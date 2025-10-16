Sống khỏe trăm tuổi nhờ kỷ luật, bí quyết của vận động viên thể hình Mỹ

Tháng 5 năm nay, chỉ 4 tháng sau sinh nhật lần thứ 100, Bostinto đã giành được danh hiệu cao nhất và đai vô địch tại cuộc thi thể hình của Hiệp hội Thể dục Quốc gia Hoa Kỳ (NGA). Ông cũng là người sáng lập và CEO của NGA, một hiệp hội thể hình phi lợi nhuận.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc già đi. Đây là những gì tôi làm hôm nay, tôi sẽ làm vào ngày mai", Bostinto chia sẻ với CNBC Make It.

Bostinto đã dành trọn cuộc đời cho thể hình. Trước 13 tuổi, ông đã bắt đầu tập luyện thể hình trong công viên. Từ đó, ông trở thành một vận động viên thể dục dụng cụ và người giữ thăng bằng bằng tay. Ở tuổi 17, ông đã làm người mẫu.

Ở tuổi 100, ông Andrew Bostinto vẫn duy trì thói quen tập thể hình (Ảnh: Courtesy of Francine Bostinto).

Ông đã giành giải thưởng "Ông già nước Mỹ" ở tuổi 52 vào năm 1977. Tuy nhiên, trong tất cả những thành tựu của mình, điều ông tự hào nhất là 29 năm phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ.

Lời khuyên tốt nhất của ông dành cho những người muốn giữ gìn sức khỏe và vóc dáng đẹp lâu nhất có thể rất đơn giản.

"Điều quan trọng nhất là phải biết mình muốn đạt được điều gì. Hãy cam kết với mục tiêu đó. Hãy kỷ luật. Đừng nghe những người nói rằng bạn đang lãng phí thời gian. Đừng nghe những lời tiêu cực", ông nói.

Dưới đây là cách Bostinto định hình cuộc sống của mình để sống thọ, sống khỏe:

Chế độ ăn uống

Khi tập luyện cho các cuộc thi đấu, ông ăn nhiều protein, ít carbohydrate, hai loại trái cây, hai đĩa salad và uống 15 cốc nước mỗi ngày. Giờ đây, ông không cần ăn nhiều như trước nhưng vẫn tập trung vào việc bổ sung nhiều protein. Ông thường chọn trứng bác, sữa chua, mì Ý và thịt viên.

“Tôi không ăn quá nhiều. Tôi kiểm soát mọi thứ tôi ăn. Tôi không muốn ăn đồ nhiều dầu mỡ. Tôi cũng không bao giờ hút thuốc hay uống rượu”, Bostinto nói.

Tập ​​thể dục

Ngay cả ở tuổi 100, Bostinto vẫn tập luyện 5-6 ngày một tuần. “Về mặt thể chất, tôi có vóc dáng tốt. Tôi tập chống đẩy trên bệ bếp, còn khi đến phòng tập, tôi tập 6-7 bài tập cơ bản”, ông nói.

Ông cố gắng tuân theo cùng một hệ thống tập luyện mà ông đã sử dụng để tập thể hình trước đây, nhưng đôi khi ông phải điều chỉnh, như khi ông đang hồi phục sau một cơn đột quỵ hoặc khi phải đối phó với vấn đề dai dẳng ở chân mà ông mắc phải từ thời gian trong quân ngũ.

Tuy nhiên, thói quen tập luyện của ông khá ấn tượng đối với một người 100 tuổi.

"Tôi tập chống đẩy trên xà song song, kéo xà đơn ngửa tay, thực hành bài tập gập gối - nâng đầu gối. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào”, ông nói.

Thái độ sống

Bostinto biết những gì ông đang làm không phải là điều bình thường ở độ tuổi của mình, nhưng miễn là ông yêu thích những gì mình đang làm, ông sẽ tiếp tục làm điều đó. Tập thể dục là ngọn đèn dẫn đường vào thời điểm ông cần nó.

"Mẹ tôi chưa bao giờ có một xu dính túi. Tôi chưa bao giờ có quà Giáng sinh hay quà sinh nhật. Chưa bao giờ có bất cứ thứ gì. Tôi đã tự mình đối mặt với nó", ông nói.

Nơi ông bắt đầu cuộc đời nhắc nhở ông về chặng đường mình đã đi. Với ông đó chính là động lực để tiếp tục làm việc và thành công. Cả trong thể hình lẫn cuộc sống, Bostinto đều nói rằng ông được thúc đẩy bởi những mục tiêu mà ông muốn đạt được cho bản thân, chứ không phải bởi ý kiến ​​hay phán xét của người khác.

“Tôi không tập luyện vì người khác. Tôi tập luyện vì chính mình”, Bostinto cho biết thêm.