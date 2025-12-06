Tai nạn hy hữu khiến bé trai bị mảnh bồn cầu rạch vết dài ở lưng

Vừa qua, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi N.N.K.N. (8 tuổi, ngụ TPHCM) trong tình trạng có vết thương dài khoảng 25x18 cm ở vùng lưng.

Theo lời kể của người nhà, sau khi đi vệ sinh, bé đứng lên bồn cầu để treo đồ. Lúc này, bồn cầu bất ngờ bị vỡ, các mảnh sứ sắc cắt sâu vào vùng lưng gây chảy máu nhiều. Gia đình lập tức đưa bé đến trạm y tế gần nhà để được sơ cứu cầm máu ban đầu, sau đó chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Thống Nhất.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất - nơi tiếp nhận bệnh nhi (Ảnh: BV).

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thiết lập đường truyền, giảm đau, băng ép vết thương, đồng thời phối hợp hội chẩn liên khoa Ngoại Thần kinh và Ngoại thận - Tiết niệu. Sau khi đánh giá tổn thương, bệnh nhi được chuyển tiếp tục điều trị chuyên sâu.

BSCKII Nguyễn Thụy Trang, Phụ trách khoa Cấp cứu khuyến cáo, phụ huynh cần tuyệt đối tránh để trẻ leo trèo trong nhà vệ sinh hoặc đứng lên các vật dụng bằng sứ, kính, chất liệu dễ vỡ.

Khi xảy ra tai nạn gây chảy máu nhiều, người nhà cần giữ bình tĩnh, dùng gạc hoặc khăn sạch đè trực tiếp lên vết thương, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời. Đồng thời, gia đình cũng nên trang bị cho trẻ kỹ năng an toàn sinh hoạt hằng ngày giúp hạn chế nguy cơ tai nạn đáng tiếc.