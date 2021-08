Sáng 16/8, thêm bác sĩ chi viện miền Nam, Đà Nẵng dịch diễn biến phức tạp

Dân trí 100 y, bác sĩ Thanh Hóa tiếp tục đổ vào miền Nam hỗ trợ chống dịch, trong khi tình hình Đà Nẵng phức tạp hơn khi các ổ dịch được đánh giá nguy hiểm đều phát sinh thêm ca bệnh mới.

Hà Nội: Dịch vẫn diễn biến phức tạp, vẫn xuất hiện các ca cộng đồng. Sáng 16/8 Thủ đô ghi nhận thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 2 ca phát hiện tại cộng đồng và 18 ca phát hiện trong khu cách ly.

Đặc biệt, 2 bệnh nhân trong cộng đồng là 2 vợ chồng sống tại Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 15/8, 2 bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn do người chồng bị ngã chấn thương vùng đầu, có làm test nhanh dương tính và được lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội, cho kết quả dương tính.

Thanh Hóa: 100 bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục lên đường hỗ trợ Bình Dương và Đồng Nai chống dịch. Ngày 15/8, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiễn lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế của tỉnh này tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương (đợt 2) và tỉnh Đồng Nai.

Trong ngày 15/8, Thanh Hóa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung huyện Như Xuân. Các bệnh nhân đã được chuyển về cơ sở điều trị Covid-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cách ly, điều trị.

Cũng trong ngày 15/8, các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 tại thôn Cao Phú, thôn Thành Vinh và thôn Cốc Thôn xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân đã được tháo dỡ trong niềm phấn khởi của tất cả người dân nơi đây.

Nghệ An: 221 bệnh nhân bình phục

Trong ngày 15/8, Nghệ An ghi nhận 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, phần lớn là người trở về từ miền Nam, cách ly từ trước. Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An vào 7h và 19h ngày 15/8, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 19 ca từ các tỉnh phía Nam trở về, đã được cách ly tập trung từ trước, 1 ca bệnh liên quan đến ổ dịch bệnh viện Minh An.

Trong ngày, ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus SASR-CoV-2 liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh, nâng tổng số ca tại ổ dịch này từ thời điểm phát hiện (ngày 14/8) là 7 ca. Các ca nhiễm liên quan đến chợ đầu mối được phát hiện tại TP Vinh, thị xã Hoàng Mai, huyện Nghi Lộc và huyện Hưng Nguyên.

Tính đến ngày 15/8, toàn tỉnh Nghệ An đã có 221 ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi trên tổng số 519 ca nhiễm.

Hà Tĩnh: Không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2, 5 bệnh nhân ra viện

Theo báo cáo của CDC Hà Tĩnh, trong ngày 15/8 trên địa bàn không ghi nhận ca dương tính với SARS-Covid-2 nào. Trong ngày có 5 bệnh nhân đã khỏi bệnh, ra viện.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chỉ còn thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Hà Tĩnh đã tiêm được 92.131 liều vắc xin phòng Covid-19.

Quảng Bình: 2 bệnh nhân xuất viện. Thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình, trong ngày 15/8, địa phương có 2 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi bệnh. Cũng trong ngày 15/8, địa phương này ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong các khu cách ly tập trung của TP Đồng Hới. 2 trường hợp bệnh nhân này đều là trẻ em, đặc biệt có 1 trường hợp dưới 1 tuổi, là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay tại Quảng Bình.

Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tổng 81 ca mắc Covid-19. Đã có 15 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh.

Quảng Trị: Cách ly tập trung hơn 500 người về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Trong ngày 15/8, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 8 ca mắc Covid-19 mới, đều được phát hiện trong khu vực cách ly. Số ca bệnh đang được điều trị tại địa phương là 39 trường hợp, chưa có bệnh nhân khỏi bệnh.

Cùng ngày, lực lượng chức năng Quảng Trị đã đón và cách ly tập trung 516 người dân trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Đây là những người có hoàn cảnh khó khăn, được UBND tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện đưa về quê theo nguyện vọng. Những người này đi trên chuyến tàu SE74 xuất phát tại ga Sài Gòn (TPHCM) đến ga Đông Hà.

Đà Nẵng: Các chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao tiếp tục phát sinh ca mắc.

Chiều 15/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn ghi nhận thêm 79 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó có 3 ca là tiểu thương chợ đầu mối chưa cách ly khi xét nghiệm. Các chuỗi lây nhiễm tiếp tục phát sinh ca mắc mới. Chi tiết tại đây.

