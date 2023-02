Sợ chồng ngoại tình, tôi có nên đi nâng ngực?

Tôi năm nay 40, hồi mang bầu cháu thứ 2, tôi đã phát hiện chồng ngoại tình, sau đó anh có hứa sẽ không tái phạm nữa. Nhưng giờ tôi thấy mình xuống sắc rất nhiều, tôi rất sợ chồng chán mà ngoại tình nên tôi muốn "nâng cấp" bản thân.

Tôi muốn đi nâng ngực. Xin bác sĩ tư vấn giúp ở tuổi tôi có làm được không? Thực sự tôi rất sợ động dao kéo.

ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội) (Ảnh: Nhật Minh).

Với phụ nữ đã sinh 3 con, tuổi trung niên tình trạng xuống cấp vòng 1 hoặc cơ thể là bình thường. Nếu thấy mình tự ti quá trong sinh hoạt, giao tiếp, công việc bạn có thể nâng ngực.

Thông thường với trường hợp này phải treo sa trễ lại, đòi hỏi khá kỳ công trong vấn đề đặt túi, treo ngực và chăm sóc vết thương. Nếu ngực bị "lép" đơn thuần, chỉ cần đặt túi thì kỹ thuật sẽ đơn giản hơn.

Tuy nhiên, ở đây có tình trạng lo lắng bản thân xuống sắc, chồng ngoại tình thì tôi phải nói thật để nói đi phẫu thuật thẩm mỹ để giữ lửa thì tỷ lệ thành công không cao. Nó là tính người. Tuy nhiên, đây là vấn đề cá nhân của gia đình. Dù vậy, làm phẫu thuật nâng ngực cũng không quá nặng nề.

Như trên đã nói, tôi không hiểu tình trạng ngực của bạn ban đầu như thế nào, nếu chỉ "lép" thì đặt túi ngực đã đẹp. Nhưng nếu chảy xệ độ 2, độ 3, độ 4 thì sẽ phải treo sa trễ. Khi đó, khâu chăm sóc cần đặc biệt chú ý, tránh sẹo. Không cẩn thận không sẹo lồi to lại thành phản cảm, bạn bị stress quá, chồng lại lấy đó làm lý do thì còn khổ hơn.

Sau nâng ngực, chúng ta cần lưu ý khá nhiều. Một trường hợp nâng ngực để ổn định phải cần một năm.

Đầu tiên sau mổ, chúng ta phải xem có nhiễm trùng, chảy máu, chậm liền vết thương. Sau đó, chị em sẽ được chỉ định tái khám, hướng dẫn massage, mặc áo định hình.

Sau 1 đến 2 tháng, chị em phải mặc áo không gọng. Tái khám kiểm tra định kỳ 1,3,6 và 12 tháng, cách 1-2 năm siêu âm một lần, kiểm tra xem có bị bao xơ dù tỷ lệ này rất ít.

Đến năm thứ 6-7 trở ra thì thỉnh thoảng chị em cần đi chụp tuyến vú nếu cần thiết. Thực tế, dù không có đặt túi chị em vẫn cần khám cẩn thận.

Để đảm bảo an toàn bạn nên chọn làm tại các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, chị em cần lưu ý tránh nghe lời dụ dỗ đi nâng ngực không đau bằng tiêm filler. Việc thực hiện tiêm filler dù do người được đào tạo bài bản hay không đều có rủi ro nhất định, vì dù sao cũng là can thiệp y tế. Đặc biệt với những người tiêm filler dạo, không được đào tạo bài bản, tiêm tại spa, thậm chí đến tận nhà để tiêm thì sẽ rất dễ tai biến.

Đặc biệt, nếu tiêm vào những vùng diện tích lớn như mông, ngực thì gần như đều để lại hậu quả. Mông, ngực biến dạng không còn hình thái, cứng nhắc, lỗ rò dịch, mủ phá ra.

Tiêm filler mang hiệu quả nhanh chóng, song chỉ thích hợp với những vùng có diện tích nhỏ như mũi, cằm, má, môi, tai..., không phù hợp để độn mông, ngực. Riêng vùng ngực là nơi nhạy cảm, khi tiêm filler số lượng lớn có thể gây tắc mạch, nhiễm trùng và ảnh hưởng tới tuyến sữa.