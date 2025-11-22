Thai phụ nguy kịch vì tiền sản giật, bác sĩ chạy đua cứu mẹ và con

Khi đang mang thai 31 tuần tuổi, chị L.T.T. (trú tại TPHCM) nhập viện trong tình trạng huyết áp tăng cao, phù toàn thân và men gan tăng, suy thận cấp, tăng kali máu diễn tiến nặng. Đây là các dấu hiệu điển hình của tiền sản giật nặng kèm biến chứng tổn thương thận cấp.

Dù được các bác sĩ điều trị nội khoa tích cực và theo dõi sát, nhưng tình trạng thai phụ có dấu hiệu đáp ứng kém, suy thận cấp tiến triển, có dấu hiệu toan hóa máu và tăng kali máu.

Lúc này, đội ngũ Hồi sức cấp cứu cùng bác sĩ Nội khoa phối hợp chặt chẽ với khoa Sản theo dõi sát tim thai. Kết quả kiểm tra cho thấy, tim thai của bệnh nhân giảm dao động, xuất hiện dấu hiệu suy thai cấp.

Nhận thấy tình trạng có thể chuyển biến nguy kịch bất cứ lúc nào, TS.BS Tạ Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Phụ sản, bệnh viện tại TPHCM đã chỉ đạo tiến hành mổ bắt con khẩn cấp, phối hợp cùng ê-kíp Gây mê hồi sức và Nhi sơ sinh để đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và bé.

Ca phẫu thuật diễn ra trong bối cảnh cả mẹ và bé đều có dấu hiệu nguy hiểm. Cụ thể, người mẹ có biểu hiện suy hô hấp, phù phổi cấp tiến triển, trong khi tim thai suy nặng.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, bé gái nặng 1.100g nhanh chóng được đưa ra khỏi bụng mẹ. Tuy nhiên, em bé có tình trạng không khóc, không thở, mất trương lực cơ.

Các bác sĩ phẫu thuật mổ bắt con cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Sau hồi sức tích cực khoảng 1 phút, bé có nhịp thở và phản xạ trở lại, được hỗ trợ thở CPAP và chuyển về khoa Chăm sóc tích cực sơ sinh (NICU).

Tại đây, bé được bơm surfactant hỗ trợ phổi, dinh dưỡng tĩnh mạch toàn phần qua ống catheter rốn, kiểm soát nhiễm trùng và theo dõi sát các triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm máu, hình ảnh học...

Trải qua thời gian can thiệp tích cực, hiện bé đã ngưng hỗ trợ hô hấp, tự thở tốt, tiêu sữa tốt và lên cân đều.

Về phần người mẹ, sau sinh mổ, bệnh nhân được tiến hành lọc máu liên tục và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Đến nay, sản phụ cũng dần qua cơn nguy kịch, huyết áp được kiểm soát chặt chẽ, chức năng thận dần hồi phục và tránh được các biến chứng nặng.

Theo TS.BS Tạ Thị Thanh Thủy, tiền sản giật là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm nhất, có thể diễn tiến nhanh và khó tiên lượng. Đáng chú ý, rất nhiều trường hợp tiền sản giật không có triệu chứng rõ ràng, cho đến khi đã chuyển nặng.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo việc khám thai định kỳ, theo dõi huyết áp, cân nặng và xét nghiệm nước tiểu trong giai đoạn này cực kỳ quan trọng để xử trí kịp thời các biến chứng, giúp đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi.

Trước đó không lâu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận cấp cứu một phụ nữ mang thai 38 tuần tuổi, mang hội chứng Marfan biến chứng bóc tách cấp tính loại A và phình gốc động mạch chủ, đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Đây là trường hợp cấp cứu tim mạch có tỷ lệ tử vong rất cao, là bệnh nhân đầu tiên có tổn thương động mạch chủ trong thai kỳ liên quan đến hội chứng Marfan được ghi nhận ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước tình huống trên, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn khẩn cấp cùng Bệnh viện Hùng Vương, để thống nhất tiến hành mổ lấy thai cấp cứu.

Sau phẫu thuật bắt con 24-36 giờ, bệnh nhân tiếp tục được thay toàn bộ gốc và đoạn động mạch chủ lên bằng mạch máu nhân tạo, đồng thời bảo tồn van động mạch chủ tự nhiên. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 8 tiếng bằng kỹ thuật trên đã giúp người bệnh không phải thay van cơ học, thoát cơn nguy kịch.