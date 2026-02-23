Sở Y tế Thanh Hóa thông tin vụ 10 người ngộ độc do ăn trứng cá cảnh

Ngày 23/2, Sở Y tế Thanh Hóa thông tin đã có báo cáo gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về kết quả xác minh và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả kiểm tra, trưa 19/2 (mùng 3 Tết), gia đình ông Q.V.H. (trú tại thôn Kim Thủy, xã Ngọc Liên) tổ chức bữa ăn với 18 người tham gia. Thực đơn gồm: rượu trắng, rượu táo mèo (gia đình tự nấu và tự ngâm), lẩu, thịt trâu, thịt gà, nem, giò, cùng thịt và trứng cá sấu hỏa tiễn (cá Phúc Lộc Thọ) - một loại cá cảnh).

Cá Phúc Lộc Thọ (Ảnh minh họa: Internet).

Các món ăn đều được chế biến tại nhà, nguyên liệu chủ yếu mua từ các hộ dân gần đó. Riêng cá Phúc Lộc Thọ và gà do gia đình ông H. nuôi và chế biến để ăn lẩu; món nem được gia đình tự gói từ thịt lợn nhà nuôi.

Qua điều tra, có 10 người ăn trứng và thịt cá Phúc Lộc Thọ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng từng cơn quanh rốn, nôn, tức ngực, đau đầu, chóng mặt.

Khoảng 18h ngày 19/2, ba bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Ngọc Liên thăm khám, điều trị, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để tiếp tục theo dõi.

Đến khoảng 19h cùng ngày, thêm nhiều người được đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc với các triệu chứng tương tự. Tổng cộng có 10 người nhập viện (trước đó, thông tin ban đầu là 13 người).

Tại bệnh viện, các bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn chưa xác định (nghi liên quan đến trứng cá Phúc Lộc Thọ), nhiễm trùng đường ruột do virus chưa xác định.

Các bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh đường ruột, bù nước và điện giải; đồng thời được siêu âm ổ bụng, chụp X-quang tim phổi, điện tim và làm các xét nghiệm sinh hóa, nước tiểu.

Đến ngày 20/2, sức khỏe các bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã Ngọc Liên đã đến gia đình xác minh nhưng không thu thập được mẫu thức ăn và bệnh phẩm do khi tiếp nhận thông tin, các thực phẩm liên quan đã không còn.

Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc và Trung tâm Y tế phân công cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình bệnh nhân, nắm bắt diễn biến vụ việc, điều tra, xác minh thông tin, cập nhật số lượt bệnh nhân ra vào viện.

Ngoài ra, Trạm Y tế xã Ngọc Liên đã tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường tại gia đình ông H. theo quy định, tiếp tục theo dõi sức khỏe các thành viên tham gia bữa ăn và những người đã nhập viện sau khi xuất viện.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, động vật hoang dã hoặc thủy sản lạ khi chưa nắm rõ đặc tính an toàn, đặc biệt lưu ý các loài cá cảnh có thể chứa độc tố trong gan và trứng.