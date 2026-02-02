Tặng 1.200 phần thuốc, mang mùa xuân đến với người dân biên giới

Mới đây, tại Đồn Biên phòng xã Đăk Ơ (tỉnh Đồng Nai), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với ngành y tế địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”.

Theo đó, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng 1.200 phần thuốc, thiết bị y tế cho Trạm Y tế Đắk Ơ (tỉnh Đồng Nai); tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; trao 3.000 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Các bác sĩ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới (Ảnh: MC).

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cũng trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 6 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ vùng biên giới, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên phát triển kinh tế.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng biên giới, vùng còn nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại chương trình (Ảnh: MC).

Thứ trưởng nhấn mạnh, chương trình là hoạt động thiết thực thể hiện truyền thống nhân ái, tinh thần “Lương y như từ mẫu” của ngành y tế, góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống cho nhân dân đón Tết an vui, đầm ấm.

TS.BSCK2 Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ, "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là sự gặp gỡ của những tấm lòng, của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình người.

Chương trình mang lại nhiều niềm vui cho người dân vùng biên giới trong thời điểm Tết đến, xuân về (Ảnh: MC).

Chương trình góp phần củng cố mối đoàn kết quân - dân, phát huy vai trò của ngành y tế và các tổ chức đoàn thể trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân nơi biên cương Tổ quốc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).