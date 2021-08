Sáng 31/8, điểm nóng của Hà Nội không ghi nhận F0, Đà Nẵng giảm mạnh ca mắc

Dân trí Điểm nóng Thanh Xuân Trung của Hà Nội không ghi nhận F0, trong khi số ca mắc tại Đà Nẵng giảm mạnh gần một nửa. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Nghệ An vẫn ở mức cao.

Hà Nội: Không ghi nhận F0 ở điểm nóng Thanh Xuân Trung



Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 13 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 7 ca tại khu cách ly và 6 ca tại khu vực phong tỏa.

Đáng chú ý trong sáng nay, điểm nóng Thanh Xuân Trung không ghi nhận F0 mới.

Trước đó tối 30/8 Hà Nội ghi nhận 35 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 2 ca tại cộng đồng và 33 ca đã được cách ly. Riêng trong ngày, Hà Nội thêm 91 F0.

Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội diễn biến rất phức tạp. Chuyên gia đánh giá Hà Nội vẫn cần giãn cách khi chưa bao phủ đủ vắc xin.

Thanh Hóa: Tạm phong tỏa bệnh viện tư nhân lớn nhất



Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, ngày 30/8 địa phương này ghi nhận 17 ca mắc Covid-19, trong đó có 8 ca cộng đồng, 9 ca trong khu cách ly.

Bệnh viện đa khoa Hợp Lực đã được tạm phong tỏa.

Liên quan đến chùm ca bệnh ghi nhận ở Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, đơn vị này hiện được phong tỏa tạm thời, tạm dừng tiếp nhận khám và điều trị, di dời các bệnh nhân đến ngày xuất viện về khu cách ly. Thực hiện lấy mẫu sàng lọc trên phạm vi toàn bệnh viện, truy vết các mốc dịch tễ liên quan đến các bệnh nhân từ ngày 10/8.

Nghệ An: Ca nhiễm SARS-CoV-2 vẫn ở mức cao



Sau khi xét nghiệm sàng lọc Covid-19 lần thứ 2 tại các khu vực có nguy cơ cao, TP Vinh ghi nhận thêm 38 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, ngày 30/8, tỉnh này ghi nhận có 81 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong đó có 1 ca cộng đồng tại thị xã Cửa Lò, 38 ca thông qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng trong vùng cách ly phong tỏa ở TP Vinh. Các trường hợp còn lại đã được cách ly từ trước.

Theo phân loại của Sở Y tế Nghệ An, TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Yên Thành và Nghi Lộc là các địa phương thuộc vùng có nguy cơ rất cao; các huyện Diễn Châu, Nam Đàn, Hưng Nguyên và Đô Lương thuộc vùng nguy cơ cao; thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai, huyện Con Cuông và Quỳ Hợp thuộc vùng nguy cơ vừa.

Vùng bình thường mới gồm các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn, Quỳ Châu, Thanh Chương, Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Hà Tĩnh: Ghi nhận 1 ca cộng đồng

Trong ngày 30/8, Hà Tĩnh có 2 ca mắc Covid-19, trong đó một ca trong cộng đồng, ca còn lại về từ tỉnh phía Nam về, được cách ly tập trung trước đó.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 438 ca mắc covid-19, trong đó 194 ca đã khỏi bệnh ra viện, 212 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 29 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong.

Quảng Bình quyết tâm đến 15/9, kiểm soát hoàn toàn dịch Covid-19

CDC Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR diện rộng cho người dân (Ảnh: Tiến Thành).

Tỉnh Quảng Bình thống nhất mục tiêu đến ngày 15/9 phải hoàn thành việc dập dịch, kiểm soát toàn diện, không phát sinh các ca dương tính.

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, tính đến 18h ngày 30/8, địa phương này ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 và có 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Y dược cổ truyền khỏi bệnh và xuất viện.

Như vậy đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 488 ca mắc Covid-19, trong đó đã điều trị khỏi 61 ca. Toàn tỉnh có 56 khu cách ly tập trung với quy mô trên 8.500 người; đang sử dụng 36 khu, cách ly 3.848 người. Tỉnh Quảng Bình cũng đã bảo đảm cấp sinh phẩm phục vụ xét nghiệm cho các địa phương thuộc "vùng đỏ" để nhanh chóng rà soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Quảng Trị: Nhân viên y tế dương tính SARS-CoV-2

Ngày 30/8, Quảng Trị ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hai trường hợp khỏi bệnh.

Lực lượng chức năng túc trực ngày đêm tại chốt phòng, chống dịch (Ảnh: Lê Xuân Thắng).

Trong các trường hợp dương tính mới ghi nhận, có 3 người về từ các tỉnh phía Nam, 1 nhân viên y tế được cử đi hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt 1.

