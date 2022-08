Đánh liều dùng 7 triệu đồng nâng ngực, người phụ nữ bị biến dạng vòng một

Luôn tự ti về ngực của mình nên sau khi được bạn bè chỉ cho một địa chỉ tiêm filler nâng ngực "uy tín", "giá rẻ", "nhiều người đã làm thành công", chị Ngà (tên nhân vật đã được thay đổi), 41 tuổi, sống tại ngoại thành Hà Nội liền quyết định khăn gói lên phố nâng cấp vòng một.

"Người quen giới thiệu rằng thẩm mỹ viện đó là của một "thầy giỏi", người ở chỗ tôi lên làm nhiều lắm. Chỉ cần tiêm filler vào là có vòng một đẹp ngay không cần mổ xẻ, chi phí lại chỉ mất vài triệu nên tôi cũng không hề lăn tăn mà quyết định đi luôn", chị Ngà chia sẻ.

Chuyến đi nâng cấp "vòng một" này, chị Ngà giấu gia đình, một mình lên phố. Những tưởng "ước mơ" sẽ thành hiện thực chỉ trong chốc lát nhưng nào ngờ đây lại là một "hành trình bão táp".

Từ cú lừa này đến cú lừa khác

"Từ cú lừa này đến cú lừa khác" là cách chị Ngà mô tả về những gì bản thân đã trải qua ở cơ sở thẩm mỹ mà mình tiêm filler.

Được chỉ đường đến một địa chỉ trên phố Trần Bình, chị Ngà giật mình khi cơ sở thẩm mỹ được giới thiệu là uy tín lại không hề có bảng, biển gì. Nói đúng hơn nó nằm trong một tòa nhà như khu chung cư.

"Trước cửa căn hộ không có biển hiệu gì cả. Nhân viên ở đây thì rất trẻ, cùng mặc đồng phục màu xanh, toàn các cháu sinh năm 2000. Tôi cũng thấy nghi nghi nhưng thấy nhiều người đến làm, có người tiêm mông, môi, thậm chí có người còn làm combo cả mặt, mũi, ngực, toàn các bạn trẻ nên tôi cũng yên tâm phần nào. Nghĩ tặc lưỡi thử làm chắc cũng không chết ai", chị Ngà nhớ lại.

Thế nhưng, chị không ngờ chỉ vì một lần tặc lưỡi thử đó khiến chị ân hận, thậm chí sợ đến già.

Vì các phòng tiêm chính đã kín, chị Ngà được dẫn vào phòng nghỉ trưa của nhân viên. Theo chị mô tả, căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, có kê giường tầng.

Tại đây có một người tự xưng là thầy và 2 nhân viên phụ tá đứng chờ sẵn. Dù hoang mang vì cơ sở thẩm mỹ này không như mình tưởng tượng nhưng sau khi được thầy khẳng định chắc nịch về trình độ và kết quả mỹ mãn của các khách hàng trước, chị Ngà gác lại âu lo và quyết định tiêm.

Đặt trọn niềm tin vào "thầy thẩm mỹ" nhưng chị Ngà lại ngã ngửa khi quá trình tiêm bắt đầu diễn ra. Chị Ngà thuật lại: "Sau khi cắm mũi tiêm vào ngực, thầy bất ngờ giao cho phụ tá, chắc cũng chỉ sinh năm 2000 thực hiện tiêm cũng như các bước sau đó".

Ngực sưng to gấp rưỡi, đau nhức, "thầy" vẫn phán…do cơ địa

Tiêm xong chị cũng chưa có cảm giác gì, thấy ngực cũng có chút phồng lên. Tuy nhiên, khoảng 3-4 ngày sau, chị bị sốt cao không dứt, ngực bên trái có biểu hiện căng tức khó chịu. Sợ bị nhiễm trùng nên sốt cao, chị vội gọi cho "thầy" thì được giải thích đây là phản ứng bình thường, sau vài ngày sẽ hết. Nếu chị không chịu được thì có thể uống thuốc kháng sinh.

Các bác sĩ Bệnh viện Bưu Điện hội chẩn về tình trạng ngực của chị Ngà.

Đến ngày thứ 7 sau tiêm, khi tình trạng đau vẫn không thuyên giảm "chuyên gia" thẩm mỹ này lại bất ngờ "quay xe" khiến người phụ nữ suy sụp.

