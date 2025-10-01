Sau cuộc nhậu, nữ sinh 14 tuổi bất ngờ co giật, hôn mê sâu

Ngày 1/10, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân đang ở tuổi vị thành niên nguy kịch vì ngộ độc rượu.

Theo đó, em L.N.K.P. (14 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất các phản xạ thần kinh, huyết áp tụt, suy hô hấp và toan chuyển hóa nặng.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất thực hiện cấp cứu cho người bệnh (Ảnh minh họa: BV).

Điều tra bệnh sử, bệnh nhân đã uống khoảng 350ml rượu không rõ nguồn gốc cùng bạn rồi đi ngủ. Lúc này, em lên cơn co giật kéo dài 1-3 phút, trợn mắt, duỗi tay chân. Ngay lập tức, người nhà đưa P. đến phòng khám gần nhà rồi chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thống Nhất.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc methanol nặng. Người bệnh được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch, bù kiềm và dùng thuốc giải độc.

BSCK2 Nguyễn Thụy Trang, Phụ trách khoa Cấp cứu cho biết, song song với hồi sức tích cực, ê-kíp Bệnh viện Thống Nhất cũng đã liên hệ với Bệnh viện Nhi đồng 1 (do bệnh nhân dưới 16 tuổi) để nhanh chóng chuyển viện cho người bệnh tiếp tục điều trị chuyên sâu.

"Hiện nay, mặc dù đã được các bác sĩ điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân vẫn còn rất nặng", bác sĩ Trang chia sẻ.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không dùng cồn công nghiệp. Không uống rượu quá mức, đặc biệt là trẻ em và người chưa thành niên tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia.

Sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn ói, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, mờ mắt…, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Những người đã cùng uống rượu với bệnh nhân ngộ độc methanol dù chưa có triệu chứng cũng nên đến bệnh viện để được thăm khám và theo dõi.