Tăng cường gần 1.000 sinh viên hỗ trợ các Trạm Y tế lưu động chống dịch

TP Hải Phòng tăng cường gần 1.000 sinh viên hỗ các Trạm Y tế lưu động chống dịch (Ảnh: Minh họa).

Theo đó đợt này, thành phố huy động 972 sinh viên trong đó có 772 sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, 100 sinh viên Trường Đại học Hải Phòng và 100 sinh viên Trường Cao đẳng Y Hải Phòng hỗ trợ Trạm Y tế lưu động tại các quận/huyện: Hồng Bàng, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh, An Dương, An Lão, Thủy Nguyên, Kiến Thụy.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 22/2 đến hết ngày 16/3.

Theo kế hoạch, các sinh viên tham gia hỗ trợ chia 3 ca làm việc trong ngày tham gia các Trạm Y tế lưu động, xác định và lập danh sách người mắc Covid-19 quản lý tại nhà, hướng dẫn người mắc Covid-19 theo dõi sức khỏe tại nhà, đồng thời tham gia các hoạt động khác do Trung tâm Y tế quận, huyện phân công (như tiêm chủng, khử khuẩn môi trường…)

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế Lê Khắc Nam, trong thời gian qua, thành phố đã tăng cường 600 sinh viên của 3 trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Hải Phòng và Cao đẳng Y Hải Phòng về 3 quận huyện có số ca F0 cao là Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An. Sau khi được phân công nhiệm vụ, các sinh viên đã bắt tay ngay vào công việc tiếp nhận thông tin và hướng dẫn người dân điều trị tại nhà, bước đầu tạo sự được hài lòng cho người dân.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng trên địa bàn, sau khi khảo sát nhu cầu của các địa phương, thành phố quyết định tăng cường thêm gần 1.000 sinh viên về 8 địa phương trên địa bàn thành phố.

Các sinh viên này đều đã được Sở Y tế tập huấn, có kiến thức, trình độ, đã được tiêm ít nhất 2 mũi, có sức trẻ, sức khỏe.