"Thầy bảo tình trạng của tôi là hy hữu và bắt buộc phải tiêm tan. Tôi xây xẩm mặt mày vì nghĩ rằng công sức, tiền bạc của mình lại đổ sông đổ bể", chị Ngà nói.

Chị Ngà lại khăn gói lên nội thành gặp "thầy" nhưng lần này lại là đi xử lý hậu quả. Sau khi được tiêm tan filler, ngực chị vẫn không hết sưng đau nhưng "thầy" vẫn tiếp tục trấn an rằng, đó là do cơ địa và sẽ nhanh khỏi.

Chị Ngà chia sẻ: "3 ngày sau khi tiêm tan, ngực của tôi vẫn căng cứng, ê nhức đến mất ăn mất ngủ. Lúc này, "thầy" lại gọi lên cơ sở thẩm mỹ để xử lý. Tôi được một cô y tá làm dịch vụ truyền kháng sinh và sau đó cho thêm thuốc kháng sinh để về uống tại nhà".

Sau liều kháng sinh, ngực chị Ngà giảm hẳn sưng đau. Thế nhưng cứ ngưng thuốc là tình trạng lại trở về như cũ.

Suốt một tháng như thế, chị rất mệt mỏi, cảm giác giống như ngực của mình đang bị băm nát. Lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, chị đến Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu Điện để khám.

"Lúc đấy ngực trái chỉ đau khi ấn vào, tôi nghĩ tình trạng của mình có khi đã ổn, chỉ đến khám cho yên tâm. Vì thế, tôi đã rất lưỡng lự khi bác sĩ yêu cầu phải nhập viện để điều trị", chị Ngà tâm sự.

Chị Ngà chỉ là một trong số khoảng 35.000 trường hợp gặp biến chứng thẩm mỹ, được thống kê hàng năm. Theo số liệu của Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam, có 479 phòng khám da liễu (chiếm 56%) trên toàn quốc đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ dù không được phép. Mỗi năm, Việt Nam có 250.000 người phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó khoảng 25.000-35.000 ca biến chứng thẩm mỹ, chiếm tỷ lệ 14%. Đặc biệt theo bác sĩ thẩm mỹ, vấn đề rất cần quan tâm hiện nay là việc tiêm filler vô tội vạ gây biến chứng nặng nề.

Thống kê cũng cho thấy, 92% bác sĩ cho biết từng chứng kiến, vướng vào sự cố y khoa hoặc suýt gây ra sự cố y khoa. Những bác sĩ giỏi có thể bỏ việc sớm nếu liên quan đến một sai sót y khoa nghiêm trọng.

Đây là con số được nêu ra trong một hội thảo khoa học diễn ra cuối tháng 5/2022.

Ngực bệnh nhân giống như "ổ kiến lửa", động không khéo dễ bùng lên

Quay trở lại với nhân vật thẩm mỹ kém may mắn được tạm đặt tên là Ngà, ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu Điện cho biết, bệnh nhân đến khám trong tình trạng sốt 38,5 độ C, ngực trái sưng to gấp rưỡi, nóng đỏ, đau tức, có dấu hiệu chọc hút nhiều lần, tâm lý rất nặng nề.

Nguyên nhân do tiêm filler không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vô khuẩn và đúng kỹ thuật. Ngực bên phải hiện tại không sưng nề, teo nhỏ, có thể do tiêm một lượng chất làm đầy ít hơn bên trái.

ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu Điện.

Bệnh nhân được thăm khám, chỉ định siêu âm, chụp cả cộng hưởng từ thì phát hiện có áp xe vú đa ổ và viêm, vú đã co cứng, biến dạng.

"Có lẽ bệnh nhân được tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc sau này có thể tự tiêu nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi bị tắc mạch, nhiễm trùng do sát khuẩn không tốt thì mới bị sưng đau. Nếu là tiêm silicone thì rất khủng khiếp, vú bị vón cục, chỉ có thể cắt đi. Một điểm khó khăn là bảo hiểm y tế không chi trả trong trường hợp này", BS Ninh lý giải.

Vì vú bệnh nhân bị áp xe nên buộc bác sĩ phải can thiệp, phải tháo rạch chích mủ để làm sạch tổ chức, loại bỏ ổ viêm, hoại tử và filler không rõ nguồn gốc kết hợp dùng kháng sinh theo phác đồ điều trị. Hàng ngày, bệnh nhân đều được thay băng.

