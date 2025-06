Ngày 9/6, tại TPHCM đã diễn ra lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ về thành tích đột xuất, xuất sắc trong việc thực hiện can thiệp thông tim xuyên bào thai.

“Vì cứu người, cứ làm”

Theo đó, có 7 cá nhân trong ê-kíp can thiệp bào thai cho sản phụ người Singapore vinh dự được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng bằng khen.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ nhắc lại về “số 9 đặc biệt”, khi ca thông tim bào thai vừa qua là ca thứ 9 từng thực hiện, cũng là ca khó nhất mà các bác sĩ hai bệnh viện chuyên khoa Sản – Nhi ở TPHCM đã vượt qua.

Từ năm 2016, Bệnh viện Từ Dũ bắt đầu triển khai các kỹ thuật can thiệp bào thai, đến nay cũng tròn 9 năm.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Nguyên Tín - Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1 - là một trong các cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (Ảnh: Hoàng Lê).

Ông Hải cảm ơn lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã nhanh chóng ký quyết định phê duyệt cho các bệnh viện thực hiện can thiệp bào thai cho trường hợp trên, với tinh thần "vì cứu người, cứ làm". Ngoài ra, trường hợp này cũng cho thấy các bác sĩ tại TPHCM đã làm chủ được kỹ thuật khó nhất.

Bác sĩ Hải tiết lộ, bào thai sau can thiệp đang phát triển tốt, nhưng vấn đề sản khoa vẫn còn nhiều thách thức phía trước.

Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết thêm, khi tiếp nhận thông tin ca bệnh này, lãnh đạo hai bệnh viện rất băn khoăn.

Bởi đây không chỉ là ca phức tạp mà còn vì hiện tại chưa có hành lang pháp lý rõ ràng. Nếu thất bại hay có chuyện phát sinh trong quá trình thực hiện, mọi thứ sẽ rất khó khăn.

Các bác sĩ trong thời khắc thông tim bào thai cho sản phụ người Singapore (Ảnh: BV).

“Nhưng em bé trong bụng không thể chờ, và phía đồng nghiệp từ Singapore giới thiệu sang đồng nghĩa họ rất tin tưởng vào năng lực của chúng ta. Do đó, sau khi xin ý kiến và được lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt, các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện và can thiệp được”, Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ.

Tìm cách đưa sản phụ về nước an toàn

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin, cuối tuần qua, các bác sĩ 2 bệnh viện ở TPHCM và bệnh viện phía Singapore đã tiến hành hội chẩn cho trường hợp nêu trên.

Hiện tại, sản phụ được phát hiện có bệnh nền lupus ban đỏ, tình trạng mãn tính có thể gây nguy hiểm cho mẹ và bé. Bệnh nhân cũng xuất hiện cơn gò, đã được các bác sĩ theo sát và xử lý.

Về em bé, từ chỗ đường thoát thất trái chỉ rộng 1,4mm đã được nong lên 2,9mm - tức rộng hơn gấp đôi sau can thiệp. Các bác sĩ 2 phía đang cố gắng để làm sao đưa được mẹ con sản phụ về nước an toàn và giữ được em bé đến lúc sinh an toàn nhất.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương (bìa phải) cùng ê-kíp tiến hành can thiệp bào thai cho sản phụ người Singapore (Ảnh: BV).

"Bệnh nhân xin về từ thứ 2 tuần trước. Tuy nhiên trước tình trạng chưa an toàn, hội đồng chuyên môn quyết định chưa cho bệnh nhân về.

Bệnh nhân cũng được mời các chuyên gia hội chẩn, kiểm tra xem có tình trạng chảy máu, tăng đông hay không để tiến hành giải quyết. Đến hôm nay, về mặt sản khoa của bệnh nhân đã ổn định", bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải nói thêm.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, y học không chỉ là khoa học, mà còn là nghệ thuật của lòng nhân ái và bản lĩnh vượt lên giới hạn.

Ca can thiệp tim bào thai vừa qua là một minh chứng điển hình, nơi các bác sĩ không chấp nhận “bản án y học định sẵn”, mà đã viết lại số phận cho một thai nhi, khẳng định tinh thần “còn một tia hy vọng, chúng ta còn chiến đấu”.

“Tôi tin những kỳ tích như hôm nay sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho toàn ngành, để chúng ta mạnh dạn bước ra khỏi “vùng an toàn" của y học điều trị, chuyển sang một nền y học dự phòng, y học can thiệp sớm và y học chính xác – vì một Việt Nam khỏe mạnh từ trong bào thai”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.