Liên quan đến chùm ca bệnh trong cộng đồng tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

Đà Nẵng: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 giảm mạnh

Chiều 30/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 54 ca nhiễm SARS-CoV-2; giảm gần một nửa so với ngày trước đó.

Ngành y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm người dân toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Trong số 54 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại Đà Nẵng trong 24h qua, có 22 ca đã được cách ly tập trung, 9 ca cách ly tạm thời tại nhà, 17 ca trong khu phong tỏa và 6 ca cộng đồng.

6 ca cộng đồng mới đều là những trường hợp phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình tại các phường: Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu), Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), Chính Gián và Tân Chính (quận Thanh Khê).

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng có 3.926 ca mắc Covid-19. Trong đó, ngày 29/8, thành phố này ghi nhận 106 ca mắc Covid-19.

Đồng Nai: đẩy mạnh tiêm vắc xin



Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu đẩy mạnh tiêm vắc xin để giúp người dân có thêm áo giáp chống dịch.

Tính đến sáng 30/8, Đồng Nai đã thêm 452 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, tổng số ca nhiễm ghi nhận trong tỉnh là 23.179 ca, trong đó có gần 10.000 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Ngày 30/8, họp trực tuyến với các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã đã đề nghị ngay trong tuần này, tỉnh phải tiêm xong 500 nghìn liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm vừa được phân bổ về Đồng Nai.

Bình Dương sẽ tiếp nhận một triệu liều vắc xin Vero Cell tiêm cho người dân

Bình Dương đã đồng ý tiếp nhận một triệu liều vắc xin Vero Cell do Sinopharm sản xuất để tiêm cho người dân.

Bình Dương đã đồng ý tiếp nhận một triệu liều vắc xin Vero Cell do Sinopharm sản xuất để tiêm cho người dân nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

TPHCM: Số ca tử vong có xu hướng giảm

Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM cho biết, số bệnh nhân tử vong do Covid-19 trên địa bàn có xu hướng giảm kể từ ngày 23/8 đến nay.

Ngày 22/8, trước thời điểm siết chặt giãn cách, thành phố có 340 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong ngày. Đến ngày 23/8, số người tử vong do Covid-19 trên địa bàn là 292 người, ngày 24/8 là 266 người, ngày 25/8 là 242 người.

Trong ngày 26/8, số bệnh nhân Covid-19 tử vong có tăng nhẹ với 287 người, nhưng đã giảm sau đó. Ngày 27/8, toàn TPHCM có 271 người tử vong do Covid-19, ngày 28/8 có 256 người và ngày 29/8 là 245 người. TPHCM hiện đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp đồng thời để khống chế dịch.

Cần Thơ thêm 163 ca điều trị khỏi bệnh



Ngày 30/8, Cần Thơ ghi nhận 60 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 4.087 người. Trong ngày, có 163 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 2.991 người.

Tiền Giang phát hiện mới 155 F0 mới

Tổng số người mắc Covid-19 tại Tiền Giang lên là 9.765 ca. Trong số F0 phát hiện mới này có 131 F0 phát hiện trong khu vực phong tỏa và 24 F0 phát hiện trong cộng đồng.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 toàn tỉnh đến nay là 229 trường hợp. Đã có 102 bệnh nhân ra viện trong ngày, nâng tổng số bệnh nhân điều trị khỏi lên 5.040 người.

Đồng Tháp xét nghiệm toàn tỉnh lần 2

Đồng Tháp tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 với quy mô toàn tỉnh

Ngày 30/8 Đồng Tháp ghi nhận 11 ca mắc mới. Cộng dồn đến nay toàn tỉnh ghi nhận 6.877 ca.

Trong 5 ngày (từ 28/8 - 01/9), Đồng Tháp tiến hành lấy mẫu người đại diện hộ gia đình để thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng diện rộng bằng phương pháp RT-PCR (mẫu gộp). Đây là lần thứ 2, Đồng Tháp tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 với quy mô toàn tỉnh.

Trà Vinh thêm 24 ca dương tính

Ngày 30/8, Trà Vinh ghi nhận thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2 nâng tổng số ca mắc lên 1.319 người, trong đó 42 trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện Trà Vinh đã điều trị khỏi cho 527 trường hợp, 11 bệnh nhân tử vong.

An Giang phát hiện 5 trường hợp mới

Từ 16h ngày 29/8 đến 6h ngày 30/8, An Giang phát hiện 5 trường hợp mắc Covid-19 trong khu cách ly tập trung tại huyện Tịnh Biên. Tổng số trường hợp mắc Covid-19 từ ngày 15/4 đến nay trên địa bàn tỉnh là 1.973 trường hợp (có 6 trường hợp tái dương tính). Đến nay đã điều trị khỏi cho 688 trường hợp và có 18 trường hợp tử vong.

Đến nay, có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang; Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