"Cả tổ chức khoang rỗng lầy nhầy toàn máu, mủ, tổ chức bơm vào, trông thực sự rất khủng khiếp, lùng nhùng cả cục. Thực sự công việc này rất vất vả. Những trường hợp này xử lý mất thời gian, rạch ra có khi rất lâu mới liền được vết thương, đôi khi còn bị tái phát, để lại tâm lý nặng nề cho bệnh nhân", BS Ninh chia sẻ.

Sau ca mổ vài ngày, tình trạng vú của bệnh nhân đỡ nhiều nhưng chưa thể mềm mại ngay được, vẫn nề cứng, không nóng đỏ, đau. Ngoại trừ lúc thay băng thì chị Ngà hoàn toàn không đau nữa.

Hiện bệnh nhân đã được cho ra viện nhưng sẽ phải theo dõi thêm một thời gian nữa may ra mới ổn. Kinh nghiệm cho thấy những trường hợp như thế này đôi khi tái đi tái lại.

Tại thời điểm này, bệnh nhân bắt buộc phải sống chung với bầu ngực đã bị biến dạng. Vì với những trường hợp đang viêm cấp tính thì không nghĩ đến việc đặt túi nâng ngực vì sẽ co rút da, phần mềm.

"Ổ nhiễm trùng đôi khi âm ỉ, thậm chí 3, 4, 5, 7 tháng thành mạn tính. Vì thế chỉ khi tình trạng vú ổn định hẳn hàng năm, nếu khách hàng có nhu cầu thì mới tính đến chuyện đặt túi. Với tình trạng bệnh nhân như hiện tại thì tuyệt nhiên, hạn chế động chạm, vì càng động chạm càng khó liền vết thương, giống như ổ kiến lửa chúng ta làm thì sẽ khiến nó bùng lên", BS Ninh nhấn mạnh.

"Thực sự là mình sợ đến già luôn. Cứ tưởng không phẫu thuật là an toàn, ai dè lại càng khổ hơn", chị Ngà chán nản khi nghĩ đến hành trình về sau này của mình.

Hậu quả khôn lường vì a dua làm đẹp theo số đông

Thời gian gần đây các bác sĩ gặp nhan nhản những trường hợp bị tai biến thẩm mỹ sau tiêm filler vô tội vạ.

"Không chỗ nọ thì chỗ kia. Đồng nghiệp của tôi cũng gặp rất nhiều. Nhiều bệnh nhân không đến bệnh viện thì gọi điện, thậm chí chủ sapa cầu cứu gọi điện, nặng quá họ mới vào bệnh viện. Thực tế, các trường hợp này phần lớn là người quen biết, họ hàng, cháu làm cho anh chị, cô dì, hàng xóm, tự giải quyết với nhau. Rất ít trường hợp đến bệnh viện trừ khi cực chẳng đã", BS Ninh cho biết.

Gần đây, khoa cũng liên tục tiếp nhận các trường hợp gặp biến chứng do tiêm filler vì quá trình vô trùng khi tiêm không tốt hoặc tay nghề của người tiêm non yếu. Có một số ít trường hợp khi đến vùng ngực đã bị hoại tử nặng phải cắt bỏ toàn bộ ngực để giữ tính mạng.

Theo bác sĩ, filler được sử dụng trong dịch vụ thẩm mỹ ngày càng nhiều, chiếm ưu thế so với các phương pháp làm đẹp khác nhờ kỹ thuật khá đơn giản, ít đau, hiệu quả tức thì và kéo dài, không phải trải qua phẫu thuật. Gần đây, ngoài tiêm mũi, má, cằm, nhiều người còn tiêm chất làm đầy vào ngực, mông, thậm chí nhiều nam giới cũng tiêm để tăng kích thước dương vật.

Tiêm filler là một can thiệp y tế, người tiêm bắt buộc phải là bác sĩ có tay nghề. Những người tiêm filler dạo, không được đào tạo bài bản, tiêm tại spa, thậm chí đến tận nhà để tiêm rất dễ để lại nhiều hậu quả nặng nề như tắc động mạch máu, xuất huyết, hoại tử gây biến dạng, thậm chí tử vong", BS Ninh nhấn mạnh.

