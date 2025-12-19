Sở Y tế TPHCM cảm ơn phóng viên Dân trí trong vụ việc ở mái ấm Thiên Thần

Phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ quan trọng

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại hội thảo "Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán - Thực trạng và giải pháp trên địa bàn TPHCM", diễn ra ngày 18/12, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, 2025 là một năm rất đặc biệt đối với cả nước nói chung và thành phố nói riêng.

Từ đầu năm, TPHCM triển khai việc sắp xếp, kiện toàn các sở, ngành theo chỉ đạo của Trung ương. Đến ngày 1/7, mô hình chính quyền hai cấp và việc hợp nhất, sáp nhập địa bàn chính thức được vận hành.

Dù có sắp xếp hay thay đổi mô hình tổ chức, công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người vẫn là nhiệm vụ quan trọng, luôn được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Nội dung này được thể hiện xuyên suốt thông qua các văn bản của Thành ủy, nghị quyết của HĐND và kế hoạch công tác hằng năm của UBND TPHCM, nên về mặt chủ trương, định hướng lớn vẫn được duy trì liên tục.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê)

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là địa bàn TPHCM rất rộng, dân số đông, trong khi đội ngũ cán bộ ở cơ sở vừa thiếu, vừa phải đảm đương khối lượng công việc rất lớn, nói nôm na là “cán bộ ít, phương tiện thiếu, hạ tầng còn hạn chế”.

Điều này dẫn đến tình trạng, ở cấp thành phố việc phối hợp triển khai vẫn thông suốt nhưng tại cấp cơ sở - nơi trực tiếp phát sinh các vụ việc - đôi lúc còn bị gián đoạn do thiếu nhân lực.

Để khắc phục, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu tăng cường điều tiết nhân sự theo hướng nơi thừa hỗ trợ nơi thiếu, bảo đảm mỗi địa phương vẫn duy trì đầy đủ các mảng công tác lớn. Trong đó, có công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và mua bán người.

Tăng cường giám sát hoạt động tại mái ấm Thiên Thần

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM khẳng định, đây là lĩnh vực luôn được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm.

Gần đây nhất, trong tháng 12, Trung ương đã nhấn mạnh ba nhóm đối tượng trọng tâm cần chăm lo là người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo ông Minh, hiện nay công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được giao về Sở Y tế. Trong năm qua, trên địa bàn TPHCM có vụ việc liên quan đến trẻ bị đánh tại mái ấm Thiên Thần (TP Thủ Đức cũ), gây tổn hại về sức khỏe.

Mái ấm Thiên Thần (Ảnh: T.T).

Qua làm việc trực tiếp với mái ấm Thiên Thần, Sở Y tế xác định cơ sở này chưa có giấy phép hoạt động hợp lệ, giấy phép trước đây đã hết hiệu lực. Cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở khẩn trương đăng ký hoạt động trở lại theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại đội ngũ bảo mẫu, nhân viên cấp dưỡng, tăng cường giám sát hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, bởi phần lớn các em tại cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, không cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp.

“Chúng tôi cảm ơn phóng viên đã cung cấp các thông tin, để Sở có cơ sở kịp thời vào cuộc. Hiện nay, mái ấm Thiên Thần đang chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 90 trẻ.

Chúng tôi đang theo dõi sát để mái ấm sớm hoàn thiện các điều kiện cần thiết, có giấy phép hoạt động hợp pháp, củng cố nhân sự và xây dựng môi trường sinh hoạt an toàn, hòa thuận cho các em. Qua nắm bắt thông tin mới nhất, hiện các trẻ được chăm sóc ổn định”, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nói.