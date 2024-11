Tắc vòi trứng không có nghĩa đóng cánh cửa làm mẹ

Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến - Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City, điều này không có nghĩa cánh cửa hạnh phúc của người mẹ sẽ khép lại.

Từ vô sinh thứ phát đến có thai tự nhiên: Hạnh phúc vỡ òa của người mẹ tắc hai vòi trứng

Ngày biết tin mình bị vô sinh thứ phát, chị T.T.A (Vĩnh Phúc) tưởng chừng như sụp đổ. Với mong muốn được một lần nữa làm mẹ, hai vợ chồng chị A quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City dưới sự hỗ trợ của ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến - Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản.

Do chị A bị tắc vòi trứng rất nặng nên thông thường để tăng tỷ lệ thành công, tránh tình trạng viêm nhiễm ảnh hưởng tới thai nhi, các bác sĩ sẽ cắt bỏ hai vòi trứng. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, BS. Chiến đã quyết định chỉ cắt một bên vòi trứng, bên còn lại sẽ thực hiện thông tắc dù tỷ lệ thành công rất nhỏ.

Sau cuộc phẫu thuật, chị A tiếp tục hành trình kích trứng, chọc trứng và chuyển phôi. Hạnh phúc đã mỉm cười với chị khi một mầm sống nhỏ đã được gieo mầm thành công và chào đời khỏe mạnh sau 9 tháng 10 ngày.

Tưởng như hành trình sẽ dừng lại ở đó, tuy nhiên, sau 18 tháng, hạnh phúc nhân đôi khi chị A bất ngờ phát hiện bản thân có thai tự nhiên. Tuy nhiên do chủ quan, chị chỉ theo dõi thai tại cơ sở địa phương nên đáng tiếc là thai nhi bị đẩy ra ngoài ở tuần thai thứ 6 do thiếu hormone.

4 tháng sau đó, chị một lần nữa có thai tự nhiên. Rút kinh nghiệm từ tình trạng trước đó, lần này, hai vợ chồng chị một lần nữa gửi gắm vào BS Chiến tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec. Trải qua hành trình theo dõi thai kỳ, một bé trai khỏe mạnh đã chào đời trong sự hạnh phúc của hai vợ chồng chị A và gia đình hai bên.

Vợ chồng chị A cùng hai bé và ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến (Ảnh nhân vật cung cấp).

Tắc vòi trứng - bệnh lý ảnh hưởng tới giấc mơ làm mẹ

Cấu tạo cơ quan sinh dục của người phụ nữ gồm 2 phần: cơ quan sinh dục ngoài (bao gồm âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn) và cơ quan sinh dục trong (bao gồm tử cung, vòi trứng và buồng trứng). Buồng trứng là nơi sản xuất noãn - nguyên liệu của quá trình sinh sản, giúp duy trì nòi giống và là nơi sản sinh nội tiết sinh dục nữ. Vòi tử cung là ống dẫn noãn từ buồng trứng tới tử cung, có một đầu hở mở vào ổ bụng để đón noãn, còn đầu kia thông với buồng tử cung. Còn tử cung là nơi tiếp nhận phôi đã thụ tinh về làm tổ và là nơi chứa đựng, nuôi dưỡng thai nhi đến khi đủ tháng.

Cấu tạo cơ quan sinh dục trong ở nữ giới (Ảnh: Shutterstock).

Thông thường, quá trình thụ tinh diễn ra theo trình tự: tinh trùng được xuất vào trong âm đạo sẽ bơi vượt qua ống cổ tử cung, vào buồng tử cung rồi bơi ra 2 vòi tử cung. Khi buồng trứng có hiện tượng phóng noãn, các tua của loa vòi tử cung sẽ quét liên tục trên bề mặt buồng trứng để đón lấy noãn, di chuyển noãn đến 1/3 ngoài vòi tử cung. Tại đây, noãn gặp tinh trùng, thụ tinh tạo thành phôi, sau đó phôi được di chuyển theo vòi tử cung về buồng tử cung làm tổ.

Do nhiều lý do điển hình như viêm nhiễm, lạc nội mạc tử cung, dị dạng tử cung… mà con đường không còn được thông suốt hay còn gọi là tình trạng tắc vòi trứng khiến trứng không thể gặp được tinh trùng. Điều này gây nên tình trạng vô sinh hiếm muộn.

Tình trạng tắc vòi trứng có thể do nhiều nguyên nhân như: do viêm nhiễm, do nạo phá thai, lạc nội mạc tử cung hoặc do dị dạng tử cung.

Tắc vòi trứng không thể ngăn cản được hy vọng làm mẹ

Tuy nhiên, tắc vòi trứng không có nghĩa người phụ nữ phải từ bỏ thiên chức làm mẹ. Với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), trứng của người phụ nữ sẽ được đưa ra ngoài để thực hiện thụ tinh với tinh trùng của người chồng trong môi trường lý tưởng. Sau khi phát triển thành phôi, mầm sống nhỏ được đặt trở lại tử cung của người mẹ để thai nhi trưởng thành như quá trình mang thai tự nhiên.

Mỗi ca bệnh là một trường hợp khác nhau nhưng đều chung một niềm mong mỏi là đón bé yêu thành công. Với mục tiêu hướng tới kết quả điều trị tối ưu cho người bệnh, Bệnh viện ĐKQT Vinmec sẽ áp dụng phác đồ điều trị cá thể hóa cho từng bệnh nhân tùy theo thể trạng mỗi người, nhờ đó tăng tỷ lệ thành công cũng như hạn chế tối đa ảnh hưởng tới cơ thể người bệnh.

- Chứng nhận RTAC: tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý và nâng cao chất lượng cho các đơn vị hỗ trợ sinh sản.

- Chứng nhận JCI: chứng nhận toàn cầu về an toàn và chất lượng bệnh viện.

- Chứng nhận CAP: chứng nhận về chất lượng phòng xét nghiệm (Labo) hàng đầu thế giới.

Bệnh viện ĐKQT Vinmec đạt được chứng chỉ RTAC.

