Quý ông đỏ mặt khi bác sĩ bắt bài lời nói dối kinh điển trong phòng khám

Sau những cuộc tụ tập “tăng hai”, nhiều quý ông đầu óc quay cuồng trở về nhà, thậm chí quên sạch những chuyện vừa xảy ra. Kết quả, vài ngày sau, những người đàn ông một mực khẳng định “Tôi có làm gì đâu” phải cầm trên tay tờ giấy ghi kết quả mắc bệnh tình dục, phác đồ điều trị kéo dài.

Đã quen với muôn kiểu quanh co, "chối tội" của bệnh nhân, bác sĩ nam khoa chỉ đành đóng vai người anh em thân thiết, lắng nghe tâm sự của những cánh mày râu chỉ vì một lần không kiểm soát được chính mình mà làm liên lụy tới sức khoẻ của cả gia đình.