Thừa Thiên Huế thông báo chùm ca nghi mắc Covid-19 liên quan cô gái về từ Đà Nẵng. Trường hợp này đang cách ly tại nhà và có lịch sử tiếp xúc với cộng đồng.

Liên quan đến vụ việc, trong cùng ngày (15/8), UBND huyện Phú Lộc đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy. Thời gian tạm đình chỉ công tác từ 0h ngày 15/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021.

Lý do tạm đình chỉ Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy vì chỉ đạo công tác giám sát y tế tại nhà đối với các trường hợp sau cách ly tập trung không nghiêm, để xảy ra nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Cần Thơ: Chiều 15/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã đưa Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị Covid-19 lớn nhất miền Tây vào hoạt động. Đây là một trong 12 Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia được Bộ Y tế thành lập trên cả nước.

TP Cần Thơ ghi nhận 130 ca mắc Covid-19 mới và 129 ca được xuất viện. Như vậy đến thời điểm hiện tại Cần Thơ ghi nhận 3.231 người mắc Covid-19, đã điều trị thành công là 1.287 trường hợp.

Chiều 15/8, tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ có thêm 50 bệnh nhân được xuất viện. Đây là những người đã được xét nghiệm 3 lần liên tục và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tiền Giang ghi nhận 149 F0, điều trị khỏi bệnh 219 ca. Đến thời điểm hiện tại, Tiền Giang ghi nhận 5.781 ca F0, đã điều trị khỏi 2.052 ca bệnh, số ca tử vong 135; đã tiêm 243.020/268.770 liều vắc xin.

Ngày 15/8, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 34 ca mắc mới, 64 người được xuất viện. Hiện Bến Tre đã có 1.336 và điều trị khỏi 704 người và 27 ca tử vong.

Trong ngày, Sở LĐ-TB&XH Bến Tre phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh, Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TPHCM tổ chức đón 196 người dân 3 của huyện Bình Đại, Chợ Lách và Giồng Trôm về đến quê và đang được cách ly tại huyện.

Trong ngày 15/8, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 273 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tăng 153 ca so ngày hôm qua) nâng tổng lên 5.059 ca, 104 ca được xuất viện (giảm 109 ca so với ngày hôm qua), tổng số ca xuất viện 2.640 ca và 2 ca tử vong (tăng 2 ca so với ngày hôm qua) nâng tổng số ca tử vong lên 100 ca.

Đến ngày 15/8, An Giang đã ghi nhận tổng cộng 910 ca mắc Covid-19 (3 ca tái dương tính). Trong đó, 66 ca nhập cảnh, còn lại phát hiện trong tỉnh. Đã điều trị khỏi bệnh 253 trường hợp.

Trong ngày 15/8, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 toàn tỉnh có 862 ca, trong đó có 42 ca nhập cảnh, đã điều trị khỏi 226 ca, 8 ca tử vong.

Ngày 15/8 tỉnh Cà Mau cũng ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 tại khu cách ly tập trung trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Đây là những trường hợp công dân công dân Cà Mau được tỉnh rước về từ TP HCM vào hôm qua 14/8.

Trong ngày 15/8, Sóc Trăng ghi nhận 44 trường hợp mắc Covid-19. Tổng số ca mắc cộng dồn đến nay là 609 ca, đã điều trị khỏi cho 132 ca bệnh và có 11 ca tử vong.

Tại TPHCM, dịch vẫn diễn biến rất phức tạp. Theo công bố của Bộ Y tế chiều 15/8, số ca mắc trong ngày tại địa phương là 4.516 ca, tăng 285 trường hợp so với hôm trước. TP đang gấp rút triển khai tiêm vắc xin và quyết liệt bảo vệ các vùng xanh.

Kể từ đầu mùa dịch đến nay Việt Nam có 275.044 ca nhiễm, đứng thứ 78/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 2.798 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay, Việt Nam ghi nhận 271.037 ca Covid-19, trong đó có 99.730 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tính đến ngày 15/8, tổng số ca tử vong do Covid-19 là 5.774 ca, xếp thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ tử vong/một triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân một triệu dân có 59 người tử vong do Covid-19).

Về tình hình tiêm chủng, đến nay, Việt Nam đã tiêm là 14.434.017 liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó tiêm một mũi là 13.078.340 liều, tiêm mũi 2 là 1.355.677 liều.

