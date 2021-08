Đồng Nai: Đẩy mạnh tiêm vắc xin để tạo "áo giáp" cho dân chống Covid-19

Dân trí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị phải tiêm xong 500 nghìn liều vắc xin Vero Cell trong tuần này, để giúp người dân có thêm "áo giáp" chống dịch.

Ngày 30/8, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã có buổi họp trực tuyến với các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tại buổi họp Bí thư Tỉnh ủy cho biết, đến nay toàn tỉnh mới có gần 800 nghìn người được tiêm ngừa vắc xin, trên tổng số nhu cầu tiêm là 4,5 triệu lượt người, tỉ lệ này vẫn còn quá thấp. Chính vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đề nghị ngay trong tuần này, tỉnh phải tiêm xong 500 nghìn liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm vừa được phân bổ về Đồng Nai.

Đẩy mạnh việc tiêm chủng tại các "vùng đỏ", khu công nghiệp và các doanh nghiệp "3 tại chỗ", có như vậy mới giúp người dân có thêm "áo giáp" để chống được dịch bệnh. Sở Y tế tỉnh Đồng Nai có nhiệm vụ phải thông tin rộng rãi về chất lượng loại vắc xin để người dân tin tưởng và thực hiện tiêm chủng đầy đủ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu đẩy mạnh tiêm vắc xin để giúp người dân có thêm áo giáp chống dịch.

Bên cạnh đó, các địa phương phải tiếp tục thực hiện xét nghiệm diện rộng theo kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra với phương châm chính xác, thần tốc, đảm bảo đúng quy định, không được để điểm xét nghiệm diện rộng trở thành điểm lây lan dịch bệnh.

Song song đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho rằng, trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "phải lấy xã, phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, cuộc chiến này có thành công hay không là do ý thức, công sức, trách nhiệm của người dân, hệ thống chính trị hướng dẫn người dân hành động, người dân hành động đúng là chúng ta thành công".

Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh an sinh xã hội và an ninh trật tự không để người dân nào đói khi thực hiện giãn cách xã hội. Các đường dây nóng an sinh xã hội và y tế phải có người trực 24/24 để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin, không để xảy ra tắc nghẽn đường dây nóng. Nếu xã, phường nào thiếu thốn nguồn lực để chăm lo cho người dân thì phải báo ngay về huyện và tỉnh để được hỗ trợ.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tính đến sáng 30/8, toàn tỉnh đã thêm 452 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, tổng số ca nhiễm ghi nhận trong tỉnh là 23.179 ca, trong đó có gần 10.000 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Khoa Nam