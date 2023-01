Sau chầu nhậu khai xuân, 3 người đi cấp cứu vì uống phải rượu rởm

Nằm điều trị tại Đơn vị Hồi sức, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngày thứ 4, song tình trạng của anh Minh vẫn rất nặng, hôn mê, nhiễm toan chuyển hóa nặng, phải lọc máu, đặt ống nội khí quản...

Anh Minh là người có biểu hiện ngộ độc methanol nặng nhất trong nhóm 7 người cùng uống rượu (Ảnh: N.Phương).

Theo lời kể của gia đình, ngày Mùng 6 Tết (ngày 27/1), anh uống nhiều rượu, trên đường về bị ngã xe xây xước đầu gối, không va đập đầu nhưng mắt nhìn tối sầm lại. Nửa đêm, người nhà thấy anh kêu đau mỏi người, mệt mỏi.

Sáng hôm sau, anh có biểu hiện mệt nhiều, đau bụng, đau đầu, đi lại khó khăn nên được người nhà đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Sau đó, anh được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Kết quả xét nghiệm cho thấy, nồng độ methanol (cồn công nghiệp) trong máu rất cao (134,7 mg/dL), nhiễm toan chuyển hóa nặng.

Xét nghiệm mẫu rượu các bệnh nhân uống cho thấy hàm lượng methanol lên đến 58%, chỉ có 1% là rượu thông thường (Ảnh: N.Phương).

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết kết quả xét nghiệm mẫu rượu bệnh nhân uống cho thấy đây là rượu rởm, hàm lượng methanol là 58%, chỉ 1% là rượu thông thường. Cùng uống rượu với bệnh nhân còn 6 người khác vì thế rất có thể có những trường hợp khác cũng bị ngộ độc methanol mà chưa có biểu hiện bệnh.

"Vì thế, chúng tôi đã vận động 6 người này lên để xét nghiệm. Kết quả có 4 người đến kiểm tra, trong đó chúng tôi phát hiện thêm 2 người có nồng độ methanol trong máu cao dù chưa có biểu hiện triệu chứng. 2 trường hợp còn lại có thể uống ít nên nồng độ methanol thấp", BS Nguyên cho biết.

Nằm trong chùm bệnh nhân ở Thái Bình, người đàn ông này may mắn hơn vì được phát hiện sớm, chưa có biểu hiện bệnh dù nồng độ methanol trong máu cao (Ảnh: N.Phương).

Theo bác sĩ, rượu ethanol khi vào cơ thể chuyển hóa rất nhanh, trong khi đó methanol lại ngược lại tốc độ chuyển hóa, đào thải rất chậm (sau 7-8 ngày vẫn có thể tồn tại trong máu). Methanol khi vào người được cơ thể chuyển thành axit formic, là chất độc hơn methanol rất nhiều, gây tổn thương mắt, thần kinh...

Người đàn ông 57 tuổi, ở Vĩnh Phúc nhập viện trong tình trạng hôn mê, mắt mờ, co giật... do uống phải rượu rởm (Ảnh: N.Phương).

Đặc biệt, trong Tết các bệnh nhân có thể uống nhiều loại rượu, rượu thông thường "cạnh tranh" với methanol, làm quá trình chuyển hóa methanol chậm hơn. Các biểu hiện ngộ độc methanol của bệnh nhân sẽ chậm hơn so với khi chỉ uống riêng rượu methanol. Tuy nhiên, ethanol chỉ "trói chân" tạm thời methanol, chỉ cần qua đêm methanol sẽ chuyển hóa thành chất độc.

Vì thế, nhiều người chủ quan nghĩ không sao, không đi kiểm tra song bỗng dưng một ngày thấy bị bệnh về mắt, đột quỵ mà không hề biết rằng là do ngộ độc rượu methanol từ mấy ngày trước.

Trong 2 ngày vừa qua, Trung tâm Chống độc tiếp nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc methanol với nhiều hình thức khác nhau: uống rượu rởm, cồn sát trùng rởm. Đáng tiếc đã có trường hợp tử vong là một bệnh nhân nam 46 tuổi, ở Vĩnh Phúc do uống phải cồn sát trùng rởm- thực chất là cồn công nghiệp methanol.

Trung tâm Chống độc hiện lưu giữ nhiều mẫu cồn sát trùng rởm, thành phần chủ yếu là methanol (Ảnh: N.Phương).

Về nhận diện, methanol rất giống với rượu ethanol thông thường, thậm chí còn ngọt, dễ uống hơn. Khi mới uống, bệnh nhân cũng có cảm giác giống với say rượu nên dễ bị nhầm lẫn.

Tuy nhiên, khoảng 1-2 ngày sau uống, bệnh nhân sẽ có biểu hiện mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh và thở sâu giống như khó thở do nhiễm toan chuyển hóa (do có quá nhiều axit formic được chuyển thành từ methanol), co giật, hôn mê. Khi đến viện, hầu hết các trường hợp này đã tổn thương não, mù mắt và tụt huyết áp, ở trong tình trạng nguy kịch.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.