọi người duy trì cân nặng, huyết áp và mức cholesterol khỏe mạnh.

Một nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối tập thể dục thường xuyên có nguy cơ tử vong thấp hơn khoảng 50% so với những người không tập.

Bạn không cần phải chạy marathon mới có được phần thưởng từ việc tập thể dục. Đi bộ, chạy, đạp xe và thậm chí khiêu vũ đều rất tốt cho sức khỏe.