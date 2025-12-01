Số hóa quản lý hoạt động khám chữa bệnh giải quyết các bất cập

Ngày 1/12, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn về sử dụng Hệ thống Quản lý Quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, công tác quản lý hành nghề và hoạt động khám chữa bệnh thời gian trước đây còn bộc lộ một số bất cập như: dữ liệu phân tán tại nhiều đầu mối, cập nhật thủ công, chưa đồng bộ.

Tình trạng này khiến việc theo dõi biến động về nhân sự, phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề gặp nhiều khó khăn.

"Do đó, việc xây dựng và triển khai Hệ thống Quản lý Quốc gia về hành nghề khám chữa bệnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Chính phủ về chuyển đổi số, hướng đến xây dựng hạ tầng dữ liệu đồng bộ, liên thông", TS Đức cho hay.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Ảnh: Minh Nhật).

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, hệ thống này là bước ngoặt lớn trong nỗ lực chuẩn hóa và minh bạch hóa dữ liệu về hành nghề và hoạt động khám chữa bệnh.

Khi đi vào vận hành, mỗi cá nhân hành nghề sẽ có một hồ sơ số thống nhất, đầy đủ, được cập nhật và kiểm chứng; mỗi cơ sở khám chữa bệnh sẽ hình thành kho dữ liệu chuẩn hóa; toàn ngành sẽ sở hữu nguồn thông tin “đúng - đủ - sạch - sống” phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Quan trọng hơn, hệ thống sẽ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hướng tới tích hợp trên nền tảng VNeID, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái số toàn diện trong lĩnh vực y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương (Ảnh: Minh Nhật).

Ông Cương nhấn mạnh: "Với số lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề lớn so với cả nước, Hà Nội xác định nhiệm vụ lần này đòi hỏi tinh thần làm việc “nhanh nhưng không được sai”, bởi mọi thông tin cập nhật sẽ trực tiếp hình thành lớp dữ liệu nền phục vụ vận hành hệ thống ở quy mô quốc gia.

Sở Y tế đã thành lập Tổ công tác chuyên trách và ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai đồng bộ, bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế".

Nội dung triển khai Hệ thống với 3 lộ trình cụ thể gồm: đào tạo, tập huấn hoàn thành trước 15/12; cập nhật, rà soát dữ liệu hoàn thành trước 20/12; tổ chức thực hiện theo phân cấp trách nhiệm - hoàn thành trước ngày 25/12.

Ngay tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã giới thiệu tổng quan về căn cứ pháp lý, mục tiêu, yêu cầu của việc triển khai Hệ thống; hướng dẫn cụ thể cách thức đăng nhập, cập nhật dữ liệu, vận hành tài khoản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cá nhân hành nghề.

Chuyên gia cũng hỗ trợ, giải đáp vướng mắc phát sinh trong quá trình thao tác nhằm đảm bảo cơ sở và cá nhân hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện được ngay sau khi tập huấn.