300 bệnh nhân được "chữa lành" đặc biệt tại Bệnh viện Quân y 175

Chiều 18/12, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức chương trình âm nhạc Giai điệu kết nối yêu thương số 10 với chủ đề "Vinh quang Quân đội nhân dân Việt Nam", hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025).

Chương trình là hoạt động văn hóa - tinh thần giàu ý nghĩa, nhằm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người bệnh, thân nhân người bệnh và đội ngũ cán bộ, y bác sĩ; đồng thời thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ chiến sĩ, những người đã và đang cống hiến vì độc lập, tự do và hạnh phúc nhân dân.

Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ, “Giai điệu kết nối yêu thương” không chỉ mang giá trị nghệ thuật, mà còn là hoạt động thể hiện truyền thống nhân văn, nghĩa tình quân dân của đơn vị.

Các tiết mục âm nhạc hùng tráng, đặc sắc được trình bày tại chương trình (Ảnh: Hoàng Lê).

Chương trình có sự tham dự của Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, đại diện các cơ quan, đơn vị đồng hành, các mạnh thường quân và đặc biệt là gần 300 bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã được trình diễn, như màn hát múa Đoàn vệ quốc quân - Lá xanh, ca khúc Chào em cô gái Lam Hồng, Chúng tôi là chiến sỹ, Hello Việt Nam…

Ngoài các ca khúc cách mạng, ngợi ca hình ảnh người lính, chương trình còn có hoạt động biểu diễn thời trang quân phục, áo dài qua các thời kỳ và đồng diễn võ thuật của học viên trinh sát Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 50 phần quà (mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng) cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, cùng hơn 400 phần quà nhỏ tới các bệnh nhân đến tham dự chương trình.

Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Hoàng Lê).

"Chúng tôi hiểu rằng việc chăm sóc người bệnh không chỉ là điều trị về mặt y học, mà còn là hành trình xây dựng một môi trường chữa lành toàn diện.

Âm nhạc, bằng ngôn ngữ của cảm xúc, chính là cầu nối giúp người bệnh vơi bớt lo âu, thêm niềm tin, đồng thời tiếp thêm năng lượng cho đội ngũ y bác sĩ - những người lính áo trắng đang ngày đêm tận tụy vì sức khỏe nhân dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động như thế này một cách thường xuyên và có chiều sâu, như một phần trong cam kết xây dựng môi trường điều trị toàn diện, vừa giàu chuyên môn, vừa giàu nhân văn, vừa đậm nghĩa tình quân dân”, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 khẳng định.