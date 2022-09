Thẩm mỹ không phẫu thuật - xu hướng thuận tự nhiên

Vũ khí của phụ nữ hiện đại là sự tự tin, xinh đẹp. Đây chính là lý do vì sao chị em ngày nay không ngần ngại bỏ thời gian và tiền bạc cho công cuộc làm đẹp, chăm sóc bản thân, kéo theo hàng loạt phương pháp làm đẹp được ra đời. Trong đó, thẩm mỹ không phẫu thuật đang là xu hướng được ưa chuộng.

Thẩm mỹ không phẫu thuật là gì?

Theo quan niệm trước đây, đa số chị em vẫn nghĩ làm đẹp là phải phẫu thuật, phải can thiệp dao kéo nên còn tâm lý dè dặt, thậm chí từ bỏ hoặc đợi đến khi xuất hiện lão hóa mới quyết định đi làm đẹp. Tuy nhiên, quan điểm này nay đã lạc hậu. Ngày nay, độ tuổi tìm đến các phương pháp thẩm mỹ ngày càng trẻ hóa, đồng thời cũng có nhiều chọn lựa phù hợp dành cho từng độ tuổi.

Thẩm mỹ không phẫu thuật là phương pháp thẩm mỹ nội khoa không sử dụng dao kéo hoặc hạn chế tối đa việc gây tổn thương trên cơ thể, giúp giảm thiểu được nhiều nguy cơ tai biến trong phẫu thuật thẩm mỹ.

Hầu hết các liệu trình thẩm mỹ không phẫu thuật đều không gây đau hay cần nhiều thời gian nghỉ dưỡng, hồi phục, ngay cả phương pháp điều trị laser xâm lấn không phẫu thuật, bạn có thể sinh hoạt bình thường chỉ trong vài ngày ngay sau khi thực hiện. Việc không can thiệp phẫu thuật loại bỏ da, cơ, xương giúp quá trình làm đẹp được kiểm soát an toàn, có thể điều chỉnh khi kết quả chưa ưng ý và chi phí cũng không quá đắt đỏ.

Được áp dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất trên thế giới như laser, sóng siêu âm, chỉ thế hệ mới, chất làm đầy… nên không có gì khó hiểu khi phương pháp này đã và đang "làm mưa làm gió" trên thị trường.

Các phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật phổ biến hiện nay

Các phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật ngày càng đa dạng, có thể kể đến như:

Công nghệ sóng ánh sáng

- Xóa sẹo bằng laser

- Trị nám E-light

- Công nghệ Laser Bio Plasma

- Triệt lông bằng ánh sáng E-light

- Trị mụn bằng sóng ánh sáng

Công nghệ chống lão hóa, xóa bỏ nếp nhăn:

- Tiêm filler làm đầy

- Tiêm botox xóa nếp nhăn

- Cấy dưỡng chất tái tạo tế bào

- Công nghệ căng da mặt

- Tiêm dưỡng chất phục hồi da…

Chỉnh hình khuôn mặt: Một số phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn giúp chỉnh hình khuôn mặt của bạn có thể kể đến như:

- Nâng mũi không phẫu thuật

- Tiêm filler chỉnh hình môi

- Làm đầy thái dương

- Cấy mỡ tự thân…

Loại bỏ mỡ thừa: Công nghệ loại bỏ mỡ thừa sử dụng sóng siêu âm, tạo ra tác động nhiệt trực tiếp vào các tế bào mô mỡ.

Nguy cơ tiềm ẩn

Là phương pháp thẩm mỹ hạn chế tối đa tổn thương, đau nhức, tuy nhiên thẩm mỹ không phẫu thuật vẫn không loại bỏ khả năng có thể gây biến chứng. Mỗi năm, Việt Nam có trên dưới chục ca mù hoàn toàn sau khi nâng mũi bằng tiêm chất làm đầy. Các biến chứng có thể nhẹ từ như nhiễm trùng nông tới hoại tử da hoặc nặng như sốc phản vệ, sốc nhiễm trùng hoặc tắc mạch gây nguy hiểm đến tính mạng.

Vài năm trở lại đây rất nhiều cơ sở không được phép hoạt động đang hoành hành trên ma trận thẩm mỹ. Khách hàng rất khó phân biệt được giữa các trung tâm, phòng khám chuyên khoa được cấp phép với các spa chỉ có chức năng chăm sóc da, tóc, móng tay đơn giản.

