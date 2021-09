Rao bán "chứng nhận tiêm 2 mũi vắc xin", làm "thẻ xanh Covid" trên mạng

Dân trí Đang có tài khoản mạng xã hội rao bán giấy xác nhận đã tiêm đủ mũi vắc xin, với quảng cáo ở đâu cũng làm được, chỉ cần có giấy này sẽ làm được "thẻ xanh Covid" để tự do ra đường ở TPHCM.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về dịch vụ làm giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19. Một tài khoản có tên T.T.V. đăng tải trong một hội mua bán xe ở TPHCM với nội dung: "Giấy chích ngừa mũi một, mũi 2 cho anh em cần ra ngoài. Nhận hàng thanh toán, không cọc…".

Sau lời chào hàng, tài khoản này còn đính kèm hình ảnh giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 với mộc đỏ in dòng chữ của Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh (TPHCM), kèm sẵn tên của 2 bác sĩ đóng ở ô xác nhận tiêm mũi một và mũi hai.

Theo như nội dung quảng cáo, chỉ cần mua tờ giấy này sẽ tự do ra đường mà không quan tâm việc đã tiêm ngừa Covid-19 hay chưa.

Giấy xác nhận tiêm chủng được rao bán trên mạng.

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên đã liên hệ theo số điện thoại được chủ tài khoản đăng tải.

Nghe có khách muốn tìm mua giấy xác nhận tiêm vắc xin nhưng ở huyện Bình Chánh, người bán cho biết "ở đâu làm cũng được". Người này nói đang ở tỉnh, nhận làm theo yêu cầu của khách.

Phí cho mỗi tờ giấy xác nhận là 500.000 đồng, bao ship tất cả quận huyện ở TPHCM, trong vòng 2-3 ngày kể từ lúc đặt sẽ có. Khi nhận, khách tự điền thông tin vào, hoặc người dùng tài khoản T.T.V sẽ chủ động điền thông tin được người mua cung cấp.

Khi được hỏi giấy xác nhận này có dễ bị lực lượng chức năng phát hiện, dấu mộc có phải là mộc thật không, người sử dụng tài khoản T.T.V. khẳng định: "Mộc nào cũng như mộc đó thôi anh. Cà vẹt, bằng lái xe thì giám định được, còn giấy này thì không có gì để giám định hết".

Để thuyết phục khách, người bán cho biết hiện tại chỉ có giấy test Covid-19 là công an kiểm tra kỹ, bị bắt nhiều và có mã QR nên không dám làm.

"Giấy xác nhận này một ông khách quen ở quận Bình Thạnh nhờ làm, đã xong rồi. Đây là giấy tiêm thôi, mình không phải là người sản xuất nên không bị gì hết" - người dùng tài khoản T.T.V nói và chủ động khoe tờ giấy xác nhận của người đã làm thành công, khẳng định có giấy này sẽ được cấp "thẻ xanh Covid" để ra đường tự do.

Phóng viên đem các thông tin thu thập được chuyển đến Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh. Lãnh đạo Trung tâm khẳng định đây là tờ giấy tiêm chủng giả, không phải do nơi này cấp.

Đại diện cơ sở y tế trên xác nhận, Trung tâm có 2 bác sĩ trùng tên được in ở giấy tiêm rao bán trên mạng. Tuy nhiên mộc trên tờ giấy trên là mộc điện tử, in màu chứ không phải mộc đóng tay, chất liệu giấy cũng khác giấy thật.

"Họ chụp một tờ giấy thật của người đã tiêm là làm giả được. Hiện chúng tôi đã báo sự việc cho Công an TPHCM và Công an quận Bình Thạnh. Công an đang điều tra" - nguồn tin cho biết.

Theo dự thảo điều kiện cấp "thẻ xanh Covid-19" của Sở Y tế TPHCM, đối tượng áp dụng là người đã được tiêm vắc xin đầy đủ theo khuyến nghị của hãng vắc xin và đủ thời gian để tạo kháng thể tính từ khi tiêm mũi cuối cùng. Cụ thể, đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sputnik V...): 14 ngày sau mũi thứ 2 và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ đối với một số môi trường làm việc. Đối với vắc xin chỉ tiêm một mũi (như Janssen của Johnson & Johnson): 14 ngày sau khi tiêm và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ đối với một số môi trường làm việc. F0 đã khỏi bệnh, đã hoàn thành thời gian cách ly sẽ được cấp "thẻ xanh Covid" trong vòng 180 ngày tính từ khi khỏi bệnh. Với người nhiễm Covid-19 tự điều trị tại nhà, sau đó khỏi bệnh muốn cấp "thẻ xanh" thì phải có xác nhận là F0 của cơ quan chức năng, hoặc xét nghiệm chứng minh có kháng thể.

Biên Thùy