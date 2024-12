Ngày 10/12, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi này vừa cứu sống một trường hợp sản phụ nguy kịch do nhiễm cúm A.

Sản phụ là chị H.N. (21 tuổi, ngụ TPHCM). Theo bệnh sử, chị N. mang thai lần đầu hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử bệnh lý tim mạch hay hô hấp. Khi thai được gần 33 tuần tuổi, chị N. và các thành viên trong gia đình có triệu chứng sốt nhẹ, ho, chảy mũi, đau họng.

Tưởng chỉ là cảm lạnh thông thường, ban đầu thai phụ không quan tâm. Tuy nhiên 4 ngày sau đó, bệnh nhân cảm thấy khó thở, sốt cao nên đã đến bệnh viện khám và nhập viện.

Chưa đến 12 giờ sau khi nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thai phụ suy hô hấp tiến triển rất nhanh, tổn thương đông đặc gần 80% nhu mô phổi khiến bệnh nhân phải đặt nội khí quản và thông khí xâm lấn.

Bệnh nhân tổn thương phổi nặng do cúm lúc nhập viện (Ảnh: BV).

Mặc dù được các bác sĩ hỗ trợ thở máy tối đa, nhưng oxy máu của người bệnh quá thấp để đảm bảo tính mạng cho cả mẹ và bé. Lúc này, các bác sĩ sản khoa và hồi sức tim mạch vừa mổ lấy thai cấp cứu, vừa can thiệp oxy hóa máu màng ngoài cơ thể (ECMO) cho bệnh nhân.

Sau 21 ngày can thiệp ECMO, chị N. đã phục hồi tốt, dự kiến sẽ sớm được trở về với gia đình và con mới sinh.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thanh Nam, khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết sản phụ nhập viện trong bệnh cảnh rất nặng, hội chứng nguy kịch hô hấp cấp với tổn thương nhu mô phổi hai bên gần như hoàn toàn, đồng thời kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A.

Khi xác định thai kỳ phát triển bình thường, với tình trạng nguy kịch hô hấp của người mẹ, ekip điều trị đã quyết định mổ lấy thai cấp cứu để có thể đảm bảo an toàn tốt nhất cho bé, đồng thời can thiệp ECMO nhằm hỗ trợ phổi và cứu tính mạng mẹ.

Ngay sau khi mổ lấy thai, ekip bác sĩ hồi sức sơ sinh cũng hỗ trợ tốt việc hô hấp cho bé sinh non tháng.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Vũ Như Quỳnh, khoa Hồi sức tim mạch chia sẻ thêm, mặc dù đã được can thiệp ECMO, nhưng với tổn thương nhu mô phổi quá nặng do cúm, có những thời điểm oxy máu sản phụ không được đảm bảo trong mức an toàn.

Sau 5 ngày được kiểm soát thân nhiệt cùng các biện pháp can thiệp tích cực, sản phụ bắt đầu cải thiện. Một tuần sau khi can thiệp ECMO, chị N. tỉnh táo hoàn toàn, và đến hơn 2 tuần từ khi điều trị mới cải thiện rõ rệt chức năng phổi.

Sau 21 ngày can thiệp ECMO, nữ bệnh nhân đã phục hồi tốt (Ảnh: BV).

Theo tiến sĩ, bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đây là trường hợp điển hình cho thấy sự nguy hiểm của cúm mùa.

Mặc dù cúm mùa thường không gây triệu chứng nguy kịch trên người có hệ miễn dịch khỏe mạnh, nhưng với các đối tượng có nguy cơ cao, đặc biệt là thai phụ, có thể gây ra nhiều biến chứng nặng thậm chí đe dọa tính mạng.

Phụ nữ mang thai mắc cúm có thể còn gặp các biến chứng trong thai kỳ như sinh non, thai chết lưu, hoặc trẻ sinh ra bị nhẹ cân. Vì vậy, việc phòng ngừa cúm mùa ở phụ nữ mang thai là vô cùng quan trọng.

Để phòng ngừa cúm hiệu quả, ngoài việc tiêm phòng cúm, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tuân thủ các biện pháp như: rửa tay thường xuyên, đúng cách; che miệng khi ho, hắt hơi; tránh tiếp xúc với người bệnh; vệ sinh nhà cửa và nơi làm việc sạch sẽ, thoáng mát; ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý.

Nếu có các triệu chứng nghi ngờ cúm, phụ nữ mang thai không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà mà cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán, điều trị kịp thời.