Nghe lời quảng cáo hấp dẫn tái sinh đa tầng, đẩy collagen dưới da của Thẩm mỹ viện V trên mạng xã hội, với cam kết không tiêm, không sưng đau, hiệu quả giúp cải thiện khuôn mặt 80% ngay sau 60 phút thực hiện, chị L.H đã đến sử dụng dịch vụ tái sinh đa tầng vùng má.

Chị L.H chia sẻ: "Họ đưa chúng tôi lên tầng 4, vào một cái phòng, họ bảo nằm xuống rồi lấy miếng vải che mắt, rồi họ tiêm vào mặt chúng tôi. Khi thấy đau quá, chúng tôi không đồng ý thì họ ghì tay khách hàng lại, bắt buộc tiêm đến cùng".

Ngay ngày hôm sau, chị bắt đầu có những biểu hiện ngứa ngáy, phát ban đỏ toàn mặt, nổi mụn viêm nhiễm, mặt phù nề và chảy xệ. Quá lo lắng trước tình trạng trên, chị đã đến bệnh viện để kiểm tra và phát hiện những thâm nhiễm phù nề dưới da vùng má hai bên kèm theo các hạt, nốt giảm âm (do tiêm) nằm rải rác trong phần mềm dưới rất có thể là silicon lỏng.

Bác sĩ Hoàng Thị Tình - Bác sĩ da liễu khoa Thẩm mỹ và Chăm sóc trị liệu, Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết: "Silicon lỏng thường được gọi là mỡ nhân tạo. Trước đây, nó thường được dùng để bơm đầy các khoảng khuyết dưới da nhưng từ năm 1991 đã bị liệt vào danh sách cấm sử dụng. Tuy nhiên, rất nhiều cơ sở chạy theo lợi nhuận vẫn tiêm silicon vào cơ thể người thành chất làm đầy, dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe khách hàng".

Khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Hồng Ngọc cũng từng gặp rất nhiều chị em đến khám do gặp biến chứng sau khi nâng mũi bằng tiêm tiller. Sở hữu chiếc mũi tẹt không ưng ý gần 30 năm nay khiến cho chị V. luôn tự ti. Nhưng tâm lý sợ đau không muốn đụng chạm dao kéo, chị V. tìm đến Thẩm mỹ viện A trên địa bàn TP Hà Nội để tiêm filler nâng mũi.

Sau khi được nhân viên tại cơ sở tiêm xong, chị V. nhanh chóng bị đau, căng tức, bầm tím mũi và mũi dần mất cảm giác. Qua thăm khám, bệnh nhân được xác định hoại tử nặng vùng trán, chân mày và mũi. May mắn filler không đi vào các động mạch võng mạc trung tâm, nên bệnh nhân không bị mù mắt. Dù vậy, bệnh nhân vẫn có nguy cơ bị biến dạng, co rút mũi lâu dài.

Bác sĩ Tình cũng cho biết thêm: "Nhiều trường hợp tiêm filler nâng mũi không đúng kỹ thuật gây biến chứng mù mắt, do chất làm đầy đi thẳng vào mạch máu, gây tắc động mạch võng mạc trung tâm. Chưa kể, nếu nguyên tắc vô trùng hoặc chất lượng filler không đảm bảo có thể làm nặng thêm biến chứng."

Lựa chọn đúng để được an toàn

Cho dù là phương pháp ít gây đau đớn và an toàn hơn so với phẫu thuật thẩm mỹ thông thường, chúng ta cũng cần cân nhắc thận trọng trước khi thực hiện. Chị em phải thật tỉnh táo lựa chọn những cơ sở uy tín, có giấy phép hoạt động hợp pháp để thực hiện thẩm mỹ. Đặc biệt, cần cẩn trọng với các chất được tiêm vào người phải được kiểm định nghiêm ngặt và được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ kỹ thuật viên có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm để thực hiện.

Ngoài ra, các chị em có thể tìm hiểu về một số công nghệ tiên tiến trong các liệu trình thẩm mỹ không phẫu thuật nâng cơ trẻ hóa da đang phổ biến hiện nay như Hifu Ultraformer III, máy đánh tan mỡ thừa Velashape, công nghệ làm lạnh và phục hồi vết thương Plasma, liệu pháp ánh sáng Healite, công nghệ làm trắng mịn da Laser toning, công nghệ trị sẹo rỗ Laser Action II….

Mỗi người có một cơ địa khác nhau, vì vậy, trước khi quyết định sử dụng phương pháp nào, chúng ta cần tìm hiểu kỹ và nghe tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa để có thể đạt được các kết quả tối ưu.

